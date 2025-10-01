    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    mumok - Fatima Hellberg tritt als neue Generaldirektorin an

    Wien (ots) - Fatima Hellberg übernimmt heute die Position der Generaldirektorin
    des mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. Mit seiner Sammlung von
    mehr als 13.000 Werken und Werkserien ist das mumok eines der größten Museen für
    moderne und zeitgenössische Kunst in Mitteleuropa und eine Referenzinstitution
    für Klassische Moderne, Pop Art, Wiener Aktionismus und Gegenwartskunst.

    "Ich freue mich sehr, meine Arbeit zu beginnen und gemeinsam mit dem Team ein
    neues Kapitel für das mumok aufzuschlagen. Das Museum hat eine bedeutende
    Geschichte und verfügt über eine spannende Gemeinschaft aus Mitarbeiter*innen,
    Künstler*innen und Besucher*innen. Dadurch entsteht ein enormes Potenzial, das
    wir nutzen wollen, um das Profil des Museums weiter zu schärfen. Zentral dabei
    ist das langjährige Engagement des Museums für die Verbindung zwischen Kunst und
    Leben - zu zeigen, wie künstlerischer Ausdruck unsere politischen und
    gesellschaftlichen Realitäten widerspiegelt, aber auch kritisch hinterfragt und
    verändert. Das will ich in einem dynamischen Zusammenspiel zwischen Programm,
    Sammlung und Vermittlung weiterentwickeln", sagt Fatima Hellberg anlässlich
    ihres Amtsantritts.

    Fatima Hellberg, 1986 in Schweden geboren, studierte Visuelle Kulturen und
    Kunstgeschichte an der Universität Oxford sowie Curating Contemporary Art am
    Royal College of Art in London. Von 2015 bis 2019 war sie künstlerische Leiterin
    des Künstlerhaus Stuttgart, anschließend leitete sie den Bonner Kunstverein bis
    2025, der unter ihrer Führung mehrfach ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus
    kuratierte sie Ausstellungen in Institutionen wie der Tate Modern und dem
    Institute of Contemporary Arts in London, dem CCA Wattis Institute in San
    Francisco, der Malmö Konsthall oder dem Museion in Bozen. Sie ist Herausgeberin
    und Autorin zahlreicher Kataloge und verfasste Beiträge für Zeitschriften wie
    Texte zur Kunst, Frieze Magazine, Kunstkritikk, Afterall und Kunstforum.

    Am 14. November 2025 wird die neue Generaldirektorin im Rahmen einer
    Pressekonferenz ihre Pläne für die künftige Ausrichtung des mumok vorstellen.

    Pressekontakt:

    mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
    Mag. Katharina Murschetz (Leitung)
    Telefon: +43-1-52500-1400

    Mag. Katharina Kober
    Telefon: +43-1-52500-1309

    mailto:presse@mumok.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/70119/6129121
    OTS: MUMOK - Museum für moderne Kunst




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    mumok - Fatima Hellberg tritt als neue Generaldirektorin an Fatima Hellberg übernimmt heute die Position der Generaldirektorin des mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. Mit seiner Sammlung von mehr als 13.000 Werken und Werkserien ist das mumok eines der größten Museen für moderne und …