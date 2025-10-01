    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    LichtBlick launcht neue Ladelösung für elektrische Arbeitsfahrzeuge und Baumaschinen (FOTO)

    Hamburg (ots) - LichtBlick eMobility bringt mit Beck Automationund Phoenix
    Contact eine neue Ladelösung auf den Markt, die speziell für den Einsatz in
    Depot- und Baustellenumgebungen entwickelt wurde. Damit wird die
    Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen einfacher, schneller und
    kosteneffizienter.

    Der LichtBlick FlexiCharger Pro erleichtert dank praxisnaher Bauweise den
    Einstieg in die Elektromobilität und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken.
    Er kombiniert hohe Ladeleistung mit unkomplizierter Installation und robuster
    Bauweise.

    "Für viele Anwendungsbereiche gibt es schon gute Ladelösungen. Aber gerade auf
    Baustellen, in Lkw-Depots oder bei Veranstaltungen braucht es flexible Technik,
    die sofort funktioniert und sich schnell instand setzen lässt", sagt Sebastian
    Ewert, Geschäftsführer der LichtBlick eMobility GmbH. "Mit dem LichtBlick
    FlexiCharger Pro machen wir Elektromobilität auch dort möglich, wo sie bisher
    schwer umzusetzen war."

    Nutzfahrzeuge und Baumaschinen sind ein Schlüssel zur Dekarbonisierung im
    Gewerbe. Sie helfen Unternehmen, nachhaltiger zu wirtschaften und sich für
    kommende Ausschreibungen zu qualifizieren. Mit dem LichtBlick FlexiCharger Pro
    leisten LichtBlick und seine Partner einen Beitrag dazu, die Energiewende in
    Bereichen voranzubringen, die bislang als schwer elektrifizierbar galten.

    Mehr Produktinformationen und hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier
    (https://brand.lichtblick.de/share/dojc9a4M7B3meoDqwbft/assets/5761) .

