    Opfer nach russischen Angriffen im Gebiet Charkiw

    • Mann in Welyka Schapkiwka bei Angriff getötet.
    • Charkiw: Acht Verletzte durch Gleitbombenangriffe.
    • Brand in Marktgebiet, 2.800 m² Fläche betroffen.

    CHARKIW (dpa-AFX) - Im ostukrainischen Gebiet Charkiw ist ein Mann bei einem russischen Angriff getötet worden. Das sei in der Ortschaft Welyka Schapkiwka geschehen, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow bei Telegram mit. Das Dorf im Landkreis Kindraschiwka befindet sich nur wenige Hundert Meter von der Frontlinie entfernt.

    Auch die nur etwas mehr als 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernte Gebietshauptstadt Charkiw wurde massiv mit Gleitbomben und ballistischen Raketen angegriffen. Dabei sind nach Angaben des Bürgermeisters Ihor Terechow mindestens acht Menschen verletzt worden. Im Bereich des Marktes Barabaschowo brach ein Brand auf 2.800 Quadratmeter Fläche aus. Mehrere Wohnhäuser und Garagen seien beschädigt worden, schrieb Terechow. In der Großstadt leben trotz Grenznähe und ständiger russischer Angriffe nach Behördenangaben wieder etwa 1,3 Millionen Menschen.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/men





    dpa-AFX
