Corporate Carsharing neu gedacht - einfach, effizient, digital (FOTO)

    Hamburg (ots) - Europcar revolutioniert mit der neuen Full-Service-Lösung
    "FleetShare" die Firmenmobilität. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die
    ihren Mitarbeitenden ohne eigenen Dienstwagen flexible Mobilität bieten möchten.
    "FleetShare" kombiniert moderne Poolfahrzeuge mit intelligenter Telematik, einer
    intuitiven App und persönlichem Service - alles aus einer Hand.

    Voller Service, volle Kontrolle: So profitieren Unternehmen

    Mit "FleetShare" wird das Management von Fahrzeugflotten einfacher und
    effizienter als zuvor. Die gesamte Abwicklung, von der Buchung bis zur Rückgabe,
    ist vollständig digitalisiert. Unternehmen profitieren von:

    - Geringerem Verwaltungsaufwand: Buchung, Schlüsselübergabe und Fahrzeugdaten
    werden automatisch per App verwaltet.
    - Optimierter Auslastung: Der Fahrzeugpool wird effizienter genutzt und die
    Auslastung transparent dargestellt.
    - Kostenkontrolle: Eine monatliche, transparente Kostenstruktur inklusive aller
    Services wie Schutz, Wartung und Inspektionen.
    - Rund-um-Service: Ein persönlicher Ansprechpartner bei Europcar stellt sicher,
    dass der Fuhrpark stets einsatzbereit ist.

    Flexible Mobilität für Mitarbeitende

    Mitarbeitende haben jederzeit und rund um die Uhr Zugang zu den Fahrzeugen. Per
    Webapp oder Smartphone lassen sich freie Autos finden und reservieren. Das
    Öffnen des Fahrzeugs und die Rückgabe erfolgen bequem über das Smartphone,
    wodurch die aufwändige persönliche Schlüsselübergabe entfällt. Auch Daten wie
    z.B. Tank- oder Akkustand werden automatisch übertragen.

    "Mit 'FleetShare' nehmen wir Unternehmen viel Aufwand rund um die Verwaltung
    ihrer Fahrzeugflotten ab", sagt Timm Burmeister, Commercial Director der
    Europcar Mobility Group Deutschland. "Durch diese voll digitale und flexible
    Lösung sparen wir unseren Kunden Zeit und Geld, die sie in ihr Kerngeschäft
    investieren können."

    Optional können Unternehmen Zusatzleistungen wie ein digitales Fahrtenbuch,
    Tankkarten und eine digitale Führerscheinprüfung hinzubuchen.

    Ein Video mit Eindrücken und allen Funktionen von "FleetShare" gibt es hier:
    Neue Corporate Carsharing Lösung bei Europcar - so funktioniert "FleetShare"
    (https://www.youtube.com/shorts/44JFWh8WUyo)

    Mehr Infos unter: https://www.europcar.de/de-de/p/business/fleet-share .

    Über die Europcar Mobility Group

    Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75
    Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden
    Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der
    Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein,
    einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht,
    angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat-
    und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw
    und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen
    Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister
    auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den
    neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die
    Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und
    Erwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw,
    Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstiger
    Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure auf
    dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes
    Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscher
    Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" für
    Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000
    Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar
    Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes
    Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentige
    Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt
    werden).

    Mehr Informationen unter: http://www.europcar-mobility-group.com/ sowie
    https://www.europcar.de/de-de/p/newsroom

    Pressekontakt:

    Europcar Mobility Group Germany
    Miriam Grether
    Corporate Communications
    Telefon: +49 160 98272201
    E-Mail: mailto:presse@europcar.com

    Agentur Faktor 3 AG
    Team Europcar Mobility Group
    Kattunbleiche 35
    22041 Hamburg
    Tel.: +49 40 679446-0
    E-Mail: mailto:europcar@faktor3.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43591/6129094
    OTS: Europcar Mobility Group


