    Alvarez & Marsal verstärkt sein Führungsteam im Bereich Private Equity Performance Improvement

    N.Y./München (ots) -

    - Simon Oertel wird Managing Director, um das Angebot des Unternehmens im
    Bereich Operational Due Diligence in der DACH-Region auszubauen.

    Das weltweit tätige Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal
    (https://www.alvarezandmarsal.com) (A&M) gibt mit sofortiger Wirkung die
    Ernennung von Simon Oertel (https://www.linkedin.com/in/simon-oertel/) als
    Managing Director im Bereich Private Equity Performance Improvement (PEPI)
    bekannt.

    Dies ist die dritte Neueinstellung eines Managing Directors für das PEPI-Team in
    den letzten vier Monaten. Bereits im Juni dieses Jahres konnte A&M David Pérez
    (https://www.linkedin.com/in/david-p%C3%A9rez-1778951/) und Anfang dieses Monats
    Pierre de Raismes (https://www.linkedin.com/in/pierre-de-raismes/) für diesen
    Geschäftsbereich gewinnen.

    Simon Oertel kommt von EY-Parthenon, wo er in den vergangenen vier Jahren als
    Partner tätig war. Bei Alvarez & Marsal wird er sich auf den weiteren Ausbau des
    Angebots im Bereich Operational Due Diligence in der DACH-Region konzentrieren -
    mit einem besonderen Fokus auf den Industriesektor. Zuvor war er dreizehn Jahre
    bei Oliver Wyman, wo er erfolgreich Projekte in Deutschland und Europa sowie in
    den USA, Kanada und dem Nahen Osten begleitete.

    Seine Expertise umfasst die Beratung von Large- und Mid-Cap-Fonds über den
    gesamten Transaktionszyklus hinweg - von der operativen Due Diligence über die
    Entwicklung bis hin zur Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Steigerung der
    Profitabilität in erworbenen Portfoliounternehmen während der Haltephase.

    Bob Rajan (https://www.linkedin.com/in/bob-rajan-50799241/) , Managing Director
    und Co-Head des European Private Equity Performance Improvement Teams bei
    Alvarez & Marsal, kommentiert den Neuzugang wie folgt:

    "Mit dieser dritten Neueinstellung in leitender Position innerhalb von vier
    Monaten investieren wir gezielt in genau jene Kompetenzfelder, die unsere
    Private-Equity-Kunden im aktuell herausfordernden Marktumfeld besonders
    nachfragen. Durch den Zugang von Simon Oertel stärken wir unser Team erfahrener
    Berater im Bereich operative Due Diligence und bauen unsere Umsetzungs-Exzellenz
    weiter aus. Mit David Pérez, der kürzlich zu uns gestoßen ist, um unsere Präsenz
    in Skandinavien zu stärken und unsere Expertise im Gesundheitswesen auszubauen,
    Pierre de Raismes, der seit Anfang des Monats unser Wachstum auf dem
    französischen Markt sowie unsere Kompetenz im Bereich Finanzdienstleistungen
    vorantreibt, und nun Simon Oertel, der unser Angebot in der DACH-Region weiter
    vertieft, freuen wir uns, unsere Due-Diligence-Praxis in ganz Europa konsequent
    auszubauen."

    Steffen Kroner (https://www.linkedin.com/in/steffen-kroner/) , Managing Director
