CRIF gründet CRIF Synesgy Ratings
Neue Agentur für ESG-Bewertungen mit Sitz in Italien
Bologna/Wien/Hamburg (ots) - Die CRIF-Gruppe gibt den Start von CRIF Synesgy
Ratings S.r.l. bekannt - einem technologiegetriebenen Spin-off, mit dem das
Unternehmen auf veränderte Marktanforderungen und die neue EU-Verordung
3005/2024 zu ESG-Rating-Aktivitäten reagiert. CRIF Synesgy Ratings, mit Sitz in
Bologna, greift auf CRIFs mehr als 35-jährige Erfahrung im Kreditrating zurück,
um neue Standards für ESG-Bewertungen zu definieren. Der Wirkungsbereich ist
global, mit starkem Fokus auf die EU.
Umfassende ESG-Analysen durch Datenvielfalt und Fachkompetenz
Umfassende ESG-Analysen durch Datenvielfalt und Fachkompetenz
Die Agentur versteht sich als strategischer Partner für die ESG-Transformation
und liefert robuste, transparente und leicht zugängliche ESG-Daten, Scores und
Ratings für Banken, Versicherungen und Investoren, sowie öffentliche
Institutionen und Unternehmen. Die Bandbreite reicht von Bewertungen, die
Millionen von Geschäftspartnern abdecken können, bis hin zu maßgeschneiderten
Detailanalysen, die sowohl regulatorische Anforderungen als auch strategische
Entscheidungen unterstützen. Für fundierte Bewertungen und schnelle, präzise
Analysen in einem sich rasant verändernden regulatorischen und unternehmerischen
Umfeld sorgt ein Team aus Rating-Analyst:innen, Data Scientists und
Risikomanager:innen.
Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, unterschiedlichste Datenquellen zu
integrieren - von Unternehmensinformationen über öffentliche und private
ESG-Daten bis hin zu Klima- und makroökonomischen Szenarien sowie langfristigen
Entwicklungen. Dies ermöglicht eine umfassende Abdeckung der ESG-Bewertung,
einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie Einzelunternehmen.
Transparenz, Qualität und Unterstützung für KMU im Fokus
Die Zahlen unterstreichen CRIFs Führungsrolle im Sektor: Im Jahr 2024 wurden 2,7
Millionen Unternehmensbewertungen und 1,6 Millionen Immobilienbewertungen
durchgeführt. Zudem zählt Synesgy, die Plattform zur Bewertung der
ESG-Performance von Lieferanten, über 60.000 Kunden in mehr als 100 Ländern. Bei
den Technologien setzt die Agentur auf moderne Analytik, GenAI und
Cloud-Computing, um sichere, skalierbare und per API einfach integrierbare
ESG-Lösungen bereitzustellen. Das methodische Vorgehen stützt sich auf drei
Grundpfeiler: Daten, Fragebögen und die Fachkenntnis der Analyst:innen. Mithilfe
fortgeschrittener Datenmodelle werden zuverlässige ESG-Ratings gewährleistet.
CRIF Synesgy Ratings verfolgt das Ziel, mehr Transparenz und Qualität im
ESG-Markt zu schaffen - im Einklang mit regulatorischen Vorgaben und den sich
wandelnden Marktentwicklungen. Das Service-Portfolio umfasst Ratings, Rankings,
Scores, KPIs, Benchmarks und Indizes, sowie ESG-Fragebögen,
Immobilienbewertungen und Plattformen für Selbstbewertungen und
Lieferkettenanalysen.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von KMUs als tragende
Säule der Wirtschaft. Mit maßgeschneiderten, leicht zugänglichen ESG-Bewertungen
ermöglicht die Agentur KMUs eine aktive und zuversichtliche Teilnahme an der
nachhaltigen Transformation. Mithilfe einfacher Instrumente und klarer
Orientierung will CRIF Synesgy Ratings ESG-Exzellenz für Unternehmen jeder Größe
erreichbar machen und so Inklusion und Wachstum in allen Branchen fördern.
Carlo Gherardi, Chairman von CRIF:
" Mit großem Stolz kündige ich die Gründung dieses neuen Unternehmens an, das
unser dauerhaftes Engagement für eine verantwortungsvolle und nachhaltige
Zukunft unterstreicht. Diese wichtige Initiative markiert einen bedeutenden
Meilenstein und eröffnet Unternehmen weltweit Zugang zu bisher unerreichten
Tools und Services. Mit diesem strategischen Schritt stärken wir unsere
Branchenführerschaft und bekräftigen unser Engagement für eine weitere
internationale Expansion ."
Marco Macellari, CEO von CRIF Synesgy Ratings:
" Unsere Mission ist es, nachhaltiges Wirtschaftswachstum weltweit auf einfache,
zuverlässige und kostengünstige Weise zu fördern. Wir setzen uns besonders für
maßgeschneiderte ESG-Bewertungen ein, die auch für kleine und mittlere
Unternehmen zugänglich sind. Mit klaren Leitlinien und praxisnahen Tools möchten
wir ESG-Exzellenz für alle Unternehmensgrößen realisierbar machen und inklusive
Fortschritte sowie nachhaltige Entwicklung über Branchen hinweg vorantreiben. "
Pressekontakt:
Oliver Ollrogge, CRIF GmbH, Bereich Marketing/PR
E-Mail: mailto:o.ollrogge@crif.com, Tel.: 040 / 89 803 582
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22285/6129108
OTS: CRIF GmbH
