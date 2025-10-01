Pharma-Rallye: Diese EU-Aktien schießen nach oben!

Präsident Donald Trump stellte klar, dass es sich nicht um eine Einzelmaßnahme handeln soll. Vielmehr seien weitere Abkommen mit anderen großen Arzneimittelherstellern geplant. Diese Aussicht sorgte am Markt für eine spürbare Aufhellung der Stimmung. Analyst Richard Vosser von JPMorgan sieht die jüngste Entwicklung als klares Signal, dass die Pharmaindustrie in der Lage ist, sich an die politischen Vorgaben der US-Regierung anzupassen, ohne ihre Ertragskraft wesentlich zu gefährden.

In Folge dieser Einigung zwischen Trump und Pfizer über günstigere Preise im Medicaid-Programm kletterte der Branchenindex Stoxx Europe 600 Health Care deutlich und konnte damit nahezu sämtliche Einbußen seit Anfang September wettmachen.

Das verstärke das Vertrauen von Investoren in die langfristige Stabilität des Sektors. Besonders in Deutschland griffen Anleger beherzt zu. Die Merck-Aktie führte den DAX mit einem Aufschlag von fast 5 Prozent an und erreichte den höchsten Stand seit Juli.

Auch die Aktien von Bayer konnten zulegen, stießen jedoch an der Marke von 29 Euro auf Widerstand und drehten zunächst wieder leicht nach unten. Im MDAX sorgte Sartorius für Schlagzeilen: Der Laborausrüster, der zuletzt unter deutlichem Druck gestanden hatte, sprang um rund 9 Prozent nach oben und eroberte das Kursniveau vom Sommer zurück.

Positive Impulse kamen nicht nur aus Deutschland. Auch in der Schweiz legten die Schwergewichte Novartis und Roche spürbar zu. Beide Unternehmen profitierten von der breiten Kaufwelle, die durch den Pfizer-Deal ausgelöst wurde, und zählten zu den gefragtesten Aktien am Zürcher Markt.

Für den gesamten europäischen Gesundheitssektor bedeutet die Entwicklung eine kräftige Erholung nach mehreren Wochen relativer Schwäche. Anleger honorieren, dass die US-Regierung zwar auf niedrigere Preise für Patienten drängt, die Pharmaindustrie aber offenbar Spielräume erhält, um diese Maßnahmen abzufedern.

Sollte es tatsächlich zu weiteren Abkommen mit anderen großen Konzernen kommen, könnte dies die Unsicherheit rund um künftige Regulierungsschritte verringern.

Damit hat der US-Pfizer-Deal Signalwirkung weit über den Heimatmarkt hinaus. Europas Pharmakonzerne konnten eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass sie von geopolitischen und regulatorischen Entscheidungen in den USA unmittelbar profitieren können. Für Investoren bleibt die Branche damit ein zentraler Stabilitätsanker im sonst volatilen Marktumfeld.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion