Politik enttäuscht - doch was können Handwerksbetriebe jetzt selbst tun? (FOTO)

Herford (ots) - Der Frust im Handwerk wächst. Versprochene Entlastungen wie die

Senkung der Stromsteuer bleiben aus, während Material- und Energiekosten weiter

steigen. Viele Betriebe fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Statt

eines "Wachstumsboosters" erleben sie steigende Bürokratie, unsichere

Rahmenbedingungen und eine unklare Zukunftsperspektive.



Wer als Handwerksunternehmer bestehen will, darf nicht länger auf schnelle

Lösungen von außen hoffen und sich darauf verlassen, dass die Politik alle

Probleme löst. Die Stellschrauben im Handwerk liegen im Betrieb selbst - bei den

Abläufen, der Teamführung und der Digitalisierung. Dieser Beitrag verrät, wie

Handwerker Schritt für Schritt mehr Klarheit, Struktur und Entlastung unabhängig

davon schaffen, welche Beschlüsse in Berlin fallen.









Die von der Politik erhofften Entlastungen bleiben aus. Stattdessen erleben

viele Betriebe steigende Auflagen und unklare Perspektiven. Vor diesem

Hintergrund wiegen die internen Herausforderungen noch schwerer. Besonders der

Fachkräftemangel setzt das Handwerk zunehmend unter Druck: Geeignetes Personal

ist schwer zu finden, und viele Bewerber bringen nicht die erforderlichen

Sprachkenntnisse mit.



Umso wichtiger ist es, die vorhandenen Mitarbeiter bestmöglich einzusetzen. Jede

Stunde, die durch ineffiziente Abläufe verloren geht, verschärft die Lage

zusätzlich. Zeit ist längst ein knappes Gut, weshalb Betriebe Wege finden

müssen, um mit den vorhandenen Kapazitäten mehr zu erreichen.



Ordnung und Struktur statt täglichem Chaos



Ein Beispiel dafür, wie teuer fehlende Strukturen werden können, zeigt sich

gleich zu Wochenbeginn: Wenn am Montagmorgen Werkzeuge fehlen, Materialien

falsch geliefert wurden oder Aufgaben unklar sind, verlieren Mitarbeiter schnell

mehrere Stunden. Hochgerechnet auf ein Team von fünfzehn Monteuren können zwei

Stunden Leerlauf pro Woche bereits Kosten von rund 37.500 Euro im Jahr

verursachen - bei vierzig Mitarbeitern summiert sich der Verlust sogar auf etwa

100.000 Euro. Solche Beträge verdeutlichen, dass organisatorisches Chaos nicht

nur Nerven kostet, sondern massiv die Rentabilität untergräbt.



Wer hingegen Werkzeuge, Materialien und Aufgaben klar organisiert, schafft nicht

nur bessere Arbeitsbedingungen, sondern spart bares Geld. Transparente

Strukturen sind damit kein Selbstzweck, sondern entscheidende Grundlage für

Wettbewerbsfähigkeit.



Digitalisierung als Basis - nicht als Selbstzweck



Digitalisierung als Basis - nicht als Selbstzweck





