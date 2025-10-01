Corporate Carsharing neu gedacht - einfach, effizient, digital (FOTO)

Hamburg (ots) - Europcar revolutioniert mit der neuen Full-Service-Lösung

"FleetShare" die Firmenmobilität. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die

ihren Mitarbeitenden ohne eigenen Dienstwagen flexible Mobilität bieten möchten.

"FleetShare" kombiniert moderne Poolfahrzeuge mit intelligenter Telematik, einer

intuitiven App und persönlichem Service - alles aus einer Hand.



Voller Service, volle Kontrolle: So profitieren Unternehmen





Mit "FleetShare" wird das Management von Fahrzeugflotten einfacher undeffizienter als zuvor. Die gesamte Abwicklung, von der Buchung bis zur Rückgabe,ist vollständig digitalisiert. Unternehmen profitieren von:- Geringerem Verwaltungsaufwand: Buchung, Schlüsselübergabe und Fahrzeugdatenwerden automatisch per App verwaltet.- Optimierter Auslastung: Der Fahrzeugpool wird effizienter genutzt und dieAuslastung transparent dargestellt.- Kostenkontrolle: Eine monatliche, transparente Kostenstruktur inklusive allerServices wie Schutz, Wartung und Inspektionen.- Rund-um-Service: Ein persönlicher Ansprechpartner bei Europcar stellt sicher,dass der Fuhrpark stets einsatzbereit ist.Flexible Mobilität für MitarbeitendeMitarbeitende haben jederzeit und rund um die Uhr Zugang zu den Fahrzeugen. PerWebapp oder Smartphone lassen sich freie Autos finden und reservieren. DasÖffnen des Fahrzeugs und die Rückgabe erfolgen bequem über das Smartphone,wodurch die aufwändige persönliche Schlüsselübergabe entfällt. Auch Daten wiez.B. Tank- oder Akkustand werden automatisch übertragen."Mit 'FleetShare' nehmen wir Unternehmen viel Aufwand rund um die Verwaltungihrer Fahrzeugflotten ab", sagt Timm Burmeister, Commercial Director derEuropcar Mobility Group Deutschland. "Durch diese voll digitale und flexibleLösung sparen wir unseren Kunden Zeit und Geld, die sie in ihr Kerngeschäftinvestieren können."Optional können Unternehmen Zusatzleistungen wie ein digitales Fahrtenbuch,Tankkarten und eine digitale Führerscheinprüfung hinzubuchen.Ein Video mit Eindrücken und allen Funktionen von "FleetShare" gibt es hier:Neue Corporate Carsharing Lösung bei Europcar - so funktioniert "FleetShare"(https://www.youtube.com/shorts/44JFWh8WUyo)Mehr Infos unter: https://www.europcar.de/de-de/p/business/fleet-share .Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führendenPosition in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv derEuropcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein,einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht,angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat-und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkwund Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einenMonat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleisterauf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit denneuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. DieMarken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle undErwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw,Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstigerAutovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure aufdem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutesPreis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscherMietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" fürFahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die EuropcarMobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkesNetzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentigeTochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänztwerden).Mehr Informationen unter: http://www.europcar-mobility-group.com/ sowiehttps://www.europcar.de/de-de/p/newsroomPressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam GretherCorporate CommunicationsTelefon: +49 160 98272201E-Mail: mailto:presse@europcar.comAgentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: +49 40 679446-0E-Mail: mailto:europcar@faktor3.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43591/6129094OTS: Europcar Mobility Group