    Politik enttäuscht - doch was können Handwerksbetriebe jetzt selbst tun? (FOTO)

    Herford (ots) - Der Frust im Handwerk wächst. Versprochene Entlastungen wie die
    Senkung der Stromsteuer bleiben aus, während Material- und Energiekosten weiter
    steigen. Viele Betriebe fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Statt
    eines "Wachstumsboosters" erleben sie steigende Bürokratie, unsichere
    Rahmenbedingungen und eine unklare Zukunftsperspektive.

    Wer als Handwerksunternehmer bestehen will, darf nicht länger auf schnelle
    Lösungen von außen hoffen und sich darauf verlassen, dass die Politik alle
    Probleme löst. Die Stellschrauben im Handwerk liegen im Betrieb selbst - bei den
    Abläufen, der Teamführung und der Digitalisierung. Dieser Beitrag verrät, wie
    Handwerker Schritt für Schritt mehr Klarheit, Struktur und Entlastung unabhängig
    davon schaffen, welche Beschlüsse in Berlin fallen.

    Fachkräftemangel und steigende Anforderungen

    Die von der Politik erhofften Entlastungen bleiben aus. Stattdessen erleben
    viele Betriebe steigende Auflagen und unklare Perspektiven. Vor diesem
    Hintergrund wiegen die internen Herausforderungen noch schwerer. Besonders der
    Fachkräftemangel setzt das Handwerk zunehmend unter Druck: Geeignetes Personal
    ist schwer zu finden, und viele Bewerber bringen nicht die erforderlichen
    Sprachkenntnisse mit.

    Umso wichtiger ist es, die vorhandenen Mitarbeiter bestmöglich einzusetzen. Jede
    Stunde, die durch ineffiziente Abläufe verloren geht, verschärft die Lage
    zusätzlich. Zeit ist längst ein knappes Gut, weshalb Betriebe Wege finden
    müssen, um mit den vorhandenen Kapazitäten mehr zu erreichen.

    Ordnung und Struktur statt täglichem Chaos

    Ein Beispiel dafür, wie teuer fehlende Strukturen werden können, zeigt sich
    gleich zu Wochenbeginn: Wenn am Montagmorgen Werkzeuge fehlen, Materialien
    falsch geliefert wurden oder Aufgaben unklar sind, verlieren Mitarbeiter schnell
    mehrere Stunden. Hochgerechnet auf ein Team von fünfzehn Monteuren können zwei
    Stunden Leerlauf pro Woche bereits Kosten von rund 37.500 Euro im Jahr
    verursachen - bei vierzig Mitarbeitern summiert sich der Verlust sogar auf etwa
    100.000 Euro. Solche Beträge verdeutlichen, dass organisatorisches Chaos nicht
    nur Nerven kostet, sondern massiv die Rentabilität untergräbt.

    Wer hingegen Werkzeuge, Materialien und Aufgaben klar organisiert, schafft nicht
    nur bessere Arbeitsbedingungen, sondern spart bares Geld. Transparente
    Strukturen sind damit kein Selbstzweck, sondern entscheidende Grundlage für
    Wettbewerbsfähigkeit.

    Digitalisierung als Basis - nicht als Selbstzweck

    Digitalisierung allein löst die Probleme jedoch nicht. Wer unklare Abläufe
