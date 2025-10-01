Europcar startet "FleetShare"
Corporate Carsharing neu gedacht - einfach, effizient, digital (FOTO)
Hamburg (ots) - Europcar revolutioniert mit der neuen Full-Service-Lösung
"FleetShare" die Firmenmobilität. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die
ihren Mitarbeitenden ohne eigenen Dienstwagen flexible Mobilität bieten möchten.
"FleetShare" kombiniert moderne Poolfahrzeuge mit intelligenter Telematik, einer
intuitiven App und persönlichem Service - alles aus einer Hand.
Voller Service, volle Kontrolle: So profitieren Unternehmen
Mit "FleetShare" wird das Management von Fahrzeugflotten einfacher und
effizienter als zuvor. Die gesamte Abwicklung, von der Buchung bis zur Rückgabe,
ist vollständig digitalisiert. Unternehmen profitieren von:
- Geringerem Verwaltungsaufwand: Buchung, Schlüsselübergabe und Fahrzeugdaten
werden automatisch per App verwaltet.
- Optimierter Auslastung: Der Fahrzeugpool wird effizienter genutzt und die
Auslastung transparent dargestellt.
- Kostenkontrolle: Eine monatliche, transparente Kostenstruktur inklusive aller
Services wie Schutz, Wartung und Inspektionen.
- Rund-um-Service: Ein persönlicher Ansprechpartner bei Europcar stellt sicher,
dass der Fuhrpark stets einsatzbereit ist.
Flexible Mobilität für Mitarbeitende
Mitarbeitende haben jederzeit und rund um die Uhr Zugang zu den Fahrzeugen. Per
Webapp oder Smartphone lassen sich freie Autos finden und reservieren. Das
Öffnen des Fahrzeugs und die Rückgabe erfolgen bequem über das Smartphone,
wodurch die aufwändige persönliche Schlüsselübergabe entfällt. Auch Daten wie
z.B. Tank- oder Akkustand werden automatisch übertragen.
"Mit 'FleetShare' nehmen wir Unternehmen viel Aufwand rund um die Verwaltung
ihrer Fahrzeugflotten ab", sagt Timm Burmeister, Commercial Director der
Europcar Mobility Group Deutschland. "Durch diese voll digitale und flexible
Lösung sparen wir unseren Kunden Zeit und Geld, die sie in ihr Kerngeschäft
investieren können."
Optional können Unternehmen Zusatzleistungen wie ein digitales Fahrtenbuch,
Tankkarten und eine digitale Führerscheinprüfung hinzubuchen.
Ein Video mit Eindrücken und allen Funktionen von "FleetShare" gibt es hier:
Neue Corporate Carsharing Lösung bei Europcar - so funktioniert "FleetShare"
(https://www.youtube.com/shorts/44JFWh8WUyo)
Mehr Infos unter: https://www.europcar.de/de-de/p/business/fleet-share .
Über die Europcar Mobility Group
Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75
Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden
Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der
Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein,
einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht,
angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat-
und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw
und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen
Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister
auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den
neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die
Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und
Erwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw,
Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstiger
Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure auf
dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscher
Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" für
Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000
Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar
Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes
Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentige
Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt
werden).
Mehr Informationen unter: http://www.europcar-mobility-group.com/ sowie
https://www.europcar.de/de-de/p/newsroom
Pressekontakt:
Europcar Mobility Group Germany
Miriam Grether
Corporate Communications
Telefon: +49 160 98272201
E-Mail: mailto:presse@europcar.com
Agentur Faktor 3 AG
Team Europcar Mobility Group
Kattunbleiche 35
22041 Hamburg
Tel.: +49 40 679446-0
E-Mail: mailto:europcar@faktor3.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43591/6129094
OTS: Europcar Mobility Group
