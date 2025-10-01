US-Shutdown 2025: Belastungsprobe für die Kapitalmärkte

Mit der Folge, dass seit dem 1. Oktober 2025 weite Teile der Bundesverwaltung stillstehen. Doch diesmal geht es um weit mehr als nur um Haushaltszahlen.

Die unmittelbare Folge des Shutdowns ist, dass viele Behörden nur noch mit Minimalpersonal arbeiten. Statistische Veröffentlichungen – essenziell für Märkte und Notenbanken – bleiben aus. Investoren verlieren damit ein wichtiges Fundament für ihre Entscheidungen.

Doch die tieferliegende Botschaft ist eine andere: Trump führt damit fort, was seit seiner Rückkehr ins Zentrum der US-Politik sichtbar ist – eine Politik der Eskalation, die die Demokraten nicht nur blockiert, sondern gezielt herabsetzt. Immer wieder droht er, die Macht der Exekutive bis hin zum Militär einzusetzen und die demokratischen Bundesstaaten zu schwächen, um seine Vorstellungen durchzusetzen. Seine Rhetorik (Demokraten sind gefährlich und suchen die Nähe zu sog. Terroristen) schafft eine Atmosphäre, die weit über Budgetfragen hinausgeht: Sie stellt die demokratische Verfasstheit der USA infrage. Sollten die Demokraten Trump in dieser Stimmung entgegenkommen, haben sie viel zu verlieren.

Marktreaktionen: Nervosität, aber keine Panik

Die Finanzmärkte reagierten sofort:

Aktien: US-Indizes wie S&P 500 und Nasdaq gaben nach, Europa zeigte ebenfalls Schwäche, wenn auch ohne Panik.

Rohstoffe: Gold legte als klassischer Fluchtwert deutlich zu.

Währungen: Der Dollar schwächelt leicht, Kapital suchte Alternativen in Franken oder Yen.

Krypto: Bitcoin stieg zunächst, getragen von der Erzählung eines „sicheren Hafen“ jenseits der Politik. Doch diese Bewegung bleibt begrenzt, da Kryptomärkte stark mit Tech-Aktien korrelieren. Ethereum und andere Coins tendierten schwankend – einerseits Flucht in dezentrale Assets, andererseits Druck durch Risikoaversion.

Noch lesen Investoren den Shutdown als temporäre Störung. Doch die politische Eskalationsspirale ist inzwischen ein Risiko an sich. Märkte können ökonomische Datenlücken verkraften – aber nicht das Signal, dass die größte Volkswirtschaft der Welt dauerhaft in eine politische Zerreißprobe schlittert.

Drei Szenarien für die kommenden Wochen

1. Kurzer Shutdown (bis 2 Wochen)

Die Märkte atmen auf, sobald eine Einigung steht. Kursverluste bleiben begrenzt, Gold gibt Gewinne ab, Bitcoin stabilisiert sich. Politisch jedoch bleibt der Eindruck zurück: Trump kann sich immer durchsetzen. Dieses Szenario ist aus politischen Gründen weniger wahrscheinlich, weil die gedemütigten Demokraten vollständig ihr Gesicht verlieren könnten.

2. Mittlerer Shutdown (3–6 Wochen)

Mit jeder Woche ohne Daten steigt die Unsicherheit. Investoren verlangen höhere Risikoaufschläge, Finanzierungen geraten ins Stocken.

Aktienmärkte verlieren 5–10 %, der Dollar gerät noch stärker unter Druck, die Anleihenmärkte fangen an stark zu kriseln.

Krypto bleibt volatil: Bitcoin könnte stärker profitieren als Aktien, aber Altcoins geraten unter Druck,

Das Bild einer blockierten Demokratie verfestigt sich. Ein wahrscheinliches Szenario – aber nicht unbedingt das wahrscheinlichste.

3. Langer Shutdown (mehr als 6 Wochen)

In diesem Szenario kippt das Vertrauen. Anleihemärkte und Dollar stehen unter sehr starkem Druck, Kapital sucht Alternativen. US-Anleihen verlieren and Wert – die Renditen steigen.

Hier kippt das Vertrauen. Ein anhaltender Stillstand würde nicht nur die Konjunktur belasten, sondern die Glaubwürdigkeit der USA als Stabilitätsanker untergraben. Mit Trump als treibender Kraft rückt ein Szenario in den Vordergrund, in dem politische Blockade und autoritäre Rhetorik Hand in Hand gehen. Märkte reagieren mit Abflüssen, Dollar-Skepsis und einem nachhaltigen Abwärtstrend bei Aktien. Das Risiko einer Rezession steigt deutlich.

Bitcoin könnte in diesem Umfeld eine Sonderrolle einnehmen, dies ist heute schwer vorauszusagen, weil die Volatilität der Tech-Märkte auch Krypto stark treffen dürfte.

Fazit

Ein Shutdown war für die Märkte bislang eine Episode, die nach einigen Tagen oder Wochen überwunden wurde. 2025 aber steht er im Zeichen einer politischen Strategie: Donald Trump nutzt ihn um die Spaltung Amerikas zu vertiefen und sogar mit der Drohung militärischer Macht zu unterfüttern.

Für Investoren bedeutet das: Nicht nur die Dauer des Shutdowns ist entscheidend – sondern das politische Klima, das er sichtbar macht. Während klassische Fluchtwerte wie Gold profitieren, bleibt Krypto zwischen zwei Rollen gefangen – als alternative Krisenwährung und zugleich hochriskantes Tech-Asset. Der Shutdown ist damit kein Störgeräusch mehr, sondern Symptom einer tiefergehenden Krise der amerikanischen Demokratie – mit unmittelbaren Konsequenzen für die Kapitalmärkte weltweit.



