LichtBlick launcht neue Ladelösung für elektrische Arbeitsfahrzeuge und Baumaschinen (FOTO)
Hamburg (ots) - LichtBlick eMobility bringt mit Beck Automationund Phoenix
Contact eine neue Ladelösung auf den Markt, die speziell für den Einsatz in
Depot- und Baustellenumgebungen entwickelt wurde. Damit wird die
Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen einfacher, schneller und
kosteneffizienter.
Der LichtBlick FlexiCharger Pro erleichtert dank praxisnaher Bauweise den
Einstieg in die Elektromobilität und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken.
Er kombiniert hohe Ladeleistung mit unkomplizierter Installation und robuster
Bauweise.
Contact eine neue Ladelösung auf den Markt, die speziell für den Einsatz in
Depot- und Baustellenumgebungen entwickelt wurde. Damit wird die
Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen einfacher, schneller und
kosteneffizienter.
Der LichtBlick FlexiCharger Pro erleichtert dank praxisnaher Bauweise den
Einstieg in die Elektromobilität und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken.
Er kombiniert hohe Ladeleistung mit unkomplizierter Installation und robuster
Bauweise.
"Für viele Anwendungsbereiche gibt es schon gute Ladelösungen. Aber gerade auf
Baustellen, in Lkw-Depots oder bei Veranstaltungen braucht es flexible Technik,
die sofort funktioniert und sich schnell instand setzen lässt", sagt Sebastian
Ewert, Geschäftsführer der LichtBlick eMobility GmbH. "Mit dem LichtBlick
FlexiCharger Pro machen wir Elektromobilität auch dort möglich, wo sie bisher
schwer umzusetzen war."
Nutzfahrzeuge und Baumaschinen sind ein Schlüssel zur Dekarbonisierung im
Gewerbe. Sie helfen Unternehmen, nachhaltiger zu wirtschaften und sich für
kommende Ausschreibungen zu qualifizieren. Mit dem LichtBlick FlexiCharger Pro
leisten LichtBlick und seine Partner einen Beitrag dazu, die Energiewende in
Bereichen voranzubringen, die bislang als schwer elektrifizierbar galten.
Mehr Produktinformationen und hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier
(https://brand.lichtblick.de/share/dojc9a4M7B3meoDqwbft/assets/5761) .
Pressekontakt:
Anja Fricke, Lead Communication
mailto:anja.fricke@lichtblick.de
LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/6129164
OTS: LichtBlick SE
Baustellen, in Lkw-Depots oder bei Veranstaltungen braucht es flexible Technik,
die sofort funktioniert und sich schnell instand setzen lässt", sagt Sebastian
Ewert, Geschäftsführer der LichtBlick eMobility GmbH. "Mit dem LichtBlick
FlexiCharger Pro machen wir Elektromobilität auch dort möglich, wo sie bisher
schwer umzusetzen war."
Nutzfahrzeuge und Baumaschinen sind ein Schlüssel zur Dekarbonisierung im
Gewerbe. Sie helfen Unternehmen, nachhaltiger zu wirtschaften und sich für
kommende Ausschreibungen zu qualifizieren. Mit dem LichtBlick FlexiCharger Pro
leisten LichtBlick und seine Partner einen Beitrag dazu, die Energiewende in
Bereichen voranzubringen, die bislang als schwer elektrifizierbar galten.
Mehr Produktinformationen und hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier
(https://brand.lichtblick.de/share/dojc9a4M7B3meoDqwbft/assets/5761) .
Pressekontakt:
Anja Fricke, Lead Communication
mailto:anja.fricke@lichtblick.de
LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/6129164
OTS: LichtBlick SE
Autor folgen