ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Ströer auf 50,50 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Kursziel für Ströer auf 50,50 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Neutral" trotz Kurszielsenkung.
- Analyst erwartet geringes Wachstum durch schwaches Umfeld.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 59,00 auf 50,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate rechnet laut seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Spezialisten für Außenwerbung mit niedrig-einstelligem Rückgang des Wachstums aus eigener Kraft. Im Vorjahr sorgten nämlich Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympiade für Auftrieb. Zudem belaste aktuell das schwache Wirtschaftsumfeld./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 37,60 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 12:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +1,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +14,97 %/+95,19 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 50,50 Euro
