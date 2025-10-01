LichtBlick launcht neue Ladelösung für elektrische Arbeitsfahrzeuge und Baumaschinen (FOTO)

Hamburg (ots) - LichtBlick eMobility bringt mit Beck Automationund Phoenix

Contact eine neue Ladelösung auf den Markt, die speziell für den Einsatz in

Depot- und Baustellenumgebungen entwickelt wurde. Damit wird die

Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen einfacher, schneller und

kosteneffizienter.



Der LichtBlick FlexiCharger Pro erleichtert dank praxisnaher Bauweise den

Einstieg in die Elektromobilität und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken.

Er kombiniert hohe Ladeleistung mit unkomplizierter Installation und robuster

Bauweise.





"Für viele Anwendungsbereiche gibt es schon gute Ladelösungen. Aber gerade auf

Baustellen, in Lkw-Depots oder bei Veranstaltungen braucht es flexible Technik,

die sofort funktioniert und sich schnell instand setzen lässt", sagt Sebastian

Ewert, Geschäftsführer der LichtBlick eMobility GmbH. "Mit dem LichtBlick

FlexiCharger Pro machen wir Elektromobilität auch dort möglich, wo sie bisher

schwer umzusetzen war."



Nutzfahrzeuge und Baumaschinen sind ein Schlüssel zur Dekarbonisierung im

Gewerbe. Sie helfen Unternehmen, nachhaltiger zu wirtschaften und sich für

kommende Ausschreibungen zu qualifizieren. Mit dem LichtBlick FlexiCharger Pro

leisten LichtBlick und seine Partner einen Beitrag dazu, die Energiewende in

Bereichen voranzubringen, die bislang als schwer elektrifizierbar galten.



Mehr Produktinformationen und hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier

(https://brand.lichtblick.de/share/dojc9a4M7B3meoDqwbft/assets/5761) .



