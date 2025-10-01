GOLDMAN SACHS stuft ASOS auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos von 305 auf 275 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum des Online-Modehändlers sei geringer gewesen als gedacht, schrieb Richard Edwards am Dienstagabend nach einem Zwischenbericht des Modehändlers. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Geschäftsjahres erwartet er nun am unteren Ende der Prognosespanne./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:48 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 3,246EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.