Große Firmen knüpfen Investitionen in Europa an Bedingungen

So pochen die Firmen etwa auf den Abbau von Bürokratie und Hindernissen für den Binnenmarkt, eine schnellere Elektrifizierung des Kontinents, den Aufbau einer wettbewerbsfähigen und widerstandsfähigen Verteidigungsindustrie sowie Anreize für private Investitionen. Bei einem Treffen in Kopenhagen übergaben Unternehmensvertreter die Erklärung mit Vorschlägen zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und an Polens Premierminister Donald Tusk.

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Siemens , Thyssenkrupp , RWE und 25 weitere europäische Unternehmen wollen ihre Investitionen in Europa bis 2030 durchschnittlich um die Hälfte erhöhen - wenn sich die Bedingungen für die Wirtschaft auf dem Kontinent verändern. "Vorausgesetzt, dass das regulatorische und finanzielle Umfeld in Europa durch Zusagen für Industrie, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation verbessert wird, sagen europäische Unternehmen zu, mehr in Europa zu investieren", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von knapp 30 großen Konzernen.

Europas Unternehmen unter Druck



Die EU hat einen riesigen Investitionsbedarf. Schätzungen zufolge sind bis zu 800 Milliarden zusätzlich bis 2030 notwendig. Wenn alle großen europäischen Unternehmen ihre Investitionen um die in der Erklärung genannten 50 Prozent steigerten, könnte diese Lücke bis 2030 geschlossen werden, hieß es in Kopenhagen.

Europas Unternehmen ächzten unter externen Faktoren wie hohen US-Zöllen, Konkurrenz aus China und Sicherheitsbedrohungen, hieß es weiter. "Doch auch interne Faktoren wie übermäßige EU-Regulierung, lange Genehmigungsverfahren, zu geringe Investitionen und begrenzter Zugang zu bezahlbarer grüner Energie belasten die europäischen Unternehmen."

Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehören unter anderem auch Airbus , SAP und Siemens Energy ./rdz/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 196,9 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 12:20 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,87 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,41 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -7,49 %/-24,31 % bedeutet.



