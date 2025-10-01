    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Zukunftsfähiges Bauen braucht Leitplanken

    Report zu Lebenszyklus-THG-Grenzwerten erschienen (FOTO)

    Berlin (ots) - Der neue Report "Treibhausgas-Grenzwerte im Lebenszyklus: 12
    Thesen aus der Praxis für klimaneutrales Bauen" ist ab sofort verfügbar.
    Herausgegeben von Bauhaus Erde und der Bauwende Allianz gibt der Report einen
    praxisnahen Einblick in die Möglichkeiten, wie der Gebäudesektor klimaneutral
    werden kann.

    Ab 2030 gelten EU-weit verpflichtende Grenzwerte für die Begrenzung von
    Treibhausgasemissionen für Neubauten. Der Report verdeutlicht, warum Deutschland
    die Umsetzung nicht auf den letzten Moment verschieben darf: Nur mit
    frühzeitigen Leitplanken erhalten Kommunen, Planende und Bauwirtschaft die
    notwendige Orientierung, um Investitionen und Projekte verlässlich auszurichten.

    Die zwölf Thesen fassen zentrale Erkenntnisse aus Praxis und Wissenschaft
    zusammen : von der Einführung neuer Leitmärkte für nachhaltige Baustoffe über
    die Stärkung regionaler Wertschöpfung bis hin zu sozialer Verträglichkeit und
    Planungssicherheit. Der Report zeigt, dass technische Machbarkeit, ökonomischer
    Nutzen und gesellschaftliche Notwendigkeit für lebenszyklusbasierte
    Treibhausgas-Grenzwerte schon heute gegeben sind. Im Mittelpunkt steht der
    Handlungsaufruf, Grenzwerte schrittweise und transparent einzuführen, um bis
    2030 Klarheit zu schaffen. Die Kurzfassung ist abrufbar unter: Link zur
    Kurzfassung (https://page.projecttogether.org/hubfs/Bauwende%20Allianz/250923_TH
    G-Report_Kurzversion.pdf?__hstc=179579323.b60ae5830b7f0f8e33bd89ef215ad8ff.17344
    42491441.1758809208472.1758811562245.113&__hssc=179579323.1.1758811562245&__hsfp
    =1726140718) .

    Bei einer digitalen Konferenz am 24. September wurde der Report mit rund 100
    Teilnehmenden aus Bauwirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kommunen vorgestellt.
    Stimmen von Beteiligten:

    Prof. Dr. Philipp Misselwitz , Bauhaus Erde: "Mit der EPBD setzt Europa ein
    weltweit einzigartiges Zeichen für den Klimaschutz. Jetzt gilt es, diesen Rahmen
    in einen deutschen Fahrplan zu übersetzen - mit klaren Schritten, Beispielen aus
    Nachbarländern und der Praxisbereitschaft, die unser Report zeigt."

    Luisa Seiler , Bauwende Allianz, ProjectTogether: "Der Report zeigt:
    Lebenszyklus-Grenzwerte sind kein Hemmschuh, sondern ein Motor für Innovation.
    Sie eröffnen neue Leitmärkte für nachhaltige Materialien, stärken regionale
    Wertschöpfung und machen klimaneutrales Bauen zum Standard. Frühzeitiges Handeln
    ist jetzt die Chance, ökologische, soziale und ökonomische Ziele
    zusammenzuführen!"

    Maurice Fingler , Velux: "Wir begrüßen eine Zielsetzung der Grenzwerte
    grundsätzlich - gleichzeitig ist klar: Die Transformation braucht Zeit.
    Produktionsprozesse und Lieferketten müssen angepasst und weiterentwickelt
