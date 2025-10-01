1664 gibt Robert Pattinson als neuen globalen Markenbotschafter bekannt

LONDON, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die französische Premium-Biermarke 1664 freut sich, den Beginn eines spannenden neuen Kapitels bekannt zu geben: Der bekannte Schauspieler, Produzent und die globale Kulturikone Robert Pattinson wurde zum ersten globalen Markenbotschafter ernannt.

Die französische Biermarke gibt eine neue, mutige Partnerschaft mit der globalen Ikone Robert Pattinson bekannt, eine kreative Kampagne, die eine facettenreiche Interpretation der Idee von gutem Geschmack zelebriert

Im Mittelpunkt dieser neuen Partnerschaft steht eine mutige globale Kampagne, die 2026 starten soll und eine filmische Erkundung gegensätzlicher Perspektiven zum Thema guter Geschmack präsentiert. Das Kampagnenkonzept wird von dem renommierten Filmemacher Brady Corbet inszeniert. Corbets jüngster Spielfilm, Der Brutalist, wurde 2024 mit großem Erfolg veröffentlicht und erhielt 10 Nominierungen bei den Academy Awards in den Kategorien Bester Regisseur und Bestes Originaldrehbuch. Er wurde außerdem mit dem Silbernen Löwen bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig und als bester Regisseur bei den Golden Globes ausgezeichnet.

Diese Zusammenarbeit markiert ein spannendes neues Kapitel für 1664, in dem Pattinsons einzigartiger Stil und seine Sichtweise mit den Pariser Wurzeln und der mühelosen Raffinesse der Marke zusammengebracht werden. Gemeinsam laden sie die Welt dazu ein, „guten Geschmack" aus neuen Blickwinkeln zu betrachten, wobei 1664 als das Bier präsentiert wird, das Menschen zusammenbringt.

Die Zusammenarbeit von Robert Pattinson und Brady Corbet signalisiert einen mutigen kreativen Schritt für 1664, der Kultiviertheit mit einer unverwechselbaren Note verbindet. Diese Zusammenarbeit verkörpert den Geist von 1664: unkonventionell, mühelos stilvoll und selbstbewusst.

„Wir freuen uns sehr, Robert Pattinson und Brady Corbet, zwei Ikonen der modernen Kreativität, zusammenzubringen, um eine Kampagne zu kreieren, die die Debatte um guten Geschmack dramatisch inszeniert", sagt Nikola Maravic, Direktor für globales Marketing bei 1664. „Gemeinsam stellen ihre einzigartigen Persönlichkeiten und kreativen Stile Konventionen in Frage, und 1664 steht dabei im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Unsere langjährige Mission, Bier zu einem Premium-Lifestyle-Erlebnis zu machen, ist auf dem besten Weg. Dies ist nur der erste Schluck, bleiben Sie auf dem Laufenden, es wird noch mehr kommen."

Die Beteiligung von Pattinson verleiht der Welt von 1664 neue Energie mit einem spielerischen Schluss, dem alle zustimmen können: 1664 steht für guten Geschmack.

Maravic fährt fort: „Mit Robert als Gesicht unserer nächsten globalen Kampagne haben wir die einzigartige Gelegenheit, 1664 in neue kulturelle Sphären zu führen und das Publikum auf spannende neue Weise zu erreichen. Dies ist mehr als eine Partnerschaft – es ist eine Absichtserklärung."

Seien Sie gespannt – es erwartet Sie eine unerwartete Wendung.

Informationen zu 1664 Blanc

Blau in der Flasche und kultig im Geschmack. 1664 Blanc ist ein leichtes und erfrischendes Premium-Bier, mit einem Hauch von Gewürzen und Zitrusfrüchten. Perfekt für Momente mit Freunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte @1664ukblanc.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2785636/1664_Brand_Ambassador_Robert_Pattinson.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2785634/1664_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/1664-gibt-robert-pattinson-als-neuen-globalen-markenbotschafter-bekannt-302572311.html