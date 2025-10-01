Alvarez & Marsal verstärkt sein Führungsteam im Bereich Private Equity Performance Improvement

N.Y./München (ots) -



- Simon Oertel wird Managing Director, um das Angebot des Unternehmens im

Bereich Operational Due Diligence in der DACH-Region auszubauen.



Das weltweit tätige Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal

(https://www.alvarezandmarsal.com) (A&M) gibt mit sofortiger Wirkung die

Ernennung von Simon Oertel (https://www.linkedin.com/in/simon-oertel/) als

Managing Director im Bereich Private Equity Performance Improvement (PEPI)

bekannt.





Dies ist die dritte Neueinstellung eines Managing Directors für das PEPI-Team inden letzten vier Monaten. Bereits im Juni dieses Jahres konnte A&M David Pérez(https://www.linkedin.com/in/david-p%C3%A9rez-1778951/) und Anfang dieses MonatsPierre de Raismes (https://www.linkedin.com/in/pierre-de-raismes/) für diesenGeschäftsbereich gewinnen.Simon Oertel kommt von EY-Parthenon, wo er in den vergangenen vier Jahren alsPartner tätig war. Bei Alvarez & Marsal wird er sich auf den weiteren Ausbau desAngebots im Bereich Operational Due Diligence in der DACH-Region konzentrieren -mit einem besonderen Fokus auf den Industriesektor. Zuvor war er dreizehn Jahrebei Oliver Wyman, wo er erfolgreich Projekte in Deutschland und Europa sowie inden USA, Kanada und dem Nahen Osten begleitete.Seine Expertise umfasst die Beratung von Large- und Mid-Cap-Fonds über dengesamten Transaktionszyklus hinweg - von der operativen Due Diligence über dieEntwicklung bis hin zur Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Steigerung derProfitabilität in erworbenen Portfoliounternehmen während der Haltephase.Bob Rajan (https://www.linkedin.com/in/bob-rajan-50799241/) , Managing Directorund Co-Head des European Private Equity Performance Improvement Teams beiAlvarez & Marsal, kommentiert den Neuzugang wie folgt:"Mit dieser dritten Neueinstellung in leitender Position innerhalb von vierMonaten investieren wir gezielt in genau jene Kompetenzfelder, die unserePrivate-Equity-Kunden im aktuell herausfordernden Marktumfeld besondersnachfragen. Durch den Zugang von Simon Oertel stärken wir unser Team erfahrenerBerater im Bereich operative Due Diligence und bauen unsere Umsetzungs-Exzellenzweiter aus. Mit David Pérez, der kürzlich zu uns gestoßen ist, um unsere Präsenzin Skandinavien zu stärken und unsere Expertise im Gesundheitswesen auszubauen,Pierre de Raismes, der seit Anfang des Monats unser Wachstum auf demfranzösischen Markt sowie unsere Kompetenz im Bereich Finanzdienstleistungenvorantreibt, und nun Simon Oertel, der unser Angebot in der DACH-Region weitervertieft, freuen wir uns, unsere Due-Diligence-Praxis in ganz Europa konsequentauszubauen."Steffen Kroner (https://www.linkedin.com/in/steffen-kroner/) , Managing Director