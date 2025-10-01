GOLDMAN SACHS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 161 auf 158 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla nahm am Dienstag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen für den Bausoftwarespezialisten vor. Beim Quartalsbericht im Fokus stünden die Wachstumsdynamik im Zuge der Wechsel ins Abo-Modell, die Margenentwicklung sowie jegliche Signale hinsichtlich KI und Cloud, schrieb er./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 109,7EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 158

Kursziel alt: 161

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



