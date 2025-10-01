OpenAI sichert sich gigantische Chip-Lieferungen: Die Aktien der Partner steigen

OpenAIs CEO Sam Altman unterzeichnete am Mittwoch ein Letter of Intent, um die beiden koreanischen Unternehmen in den Bau von Rechenzentren einzubeziehen. Das Projekt Stargate umfasst weltweit führende Unternehmen der KI-Branche, darunter Nvidia und Oracle. Laut Aussagen der koreanischen Firmen könnte die Nachfrage von OpenAI auf bis zu 900.000 Wafer (eine dünne Scheibe aus Halbleitermaterial, die als Grundmaterial für die Herstellung von etwa Mikrochips dient) pro Monat steigen, sobald Stargate global expandiert.

Samsung Electronics und SK Hynix haben erste Vereinbarungen getroffen, um Speicherchips und weitere Ausrüstung für OpenAIs Stargate-Projekt zu liefern. Die Partnerschaft stärkt die Position der beiden koreanischen Technologiegrößen im Bereich fortschrittlicher Speicherchips für künstliche Intelligenz.

SK Hynix betont, dass diese Zahl mehr als das Doppelte der derzeitigen weltweiten Produktionskapazität für High-Bandwidth-Memory-Chips beträgt. "Stargate zeigt die Dimensionen und das Tempo der globalen KI-Entwicklung", hieß es in einer Erklärung der SK-Gruppe.

Am Mittwoch legte die Samsung-Aktie an der Tradegate zwischenzeitlich um 2,39 Prozent auf 1.030 Euro zu (Stand 13:55), während die SK Hynix-Aktie an der Frankfurter Börse um 2,83 Prozent auf 218 Euro kletterte (Stand 13:11).

Riesige Investitionen für neue KI-Infrastruktur

OpenAI und Nvidia treiben den weltweiten Aufbau von Rechenzentren für die nächste Generation von KI-Tools voran. Experten schätzen die Gesamtkosten auf Billionen von US-Dollar. Benötigt werden Chips, Server, Kühlsysteme und enorme Mengen Strom. Altman wird nach Medienberichten in Kürze nach Taipeh reisen, um mit Taiwan Semiconductor Manufacturing und Hon Hai Precision Industry zu sprechen.

Das Abkommen in Seoul soll eine langfristige Partnerschaft zwischen OpenAI, dem wertvollsten KI-Startup der USA, und den beiden koreanischen Speicherchip-Konzernen schaffen. Gemeinsam mit Micron Technology dominieren Samsung und SK Hynix den globalen Speicherchipmarkt. Teil der Vereinbarung ist auch die Förderung eines heimischen KI-Ökosystems in Südkorea. Präsident Lee Jae Myung erklärte: "Ich hoffe, dass Samsung und SK zusammen mit OpenAI eine Schlüsselrolle bei der globalen Verbreitung von KI spielen werden."

Erweiterte Kooperationen und Datenzentrum in Südkorea

Neben der Chipversorgung sollen weitere Samsung-Tochterfirmen, darunter Samsung SDS, Samsung C&T und Samsung Heavy Industries, mit OpenAI an zukünftigen Technologien arbeiten. Dazu zählen schwimmende Rechenzentren und die gemeinsame Entwicklung von Rechenzentrumsdesigns. SK Telecom plant gemeinsam mit OpenAI den Bau eines dedizierten Rechenzentrums im Südwesten Südkoreas.

Zuletzt hatte Nvidia angekündigt, bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren, um neue Rechenzentren und Infrastruktur zu unterstützen. Die Summe unterstreicht die rasant steigende Nachfrage nach KI-Diensten wie ChatGPT und der Rechenleistung, die sie benötigt. SK Hynix gilt als globaler Marktführer bei High-Bandwidth-Memory-Chips, die für Nvidias KI-Beschleuniger unverzichtbar sind. Samsung strebt an, hier ebenfalls eine führende Rolle zu übernehmen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion