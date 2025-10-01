Alvarez & Marsal verstärkt sein Führungsteam im Bereich Private Equity Performance Improvement
- Simon Oertel wird Managing Director, um das Angebot des Unternehmens im
Bereich Operational Due Diligence in der DACH-Region auszubauen.
Das weltweit tätige Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal
(https://www.alvarezandmarsal.com) (A&M) gibt mit sofortiger Wirkung die
Ernennung von Simon Oertel (https://www.linkedin.com/in/simon-oertel/) als
Managing Director im Bereich Private Equity Performance Improvement (PEPI)
bekannt.
den letzten vier Monaten. Bereits im Juni dieses Jahres konnte A&M David Pérez
(https://www.linkedin.com/in/david-p%C3%A9rez-1778951/) und Anfang dieses Monats
Pierre de Raismes (https://www.linkedin.com/in/pierre-de-raismes/) für diesen
Geschäftsbereich gewinnen.
Simon Oertel kommt von EY-Parthenon, wo er in den vergangenen vier Jahren als
Partner tätig war. Bei Alvarez & Marsal wird er sich auf den weiteren Ausbau des
Angebots im Bereich Operational Due Diligence in der DACH-Region konzentrieren -
mit einem besonderen Fokus auf den Industriesektor. Zuvor war er dreizehn Jahre
bei Oliver Wyman, wo er erfolgreich Projekte in Deutschland und Europa sowie in
den USA, Kanada und dem Nahen Osten begleitete.
Seine Expertise umfasst die Beratung von Large- und Mid-Cap-Fonds über den
gesamten Transaktionszyklus hinweg - von der operativen Due Diligence über die
Entwicklung bis hin zur Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Steigerung der
Profitabilität in erworbenen Portfoliounternehmen während der Haltephase.
Bob Rajan (https://www.linkedin.com/in/bob-rajan-50799241/) , Managing Director
und Co-Head des European Private Equity Performance Improvement Teams bei
Alvarez & Marsal, kommentiert den Neuzugang wie folgt:
"Mit dieser dritten Neueinstellung in leitender Position innerhalb von vier
Monaten investieren wir gezielt in genau jene Kompetenzfelder, die unsere
Private-Equity-Kunden im aktuell herausfordernden Marktumfeld besonders
nachfragen. Durch den Zugang von Simon Oertel stärken wir unser Team erfahrener
Berater im Bereich operative Due Diligence und bauen unsere Umsetzungs-Exzellenz
weiter aus. Mit David Pérez, der kürzlich zu uns gestoßen ist, um unsere Präsenz
in Skandinavien zu stärken und unsere Expertise im Gesundheitswesen auszubauen,
Pierre de Raismes, der seit Anfang des Monats unser Wachstum auf dem
französischen Markt sowie unsere Kompetenz im Bereich Finanzdienstleistungen
vorantreibt, und nun Simon Oertel, der unser Angebot in der DACH-Region weiter
vertieft, freuen wir uns, unsere Due-Diligence-Praxis in ganz Europa konsequent
auszubauen."
Steffen Kroner (https://www.linkedin.com/in/steffen-kroner/) , Managing Director
