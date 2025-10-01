mumok - Fatima Hellberg tritt als neue Generaldirektorin an
Wien (ots) - Fatima Hellberg übernimmt heute die Position der Generaldirektorin
des mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. Mit seiner Sammlung von
mehr als 13.000 Werken und Werkserien ist das mumok eines der größten Museen für
moderne und zeitgenössische Kunst in Mitteleuropa und eine Referenzinstitution
für Klassische Moderne, Pop Art, Wiener Aktionismus und Gegenwartskunst.
"Ich freue mich sehr, meine Arbeit zu beginnen und gemeinsam mit dem Team ein
neues Kapitel für das mumok aufzuschlagen. Das Museum hat eine bedeutende
Geschichte und verfügt über eine spannende Gemeinschaft aus Mitarbeiter*innen,
Künstler*innen und Besucher*innen. Dadurch entsteht ein enormes Potenzial, das
wir nutzen wollen, um das Profil des Museums weiter zu schärfen. Zentral dabei
ist das langjährige Engagement des Museums für die Verbindung zwischen Kunst und
Leben - zu zeigen, wie künstlerischer Ausdruck unsere politischen und
gesellschaftlichen Realitäten widerspiegelt, aber auch kritisch hinterfragt und
verändert. Das will ich in einem dynamischen Zusammenspiel zwischen Programm,
Sammlung und Vermittlung weiterentwickeln", sagt Fatima Hellberg anlässlich
ihres Amtsantritts.
Fatima Hellberg, 1986 in Schweden geboren, studierte Visuelle Kulturen und
Kunstgeschichte an der Universität Oxford sowie Curating Contemporary Art am
Royal College of Art in London. Von 2015 bis 2019 war sie künstlerische Leiterin
des Künstlerhaus Stuttgart, anschließend leitete sie den Bonner Kunstverein bis
2025, der unter ihrer Führung mehrfach ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus
kuratierte sie Ausstellungen in Institutionen wie der Tate Modern und dem
Institute of Contemporary Arts in London, dem CCA Wattis Institute in San
Francisco, der Malmö Konsthall oder dem Museion in Bozen. Sie ist Herausgeberin
und Autorin zahlreicher Kataloge und verfasste Beiträge für Zeitschriften wie
Texte zur Kunst, Frieze Magazine, Kunstkritikk, Afterall und Kunstforum.
Am 14. November 2025 wird die neue Generaldirektorin im Rahmen einer
Pressekonferenz ihre Pläne für die künftige Ausrichtung des mumok vorstellen.
