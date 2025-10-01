reev startet Stromtarif für die E-Mobilität
ein Meilenstein für die Energiewende (FOTO)
München (ots) - Einzigartig in Europa: reev Stromtarif senkt Energiekosten,
reduziert Emissionen und integriert Ladeinfrastruktur ins Energiesystem
Die Energiewende braucht intelligente Lösungen. https://reev.com/ , die führende
Energie- und Ladeplattform im halböffentlichen Bereich, bringt deshalb den reev
Stromtarif auf den Markt: einen dynamischen Tarif, der Ladeinfrastruktur zum
aktiven Bestandteil des Energiesystems macht.
Unternehmen, Flottenbetreiber und die Immobilienwirtschaft profitieren von bis
zu 85 Prozent reduzierten Strombeschaffungskosten, 100 Prozent erneuerbarer
Energie und einem intelligenten Energiemanagement, das Ladeprozesse automatisch
in die günstigsten Stunden verschiebt. Das Ergebnis: bis zu 30 Prozent geringere
Kosten pro Kilowattstunde Strom (Arbeitspreis) - durch gezieltes Laden in
Zeitfenstern mit hohem Anteil an Wind- und Solarstrom, ganz ohne zusätzlichen
Aufwand.
Wirtschaftlichkeit trifft Nachhaltigkeit
Der reev Stromtarif verschmilzt den europäischen Strommarkt mit dem
intelligenten Energiemanagement der reev Platform und dadurch mit den
Ladeinfrastrukturen aller reev Kunden. Mithilfe von Preissignalen und
KI-gesteuerten Optimierungsalgorithmen werden Ladevorgänge automatisch in die
Zeiträume verschoben, in denen besonders viel Wind- und Solarstrom erzeugt wird.
Unter der Annahme, dass ein Unternehmen einen Bestandstarif mit einem fixen
Arbeitspreis von 35 Cent/kWh hat, würde dieser mit dem dynamischen und
optimierten reev Stromtarif auf 25 Cent/kWh sinken, bei gleichzeitig geringeren
Emissionen. Damit sparen Unternehmen nicht nur Kosten, sondern leisten auch
einen direkten Beitrag zur Energiewende.
"Mit dem dynamischen reev Stromtarif schlagen wir die Brücke zwischen
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Elektromobilität entwickelt sich so von
einer reinen Verbraucherinfrastruktur zu einer gestaltenden Kraft im
Energiemarkt. Das ist ein entscheidender Schritt, um Energie und Mobilität in
Europa intelligent und zukunftsfähig zu verknüpfen", so Eduard Schlutius, CEO
von reev.
Wie der Tarif funktioniert
Die Preisgrundlage für den reev Stromtarif bildet der europäische Strommarkt: Am
sogenannten Day-Ahead-Markt wird Strom für den Folgetag gehandelt, wodurch
Preise für jede Viertelstunde festgelegt werden. Diese werden direkt in die reev
Platform eingespeist. Das integrierte Energiemanagementsystem (EMS) analysiert
die Preisdaten und verschiebt Ladevorgänge automatisch in die günstigsten
Stunden. Bereits ab wenigen Ladepunkten sinken die Strombeschaffungskosten im
Vergleich zu klassischen Fixpreistarifen deutlich - ohne dass man selbst aktiv
