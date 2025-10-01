Kostenloser Haushaltskalender 2026 erschienen / Broschüre unterstützt dabei, Termine und Ausgaben das ganze Jahr im Blick zu behalten (FOTO)

Berlin (ots) - Die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten sind für viele Menschen

in Deutschland eine finanzielle Herausforderung. Vor diesem Hintergrund steigt

das Bedürfnis nach einem klaren Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Der neu

erschienene Haushaltskalender 2026 vereint Haushaltsbuch und Terminplaner und

hilft so, mit dem Geld auszukommen. Er ist seit dem 1. Oktober kostenfrei

erhältlich.



Ein persönlicher Haushaltsplaner, mit dem sich Einnahmen und Ausgaben erfassen

lassen, verändert den Blick aufs Budget nachhaltig: So wird schnell klar, wie

viel im Monat überhaupt frei ausgegeben werden kann und wie viel Geld bereits

verplant ist. Die Kombination aus Kalender und Haushaltsbuch erleichtert es

zudem, den Spagat zwischen täglichen Ausgaben wie dem Wocheneinkauf und festen

Zahlungsterminen wie z. B. Versicherungsbeiträgen zu meistern. Die Broschüre

zeigt, in welchen Monaten das Geld knapp wird und wann man etwas zur Seite legen

kann. Auch ungenutzte Verträge, die sich kündigen lassen, fallen mit einer

systematischen Übersicht schneller auf.



Der Haushaltskalender 2026 ist Teil des Angebots zur Finanziellen Bildung der

Sparkassen-Finanzgruppe und wird vom Beratungsdienst Geld und Haushalt

herausgegeben. Er kann kostenfrei nach Hause bestellt werden: Online unter

http://www.haushaltskalender.de oder telefonisch unter 030 - 204 55 818.



Pressekontakt:



Stefanie Zahrte

Charlottenstraße 47

10117 Berlin



E-Mail: mailto:stefanie.zahrte@dsgv.de

Telefon: 030 20225-5197



