Politik enttäuscht - doch was können Handwerksbetriebe jetzt selbst tun? (FOTO)
Herford (ots) - Der Frust im Handwerk wächst. Versprochene Entlastungen wie die
Senkung der Stromsteuer bleiben aus, während Material- und Energiekosten weiter
steigen. Viele Betriebe fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Statt
eines "Wachstumsboosters" erleben sie steigende Bürokratie, unsichere
Rahmenbedingungen und eine unklare Zukunftsperspektive.
Wer als Handwerksunternehmer bestehen will, darf nicht länger auf schnelle
Lösungen von außen hoffen und sich darauf verlassen, dass die Politik alle
Probleme löst. Die Stellschrauben im Handwerk liegen im Betrieb selbst - bei den
Abläufen, der Teamführung und der Digitalisierung. Dieser Beitrag verrät, wie
Handwerker Schritt für Schritt mehr Klarheit, Struktur und Entlastung unabhängig
davon schaffen, welche Beschlüsse in Berlin fallen.
Fachkräftemangel und steigende Anforderungen
Die von der Politik erhofften Entlastungen bleiben aus. Stattdessen erleben
viele Betriebe steigende Auflagen und unklare Perspektiven. Vor diesem
Hintergrund wiegen die internen Herausforderungen noch schwerer. Besonders der
Fachkräftemangel setzt das Handwerk zunehmend unter Druck: Geeignetes Personal
ist schwer zu finden, und viele Bewerber bringen nicht die erforderlichen
Sprachkenntnisse mit.
Umso wichtiger ist es, die vorhandenen Mitarbeiter bestmöglich einzusetzen. Jede
Stunde, die durch ineffiziente Abläufe verloren geht, verschärft die Lage
zusätzlich. Zeit ist längst ein knappes Gut, weshalb Betriebe Wege finden
müssen, um mit den vorhandenen Kapazitäten mehr zu erreichen.
Ordnung und Struktur statt täglichem Chaos
Ein Beispiel dafür, wie teuer fehlende Strukturen werden können, zeigt sich
gleich zu Wochenbeginn: Wenn am Montagmorgen Werkzeuge fehlen, Materialien
falsch geliefert wurden oder Aufgaben unklar sind, verlieren Mitarbeiter schnell
mehrere Stunden. Hochgerechnet auf ein Team von fünfzehn Monteuren können zwei
Stunden Leerlauf pro Woche bereits Kosten von rund 37.500 Euro im Jahr
verursachen - bei vierzig Mitarbeitern summiert sich der Verlust sogar auf etwa
100.000 Euro. Solche Beträge verdeutlichen, dass organisatorisches Chaos nicht
nur Nerven kostet, sondern massiv die Rentabilität untergräbt.
Wer hingegen Werkzeuge, Materialien und Aufgaben klar organisiert, schafft nicht
nur bessere Arbeitsbedingungen, sondern spart bares Geld. Transparente
Strukturen sind damit kein Selbstzweck, sondern entscheidende Grundlage für
Wettbewerbsfähigkeit.
Digitalisierung als Basis - nicht als Selbstzweck
Digitalisierung allein löst die Probleme jedoch nicht. Wer unklare Abläufe
Digitalisierung als Basis - nicht als Selbstzweck
