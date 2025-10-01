Markt wettet auf Fed-Zinssenkung – doch die Realität könnte anders aussehen

Doch hinter den Kulissen zeichnet sich ein anderes Bild ab: Immer mehr Fed-Vertreter betonen, dass eine Zinssenkung keineswegs unvermeidlich ist und die geldpolitischen Spielräume begrenzt bleiben. Zentral im aktuellen Spannungsfeld steht die Inflation. Trotz einer Abkühlung von den pandemiebedingten Höchstständen liegt sie weiterhin über dem 2‑Prozent-Ziel der Fed. Tendenz steigend. So zog der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) im August um 2,9 Prozent im Jahresvergleich an.

Die Märkte sind derzeit überzeugt, dass die Federal Reserve (Fed) bei ihrem Treffen Ende Oktober die Zinsen erneut senken wird. Rund 95 Prozent der Investoren erwarten eine Senkung um 25 Basispunkte, etwa 76 Prozent setzen auf eine weitere Senkung im Dezember, wie aus dem FedWatch-Tool der CME Group hervorgeht.

Mehrere regionale Fed-Präsidenten – darunter Alberto Musalem aus St. Louis und Beth Hammack aus Cleveland – mahnen zur Vorsicht. Musalem betont, dass die Fed nur eingeschränkt Handlungsspielraum habe und zu schnelle Lockerungen riskant seien. Und Hammack sieht einen Trend in die falsche Richtung und befürchtet, dass die Inflation ihr Ziel frühestens Ende 2027 erreichen werde.

Auch andere Fed-Vertreter wie Jeff Schmid (Kansas City), Tom Barkin (Richmond) und Austan Goolsbee (Chicago) haben sich zuletzt skeptisch geäußert. Sie warnen, dass der Arbeitsmarkt trotz Abkühlung stabil bleibe und überstürzte Zinssenkungen zu Fehlsteuerungen führen könnten.

Die Fed steht zudem vor der Herausforderung, die Unabhängigkeit ihrer Entscheidungen in einem politisch aufgeladenen Umfeld zu bewahren. Fragen zur Bestätigung neuer Gouverneure und mögliche gerichtliche Auseinandersetzungen über die Amtsenthebung einzelner Mitglieder könnten die Wahrnehmung der Zentralbank zusätzlich beeinflussen.

Trotzdem preisen die Märkte weiterhin mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Lockerungen ein. Citigroup-Ökonomen kritisieren, dass die Fed das Abwärtsrisiko für Beschäftigung und das Aufwärtsrisiko für Inflation überbewerte – ein Ungleichgewicht, das in den kommenden Monaten deutlicher werden dürfte.

Analysten weisen zudem auf die Verzögerung bei Wirtschaftsdaten hin, die durch den aktuellen Shutdown der US-Regierung entstehen könnte. Ohne aktuelle Arbeitsmarkt- und Inflationszahlen erhöht sich das Risiko, dass die Fed Entscheidungen trifft, die nicht die reale wirtschaftliche Lage widerspiegeln.

Diese Divergenz zwischen Markt und Zentralbank könnte zu erheblichen kurzfristigen Turbulenzen führen. Anleger, die auf eine Senkung spekulieren, könnten enttäuscht werden, wenn die Fed angesichts der hartnäckigen Inflation und stabiler Beschäftigung den Kurs beibehält.

Die Konsequenzen einer Fehleinschätzung reichen über den Finanzmarkt hinaus: Zinssenkungen beeinflussen Kreditzinsen, Unternehmensinvestitionen, Konsum und langfristig das Wachstum der US-Wirtschaft. Sollte die Fed den Erwartungen der Märkte nicht entsprechen, könnten Aktienmärkte, Anleihen und Devisen volatil reagieren.

Kurzum: Der Glaube an eine weitere Fed-Zinssenkung ist weit verbreitet – die Realität der geldpolitischen Lage in den USA könnte aber einen deutlichen Dämpfer bereithalten. Das kommende Fed-Treffen am 29. Oktober könnte zu einigen Verwerfungen an den weltweiten Finanzmärkten führen und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten nachhaltig beeinflussen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion