    BMW schließt Leipziger Werk an Wasserstoffnetzwerk an

    Für Sie zusammengefasst
    • BMW Leipzig wird erstes Werk mit Wasserstoff-Pipeline.
    • Ab 2027 ersetzt Pipeline Lkw-Lieferungen von Wasserstoff.
    • Wasserstoff-Kernnetz soll bis 2032 9.000 km umfassen.
    BMW schließt Leipziger Werk an Wasserstoffnetzwerk an
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    LEIPZIG (dpa-AFX) - BMW will sein Leipziger Werk an das deutschlandweite Wasserstoffnetzwerk anschließen. Es soll der weltweit erste Automobilproduktionsstandort werden, der durch eine Pipeline mit Wasserstoff versorgt wird, wie das Unternehmen mitteilte. Demnach unterzeichnete BMW einen Vertrag mit Mitnetz Gas über den Bau einer zwei Kilometer langen Anschlussleitung zum künftigen Wasserstoff-Kernnetz und mit Ontras Gastransport über den entsprechenden Netzanschluss.

    Pipeline soll Lkw-Lieferungen ersetzen

    Ab Mitte 2027 soll die Leitung das Werk mit Wasserstoff versorgen. Damit wird die bisherige Lieferung per Lkw in Druckflaschen ersetzt. "Durch die Versorgung mit einer Pipeline können wir Wasserstoff künftig in völlig neuen Dimensionen einsetzen", sagte Petra Peterhänsel, Leiterin BMW Group Werk Leipzig, laut Mitteilung. Das gelte vor allem für energieintensive Prozesse wie die Trockner in der Lackiererei.

    Einige Brenner laufen bereits mit Wasserstoff

    Vor drei Jahren nahm BMW in der Lackiererei in Leipzig den ersten brennstoff-flexiblen Brenner in Betrieb, inzwischen sind zehn weitere hinzugekommen. Sie können Erdgas oder Wasserstoff verbrennen. Zudem sind im Werk mehr als 230 Gabelstapler und Routenzugschlepper mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb im Einsatz.

    Das sogenannte Wasserstoff-Kernnetz soll künftig 9.000 Kilometer Leitungen umfassen. Diese sollen bis 2032 schrittweise in Betrieb genommen werden, um Deutschland an das überregionale Wasserstoffnetz anzubinden./jbl/DP/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 86,10 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +2,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 48,25 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von +1,12 %/+19,71 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
