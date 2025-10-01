    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CRIF gründet CRIF Synesgy Ratings

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Agentur für ESG-Bewertungen mit Sitz in Italien

    Bologna/Wien/Hamburg (ots) - Die CRIF-Gruppe gibt den Start von CRIF Synesgy
    Ratings S.r.l. bekannt - einem technologiegetriebenen Spin-off, mit dem das
    Unternehmen auf veränderte Marktanforderungen und die neue EU-Verordung
    3005/2024 zu ESG-Rating-Aktivitäten reagiert. CRIF Synesgy Ratings, mit Sitz in
    Bologna, greift auf CRIFs mehr als 35-jährige Erfahrung im Kreditrating zurück,
    um neue Standards für ESG-Bewertungen zu definieren. Der Wirkungsbereich ist
    global, mit starkem Fokus auf die EU.

    Umfassende ESG-Analysen durch Datenvielfalt und Fachkompetenz

    Die Agentur versteht sich als strategischer Partner für die ESG-Transformation
    und liefert robuste, transparente und leicht zugängliche ESG-Daten, Scores und
    Ratings für Banken, Versicherungen und Investoren, sowie öffentliche
    Institutionen und Unternehmen. Die Bandbreite reicht von Bewertungen, die
    Millionen von Geschäftspartnern abdecken können, bis hin zu maßgeschneiderten
    Detailanalysen, die sowohl regulatorische Anforderungen als auch strategische
    Entscheidungen unterstützen. Für fundierte Bewertungen und schnelle, präzise
    Analysen in einem sich rasant verändernden regulatorischen und unternehmerischen
    Umfeld sorgt ein Team aus Rating-Analyst:innen, Data Scientists und
    Risikomanager:innen.

    Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, unterschiedlichste Datenquellen zu
    integrieren - von Unternehmensinformationen über öffentliche und private
    ESG-Daten bis hin zu Klima- und makroökonomischen Szenarien sowie langfristigen
    Entwicklungen. Dies ermöglicht eine umfassende Abdeckung der ESG-Bewertung,
    einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie Einzelunternehmen.

    Transparenz, Qualität und Unterstützung für KMU im Fokus

    Die Zahlen unterstreichen CRIFs Führungsrolle im Sektor: Im Jahr 2024 wurden 2,7
    Millionen Unternehmensbewertungen und 1,6 Millionen Immobilienbewertungen
    durchgeführt. Zudem zählt Synesgy, die Plattform zur Bewertung der
    ESG-Performance von Lieferanten, über 60.000 Kunden in mehr als 100 Ländern. Bei
    den Technologien setzt die Agentur auf moderne Analytik, GenAI und
    Cloud-Computing, um sichere, skalierbare und per API einfach integrierbare
    ESG-Lösungen bereitzustellen. Das methodische Vorgehen stützt sich auf drei
    Grundpfeiler: Daten, Fragebögen und die Fachkenntnis der Analyst:innen. Mithilfe
    fortgeschrittener Datenmodelle werden zuverlässige ESG-Ratings gewährleistet.

    CRIF Synesgy Ratings verfolgt das Ziel, mehr Transparenz und Qualität im
    ESG-Markt zu schaffen - im Einklang mit regulatorischen Vorgaben und den sich
    wandelnden Marktentwicklungen. Das Service-Portfolio umfasst Ratings, Rankings,
    Scores, KPIs, Benchmarks und Indizes, sowie ESG-Fragebögen,
    Immobilienbewertungen und Plattformen für Selbstbewertungen und
    Lieferkettenanalysen.

    Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von KMUs als tragende
    Säule der Wirtschaft. Mit maßgeschneiderten, leicht zugänglichen ESG-Bewertungen
    ermöglicht die Agentur KMUs eine aktive und zuversichtliche Teilnahme an der
    nachhaltigen Transformation. Mithilfe einfacher Instrumente und klarer
    Orientierung will CRIF Synesgy Ratings ESG-Exzellenz für Unternehmen jeder Größe
    erreichbar machen und so Inklusion und Wachstum in allen Branchen fördern.

    Carlo Gherardi, Chairman von CRIF:

    " Mit großem Stolz kündige ich die Gründung dieses neuen Unternehmens an, das
    unser dauerhaftes Engagement für eine verantwortungsvolle und nachhaltige
    Zukunft unterstreicht. Diese wichtige Initiative markiert einen bedeutenden
    Meilenstein und eröffnet Unternehmen weltweit Zugang zu bisher unerreichten
    Tools und Services. Mit diesem strategischen Schritt stärken wir unsere
    Branchenführerschaft und bekräftigen unser Engagement für eine weitere
    internationale Expansion ."

    Marco Macellari, CEO von CRIF Synesgy Ratings:

    " Unsere Mission ist es, nachhaltiges Wirtschaftswachstum weltweit auf einfache,
    zuverlässige und kostengünstige Weise zu fördern. Wir setzen uns besonders für
    maßgeschneiderte ESG-Bewertungen ein, die auch für kleine und mittlere
    Unternehmen zugänglich sind. Mit klaren Leitlinien und praxisnahen Tools möchten
    wir ESG-Exzellenz für alle Unternehmensgrößen realisierbar machen und inklusive
    Fortschritte sowie nachhaltige Entwicklung über Branchen hinweg vorantreiben. "

    Pressekontakt:

    Oliver Ollrogge, CRIF GmbH, Bereich Marketing/PR
    E-Mail: mailto:o.ollrogge@crif.com, Tel.: 040 / 89 803 582

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22285/6129108
    OTS: CRIF GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    CRIF gründet CRIF Synesgy Ratings Neue Agentur für ESG-Bewertungen mit Sitz in Italien Die CRIF-Gruppe gibt den Start von CRIF Synesgy Ratings S.r.l. bekannt - einem technologiegetriebenen Spin-off, mit dem das Unternehmen auf veränderte Marktanforderungen und die neue EU-Verordung 3005/2024 zu ESG-Rating-Aktivitäten reagiert. CRIF …