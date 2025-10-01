mumok - Fatima Hellberg tritt als neue Generaldirektorin an

Wien (ots) - Fatima Hellberg übernimmt heute die Position der Generaldirektorin

des mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. Mit seiner Sammlung von

mehr als 13.000 Werken und Werkserien ist das mumok eines der größten Museen für

moderne und zeitgenössische Kunst in Mitteleuropa und eine Referenzinstitution

für Klassische Moderne, Pop Art, Wiener Aktionismus und Gegenwartskunst.



"Ich freue mich sehr, meine Arbeit zu beginnen und gemeinsam mit dem Team ein

neues Kapitel für das mumok aufzuschlagen. Das Museum hat eine bedeutende

Geschichte und verfügt über eine spannende Gemeinschaft aus Mitarbeiter*innen,

Künstler*innen und Besucher*innen. Dadurch entsteht ein enormes Potenzial, das

wir nutzen wollen, um das Profil des Museums weiter zu schärfen. Zentral dabei

ist das langjährige Engagement des Museums für die Verbindung zwischen Kunst und

Leben - zu zeigen, wie künstlerischer Ausdruck unsere politischen und

gesellschaftlichen Realitäten widerspiegelt, aber auch kritisch hinterfragt und

verändert. Das will ich in einem dynamischen Zusammenspiel zwischen Programm,

Sammlung und Vermittlung weiterentwickeln", sagt Fatima Hellberg anlässlich

ihres Amtsantritts.





Fatima Hellberg, 1986 in Schweden geboren, studierte Visuelle Kulturen und

Kunstgeschichte an der Universität Oxford sowie Curating Contemporary Art am

Royal College of Art in London. Von 2015 bis 2019 war sie künstlerische Leiterin

des Künstlerhaus Stuttgart, anschließend leitete sie den Bonner Kunstverein bis

2025, der unter ihrer Führung mehrfach ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus

kuratierte sie Ausstellungen in Institutionen wie der Tate Modern und dem

Institute of Contemporary Arts in London, dem CCA Wattis Institute in San

Francisco, der Malmö Konsthall oder dem Museion in Bozen. Sie ist Herausgeberin

und Autorin zahlreicher Kataloge und verfasste Beiträge für Zeitschriften wie

Texte zur Kunst, Frieze Magazine, Kunstkritikk, Afterall und Kunstforum.



Am 14. November 2025 wird die neue Generaldirektorin im Rahmen einer

Pressekonferenz ihre Pläne für die künftige Ausrichtung des mumok vorstellen.



