    Kostenloser Haushaltskalender 2026 erschienen / Broschüre unterstützt dabei, Termine und Ausgaben das ganze Jahr im Blick zu behalten (FOTO)

    Berlin (ots) - Die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten sind für viele Menschen
    in Deutschland eine finanzielle Herausforderung. Vor diesem Hintergrund steigt
    das Bedürfnis nach einem klaren Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Der neu
    erschienene Haushaltskalender 2026 vereint Haushaltsbuch und Terminplaner und
    hilft so, mit dem Geld auszukommen. Er ist seit dem 1. Oktober kostenfrei
    erhältlich.

    Ein persönlicher Haushaltsplaner, mit dem sich Einnahmen und Ausgaben erfassen
    lassen, verändert den Blick aufs Budget nachhaltig: So wird schnell klar, wie
    viel im Monat überhaupt frei ausgegeben werden kann und wie viel Geld bereits
    verplant ist. Die Kombination aus Kalender und Haushaltsbuch erleichtert es
    zudem, den Spagat zwischen täglichen Ausgaben wie dem Wocheneinkauf und festen
    Zahlungsterminen wie z. B. Versicherungsbeiträgen zu meistern. Die Broschüre
    zeigt, in welchen Monaten das Geld knapp wird und wann man etwas zur Seite legen
    kann. Auch ungenutzte Verträge, die sich kündigen lassen, fallen mit einer
    systematischen Übersicht schneller auf.

    Der Haushaltskalender 2026 ist Teil des Angebots zur Finanziellen Bildung der
    Sparkassen-Finanzgruppe und wird vom Beratungsdienst Geld und Haushalt
    herausgegeben. Er kann kostenfrei nach Hause bestellt werden: Online unter
    http://www.haushaltskalender.de oder telefonisch unter 030 - 204 55 818.

