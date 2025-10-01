Neue Agentur für ESG-Bewertungen mit Sitz in Italien

Bologna/Wien/Hamburg (ots) - Die CRIF-Gruppe gibt den Start von CRIF Synesgy

Ratings S.r.l. bekannt - einem technologiegetriebenen Spin-off, mit dem das

Unternehmen auf veränderte Marktanforderungen und die neue EU-Verordung

3005/2024 zu ESG-Rating-Aktivitäten reagiert. CRIF Synesgy Ratings, mit Sitz in

Bologna, greift auf CRIFs mehr als 35-jährige Erfahrung im Kreditrating zurück,

um neue Standards für ESG-Bewertungen zu definieren. Der Wirkungsbereich ist

global, mit starkem Fokus auf die EU.



Umfassende ESG-Analysen durch Datenvielfalt und Fachkompetenz





Die Agentur versteht sich als strategischer Partner für die ESG-Transformation

und liefert robuste, transparente und leicht zugängliche ESG-Daten, Scores und

Ratings für Banken, Versicherungen und Investoren, sowie öffentliche

Institutionen und Unternehmen. Die Bandbreite reicht von Bewertungen, die

Millionen von Geschäftspartnern abdecken können, bis hin zu maßgeschneiderten

Detailanalysen, die sowohl regulatorische Anforderungen als auch strategische

Entscheidungen unterstützen. Für fundierte Bewertungen und schnelle, präzise

Analysen in einem sich rasant verändernden regulatorischen und unternehmerischen

Umfeld sorgt ein Team aus Rating-Analyst:innen, Data Scientists und

Risikomanager:innen.



Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, unterschiedlichste Datenquellen zu

integrieren - von Unternehmensinformationen über öffentliche und private

ESG-Daten bis hin zu Klima- und makroökonomischen Szenarien sowie langfristigen

Entwicklungen. Dies ermöglicht eine umfassende Abdeckung der ESG-Bewertung,

einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie Einzelunternehmen.



Transparenz, Qualität und Unterstützung für KMU im Fokus



Die Zahlen unterstreichen CRIFs Führungsrolle im Sektor: Im Jahr 2024 wurden 2,7

Millionen Unternehmensbewertungen und 1,6 Millionen Immobilienbewertungen

durchgeführt. Zudem zählt Synesgy, die Plattform zur Bewertung der

ESG-Performance von Lieferanten, über 60.000 Kunden in mehr als 100 Ländern. Bei

den Technologien setzt die Agentur auf moderne Analytik, GenAI und

Cloud-Computing, um sichere, skalierbare und per API einfach integrierbare

ESG-Lösungen bereitzustellen. Das methodische Vorgehen stützt sich auf drei

Grundpfeiler: Daten, Fragebögen und die Fachkenntnis der Analyst:innen. Mithilfe

fortgeschrittener Datenmodelle werden zuverlässige ESG-Ratings gewährleistet.



CRIF Synesgy Ratings verfolgt das Ziel, mehr Transparenz und Qualität im

ESG-Markt zu schaffen - im Einklang mit regulatorischen Vorgaben und den sich

wandelnden Marktentwicklungen. Das Service-Portfolio umfasst Ratings, Rankings,

Scores, KPIs, Benchmarks und Indizes, sowie ESG-Fragebögen,

Immobilienbewertungen und Plattformen für Selbstbewertungen und

Lieferkettenanalysen.



Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von KMUs als tragende

Säule der Wirtschaft. Mit maßgeschneiderten, leicht zugänglichen ESG-Bewertungen

ermöglicht die Agentur KMUs eine aktive und zuversichtliche Teilnahme an der

nachhaltigen Transformation. Mithilfe einfacher Instrumente und klarer

Orientierung will CRIF Synesgy Ratings ESG-Exzellenz für Unternehmen jeder Größe

erreichbar machen und so Inklusion und Wachstum in allen Branchen fördern.



Carlo Gherardi, Chairman von CRIF:



" Mit großem Stolz kündige ich die Gründung dieses neuen Unternehmens an, das

unser dauerhaftes Engagement für eine verantwortungsvolle und nachhaltige

Zukunft unterstreicht. Diese wichtige Initiative markiert einen bedeutenden

Meilenstein und eröffnet Unternehmen weltweit Zugang zu bisher unerreichten

Tools und Services. Mit diesem strategischen Schritt stärken wir unsere

Branchenführerschaft und bekräftigen unser Engagement für eine weitere

internationale Expansion ."



Marco Macellari, CEO von CRIF Synesgy Ratings:



" Unsere Mission ist es, nachhaltiges Wirtschaftswachstum weltweit auf einfache,

zuverlässige und kostengünstige Weise zu fördern. Wir setzen uns besonders für

maßgeschneiderte ESG-Bewertungen ein, die auch für kleine und mittlere

Unternehmen zugänglich sind. Mit klaren Leitlinien und praxisnahen Tools möchten

wir ESG-Exzellenz für alle Unternehmensgrößen realisierbar machen und inklusive

Fortschritte sowie nachhaltige Entwicklung über Branchen hinweg vorantreiben. "



Pressekontakt:



Oliver Ollrogge, CRIF GmbH, Bereich Marketing/PR

E-Mail: mailto:o.ollrogge@crif.com, Tel.: 040 / 89 803 582



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22285/6129108

OTS: CRIF GmbH







