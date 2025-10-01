ein Meilenstein für die Energiewende (FOTO)

München (ots) - Einzigartig in Europa: reev Stromtarif senkt Energiekosten,

reduziert Emissionen und integriert Ladeinfrastruktur ins Energiesystem



Die Energiewende braucht intelligente Lösungen. https://reev.com/ , die führende

Energie- und Ladeplattform im halböffentlichen Bereich, bringt deshalb den reev

Stromtarif auf den Markt: einen dynamischen Tarif, der Ladeinfrastruktur zum

aktiven Bestandteil des Energiesystems macht.





Unternehmen, Flottenbetreiber und die Immobilienwirtschaft profitieren von biszu 85 Prozent reduzierten Strombeschaffungskosten, 100 Prozent erneuerbarerEnergie und einem intelligenten Energiemanagement, das Ladeprozesse automatischin die günstigsten Stunden verschiebt. Das Ergebnis: bis zu 30 Prozent geringereKosten pro Kilowattstunde Strom (Arbeitspreis) - durch gezieltes Laden inZeitfenstern mit hohem Anteil an Wind- und Solarstrom, ganz ohne zusätzlichenAufwand.Wirtschaftlichkeit trifft NachhaltigkeitDer reev Stromtarif verschmilzt den europäischen Strommarkt mit demintelligenten Energiemanagement der reev Platform und dadurch mit denLadeinfrastrukturen aller reev Kunden. Mithilfe von Preissignalen undKI-gesteuerten Optimierungsalgorithmen werden Ladevorgänge automatisch in dieZeiträume verschoben, in denen besonders viel Wind- und Solarstrom erzeugt wird.Unter der Annahme, dass ein Unternehmen einen Bestandstarif mit einem fixenArbeitspreis von 35 Cent/kWh hat, würde dieser mit dem dynamischen undoptimierten reev Stromtarif auf 25 Cent/kWh sinken, bei gleichzeitig geringerenEmissionen. Damit sparen Unternehmen nicht nur Kosten, sondern leisten aucheinen direkten Beitrag zur Energiewende."Mit dem dynamischen reev Stromtarif schlagen wir die Brücke zwischenWirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Elektromobilität entwickelt sich so voneiner reinen Verbraucherinfrastruktur zu einer gestaltenden Kraft imEnergiemarkt. Das ist ein entscheidender Schritt, um Energie und Mobilität inEuropa intelligent und zukunftsfähig zu verknüpfen", so Eduard Schlutius, CEOvon reev.Wie der Tarif funktioniertDie Preisgrundlage für den reev Stromtarif bildet der europäische Strommarkt: Amsogenannten Day-Ahead-Markt wird Strom für den Folgetag gehandelt, wodurchPreise für jede Viertelstunde festgelegt werden. Diese werden direkt in die reevPlatform eingespeist. Das integrierte Energiemanagementsystem (EMS) analysiertdie Preisdaten und verschiebt Ladevorgänge automatisch in die günstigstenStunden. Bereits ab wenigen Ladepunkten sinken die Strombeschaffungskosten imVergleich zu klassischen Fixpreistarifen deutlich - ohne dass man selbst aktiv