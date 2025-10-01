    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEMS-CHEMIE HOLDING AktievorwärtsNachrichten zu EMS-CHEMIE HOLDING

    reev startet Stromtarif für die E-Mobilität

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    ein Meilenstein für die Energiewende (FOTO)

    München (ots) - Einzigartig in Europa: reev Stromtarif senkt Energiekosten,
    reduziert Emissionen und integriert Ladeinfrastruktur ins Energiesystem

    Die Energiewende braucht intelligente Lösungen. https://reev.com/ , die führende
    Energie- und Ladeplattform im halböffentlichen Bereich, bringt deshalb den reev
    Stromtarif auf den Markt: einen dynamischen Tarif, der Ladeinfrastruktur zum
    aktiven Bestandteil des Energiesystems macht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ems-Chemie Holding AG!
    Long
    516,11€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 11,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    620,72€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 9,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unternehmen, Flottenbetreiber und die Immobilienwirtschaft profitieren von bis
    zu 85 Prozent reduzierten Strombeschaffungskosten, 100 Prozent erneuerbarer
    Energie und einem intelligenten Energiemanagement, das Ladeprozesse automatisch
    in die günstigsten Stunden verschiebt. Das Ergebnis: bis zu 30 Prozent geringere
    Kosten pro Kilowattstunde Strom (Arbeitspreis) - durch gezieltes Laden in
    Zeitfenstern mit hohem Anteil an Wind- und Solarstrom, ganz ohne zusätzlichen
    Aufwand.

    Wirtschaftlichkeit trifft Nachhaltigkeit

    Der reev Stromtarif verschmilzt den europäischen Strommarkt mit dem
    intelligenten Energiemanagement der reev Platform und dadurch mit den
    Ladeinfrastrukturen aller reev Kunden. Mithilfe von Preissignalen und
    KI-gesteuerten Optimierungsalgorithmen werden Ladevorgänge automatisch in die
    Zeiträume verschoben, in denen besonders viel Wind- und Solarstrom erzeugt wird.
    Unter der Annahme, dass ein Unternehmen einen Bestandstarif mit einem fixen
    Arbeitspreis von 35 Cent/kWh hat, würde dieser mit dem dynamischen und
    optimierten reev Stromtarif auf 25 Cent/kWh sinken, bei gleichzeitig geringeren
    Emissionen. Damit sparen Unternehmen nicht nur Kosten, sondern leisten auch
    einen direkten Beitrag zur Energiewende.

    "Mit dem dynamischen reev Stromtarif schlagen wir die Brücke zwischen
    Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Elektromobilität entwickelt sich so von
    einer reinen Verbraucherinfrastruktur zu einer gestaltenden Kraft im
    Energiemarkt. Das ist ein entscheidender Schritt, um Energie und Mobilität in
    Europa intelligent und zukunftsfähig zu verknüpfen", so Eduard Schlutius, CEO
    von reev.

    Wie der Tarif funktioniert

    Die Preisgrundlage für den reev Stromtarif bildet der europäische Strommarkt: Am
    sogenannten Day-Ahead-Markt wird Strom für den Folgetag gehandelt, wodurch
    Preise für jede Viertelstunde festgelegt werden. Diese werden direkt in die reev
    Platform eingespeist. Das integrierte Energiemanagementsystem (EMS) analysiert
    die Preisdaten und verschiebt Ladevorgänge automatisch in die günstigsten
    Stunden. Bereits ab wenigen Ladepunkten sinken die Strombeschaffungskosten im
    Vergleich zu klassischen Fixpreistarifen deutlich - ohne dass man selbst aktiv
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    reev startet Stromtarif für die E-Mobilität ein Meilenstein für die Energiewende (FOTO) Einzigartig in Europa: reev Stromtarif senkt Energiekosten, reduziert Emissionen und integriert Ladeinfrastruktur ins Energiesystem Die Energiewende braucht intelligente Lösungen. https://reev.com/ , die führende Energie- und Ladeplattform im …