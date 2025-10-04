Spanien explodiert, Gold bricht Rekorde: Europas Börsen sind im Ausnahmezustand!

Der spanische Modekonzern Inditex trug durch besser als erwartete Quartalszahlen dazu bei, frühere Verluste auszugleichen. Besonders stark waren jedoch die Banken. Aktien von Santander , BBVA und Sabadell stiegen jeweils um mehr als 20 Prozent und lagen damit etwa zehn Prozentpunkte vor ihren europäischen Pendants.

Europäische Aktien haben im dritten Quartal insgesamt an Fahrt gewonnen. Der Stoxx Europe 600 legte in den drei Monaten seit Juli um mehr als drei Prozent zu. Besonders hervorgetan hat sich Spanien. Die spanische Wirtschaft erhielt zuletzt zwei Ratingaufwertungen, die Fitch mit "aktuellen Produktivitätsgewinnen, moderatem Lohnwachstum und vergleichsweise niedrigen Energiepreisen" begründete. Der Leitindex IBEX kletterte in den letzten Wochen um mehr als zehn Prozent und übertraf damit deutlich die Performance anderer europäischer Märkte.

Britische Börsen: HSBC überholt AstraZeneca

Auf der Insel sorgte die Rallye im Bankensektor dafür, dass HSBC AstraZeneca als wertvollstes Unternehmen Großbritanniens überholte. AstraZeneca fiel nicht nur von der Spitzenposition zurück, sondern rangierte Ende August nur noch auf Platz drei im FTSE nach Marktkapitalisierung, während Shell sich den zweiten Rang sicherte. Dennoch stiegen die Aktien des Pharmariesen im Quartal um mehr als zehn Prozent. Emily Field, Leiterin der europäischen Pharmaforschung bei Barclays, lobte gegenüber CNBCs "Squawk Box Europe": "Das Unternehmen hat das politische Spiel extrem gut gespielt", nachdem AstraZeneca im Juli 50 Milliarden US-Dollar in den Schlüsselstaat Virginia investiert hatte.

ASML als neuer europäischer Marktführer

Auch in Kontinentaleuropa gab es einen Wechsel an der Spitze: ASML löste SAP als größtes börsennotiertes Unternehmen ab. Die Aktien des niederländischen Halbleiterherstellers stiegen um mehr als 20 Prozent, während SAP fast 12 Prozent verlor. Damit erreicht ASML einen Wert von rund 320 Milliarden Euro. Analysten zeigten sich optimistisch. Die Bank of America hob das Kursziel deutlich an und verwies auf die Investition von Nvidia in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar bei Intel, die "klar positiv für ASML" sei. Deutsche Analysten ergänzten: "Wir sehen die Nachrichten um Intel als ebenso bedeutend, wenn nicht noch wichtiger für den langfristigen Aufwärtstrend bei ASML und geopolitische Faktoren."

Rohstoffe im Höhenflug

Der Rohstoffsektor legte ebenfalls stark zu. Besonders Gold setzt seinen Rekordlauf fort und steuert auf den besten Monat seit 14 Jahren zu. Laut Geoff Yu, Senior Market Strategist bei BNY, übertrifft das Edelmetall derzeit sogar den Schweizer Franken. Die Bank of America meldete für September Zuflüsse von 17,6 Milliarden US-Dollar, ein Rekordwert. Unternehmen wie Fresnillo profitieren davon massiv. Die Aktien legten im Quartal um mehr als 60 Prozent zu und könnten bei anhaltendem Trend bis zum Jahresende um knapp 300 Prozent steigen.

Die Entwicklungen dürften dem FTSE Rückenwind geben, doch mit dem bevorstehenden Haushaltsplan der britischen Schatzkanzlerin Rachel Reeves bleibt das vierte Quartal ungewiss.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion