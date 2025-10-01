Neustart statt Ruhestand - warum die zweite Karriere die bessere sein kann (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Früher war es ein Tabu: Mit 50 sprach man leise über

die Rente und hoffte, die letzten Jahre "durchzuhalten". Heute ist alles anders.

Viele werden mit 50 oder 55 aus der Komfortzone katapultiert - durch

Restrukturierungen, Kostensenkungsprogramme oder den stillen Wunsch nach

"Verjüngung". Für viele fühlt es sich an wie ein Scheitern. Doch in Wahrheit ist

es oft der Beginn eines selbstbestimmteren Lebens - ein Weckruf.



Klarheit statt Bewerbungs-Marathon





Der erste Reflex nach einem Jobverlust ist fast immer derselbe: Bewerbungen

schreiben. Dutzende. Hunderte. Doch genau das führt häufig in die Frustfalle.

Wer über 50 ist, bekommt oft nicht einmal eine Antwort und fühlt sich so nur

noch stärker aussortiert.



Die bessere Strategie: innehalten, Bilanz ziehen, die eigene

"Freitag-Nachmittag-Kompetenz" identifizieren - also jene Fähigkeit, für die man

geholt wird, wenn es brennt. Erst wenn dieses Profil steht, beginnt der

Neustart: nicht mit dem Lebenslauf, sondern mit Klarheit über den eigenen Wert.



Die unterschätzten Stärken der Spätstarter



Das Märchen vom "zu alt für den Arbeitsmarkt" hält sich hartnäckig und ist doch

falsch. Unternehmen suchen heute mehr denn je Menschen, die Ruhe bewahren,

Überblick haben und auch in schwierigen Phasen nicht den Kopf verlieren.



Wer 50 plus ist, bringt einen Erfahrungsschatz mit, den man nicht googeln kann:

Krisen gemeistert, Teams geführt, Umbrüche überstanden. Das macht Sie nicht

langsamer - sondern strategischer. Und genau das brauchen Unternehmen in Zeiten,

in denen der Wandel selbst zum Dauerzustand geworden ist.



Neue Wege, neue Spielfelder



Die klassische Festanstellung ist heute nur noch eine Option unter vielen. Immer

mehr Menschen starten in der zweiten Lebenshälfte als Berater, übernehmen

Interim-Mandate, leiten Projekte oder bauen sich eine Teil-Selbstständigkeit

auf. Andere nutzen ihre Expertise für Beirats- oder Aufsichtsratsmandate.



Der gemeinsame Nenner: Es geht nicht mehr um Titel oder Visitenkarten - sondern

um Wirkung. Um die Frage: Wo kann ich heute den größten Unterschied machen?



Blockaden überwinden - Chancen nutzen



Ein gelungener Neustart beginnt im Kopf. Wer den Jobverlust als Abstieg sieht,

verliert Energie. Wer ihn als Startsignal begreift, gewinnt neue Freiheit.



Die eigene Erfolgsbilanz wird jetzt zur Ressource: Wann haben Sie etwas

geschafft, was ohne Sie nicht gelungen wäre? Welche Probleme haben Sie gelöst,

die andere nicht anpacken konnten? Diese Antworten sind Ihr Kapital - und der

Schlüssel, um sich als Spielmacher zu positionieren.



Fazit



Ein Karriereknick mit 50 ist kein Schlusspunkt - sondern ein Komma. Für viele

beginnt genau jetzt die Phase, in der sie nicht mehr nur funktionieren, sondern

gestalten. Mit Erfahrung, Gelassenheit und einem klaren Profil wird aus dem

Bewerber ein Magnet: jemand, der nicht sucht, sondern gefunden wird.



Manchmal ist es genau dieser Einschnitt, der den Weg frei macht für die beste,

erfüllteste und wirkungsvollste Phase des Berufslebens.



Über Dr. Hans-Peter Luippold:



Dr. Hans-Peter Luippold ist promovierter Betriebswirt, Karriereberater und

Geschäftsführer der Plattformen stellenmarkt.de und manager.de. Seit über 25

Jahren begleitet er Fach- und Führungskräfte, insbesondere im Alter von 40 bis

55 Jahren, bei beruflichen Neuorientierungen. Mit seinem Ansatz "Raus aus der

Karrierefalle" verbindet er klassische Beratung mit modernen, KI-gestützten

Methoden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.manager.de .



