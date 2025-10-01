Goldman senkt Ziel für Ströer auf 50,50 Euro - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 37,60 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 12:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +1,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +14,97 %/+95,19 % bedeutet.