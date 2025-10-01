Zukunftsfähiges Bauen braucht Leitplanken
Report zu Lebenszyklus-THG-Grenzwerten erschienen (FOTO)
Berlin (ots) - Der neue Report "Treibhausgas-Grenzwerte im Lebenszyklus: 12
Thesen aus der Praxis für klimaneutrales Bauen" ist ab sofort verfügbar.
Herausgegeben von Bauhaus Erde und der Bauwende Allianz gibt der Report einen
praxisnahen Einblick in die Möglichkeiten, wie der Gebäudesektor klimaneutral
werden kann.
Ab 2030 gelten EU-weit verpflichtende Grenzwerte für die Begrenzung von
Treibhausgasemissionen für Neubauten. Der Report verdeutlicht, warum Deutschland
die Umsetzung nicht auf den letzten Moment verschieben darf: Nur mit
frühzeitigen Leitplanken erhalten Kommunen, Planende und Bauwirtschaft die
notwendige Orientierung, um Investitionen und Projekte verlässlich auszurichten.
Die zwölf Thesen fassen zentrale Erkenntnisse aus Praxis und Wissenschaft
zusammen : von der Einführung neuer Leitmärkte für nachhaltige Baustoffe über
die Stärkung regionaler Wertschöpfung bis hin zu sozialer Verträglichkeit und
Planungssicherheit. Der Report zeigt, dass technische Machbarkeit, ökonomischer
Nutzen und gesellschaftliche Notwendigkeit für lebenszyklusbasierte
Treibhausgas-Grenzwerte schon heute gegeben sind. Im Mittelpunkt steht der
Handlungsaufruf, Grenzwerte schrittweise und transparent einzuführen, um bis
2030 Klarheit zu schaffen. Die Kurzfassung ist abrufbar unter: Link zur
Kurzfassung (https://page.projecttogether.org/hubfs/Bauwende%20Allianz/250923_TH
G-Report_Kurzversion.pdf?__hstc=179579323.b60ae5830b7f0f8e33bd89ef215ad8ff.17344
42491441.1758809208472.1758811562245.113&__hssc=179579323.1.1758811562245&__hsfp
=1726140718) .
Bei einer digitalen Konferenz am 24. September wurde der Report mit rund 100
Teilnehmenden aus Bauwirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kommunen vorgestellt.
Stimmen von Beteiligten:
Prof. Dr. Philipp Misselwitz , Bauhaus Erde: "Mit der EPBD setzt Europa ein
weltweit einzigartiges Zeichen für den Klimaschutz. Jetzt gilt es, diesen Rahmen
in einen deutschen Fahrplan zu übersetzen - mit klaren Schritten, Beispielen aus
Nachbarländern und der Praxisbereitschaft, die unser Report zeigt."
Luisa Seiler , Bauwende Allianz, ProjectTogether: "Der Report zeigt:
Lebenszyklus-Grenzwerte sind kein Hemmschuh, sondern ein Motor für Innovation.
Sie eröffnen neue Leitmärkte für nachhaltige Materialien, stärken regionale
Wertschöpfung und machen klimaneutrales Bauen zum Standard. Frühzeitiges Handeln
ist jetzt die Chance, ökologische, soziale und ökonomische Ziele
zusammenzuführen!"
Maurice Fingler , Velux: "Wir begrüßen eine Zielsetzung der Grenzwerte
grundsätzlich - gleichzeitig ist klar: Die Transformation braucht Zeit.
Produktionsprozesse und Lieferketten müssen angepasst und weiterentwickelt
Pebbles schrieb 26.09.25, 11:03
Für mich lässt die wirtschaftliche Situation in Deutschland die hohe Bewertung der DAX/MDAX-Werte i. d. R. nicht zu. Die Ergebnisse der Automobillbranche sind schlecht, in der Zulieferindustrie mehren sich Insolvenzen und Entlassungen. Die chemische und Pharmaindustrie stehen vor großen Herausforderungen und kämpfen mit politischen und geopolitischen Schwierigkeiten. Viele Firmen expandieren lieber in Polen, Ungarn, Rumänien anstatt in Deutschland neue Arbeitsplätze aufzubauen.
Die kleinkarierte Gesetzgebung, die Verordnungswut und die hunderte von überwachenden Behörden/TÜV kosten massenweise Geld usw. usw.
M. E. können diese Probleme nicht zu weiteren substantiellen Indexergebnissen führen und werden im Herbst zu einer Korrektur führen.
(Sorry --- habe mich etwas in meine Wut hinein gesteigert. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif )
Nils49 schrieb 20.09.25, 11:07
Ergänzend stehen natürlich noch weitere Versicherungsleistungen zur Verfügung.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/24042/board/20250920110715-1000096666.gif
Nils49 schrieb 09.09.25, 12:05
Bei der Allianz zeigt sich, dass Analysten sich uneins sind, was die Zukunft bringt und mit dem „Analysten-Chaos“ gerne die Angler verunsichern. Das Vertrauen der Analysten wackelt, und plötzlich stockt auch die vermeintliche souveräne Gelddruckmaschine? Aber nur bis sich die nächste Rally sich ankündigt. ;-)
https://www.boerse-express.com/news/articles/allianz-aktie-analysten-chaos-verunsichert-anleger-823251
Bei der Allianz zeigt sich, dass Analysten sich uneins sind, was die Zukunft bringt und mit dem „Analysten-Chaos“ gerne die Angler verunsichern. Das Vertrauen der Analysten wackelt, und plötzlich stockt auch die vermeintliche souveräne Gelddruckmaschine? Aber nur bis sich die nächste Rally sich ankündigt. ;-)
https://www.boerse-express.com/news/articles/allianz-aktie-analysten-chaos-verunsichert-anleger-823251
