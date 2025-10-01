STRATEC - Aktie steigt rasant +6,59 % - 01.10.2025

Die STRATEC Aktie notiert aktuell bei 30,73€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,59 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,90 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

STRATEC ist ein führender Anbieter von automatisierten Lösungen für die In-vitro-Diagnostik, spezialisiert auf maßgeschneiderte Analysegeräte und Software. Mit starker Marktstellung in der Laborautomatisierung konkurriert es mit Branchengrößen wie Roche und Siemens. Einzigartig sind die kundenspezifischen Lösungen und strategischen Partnerschaften.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die STRATEC Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,63 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die STRATEC Aktie damit um -6,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von STRATEC -4,25 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

STRATEC Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,05 % 1 Monat +5,22 % 3 Monate +9,63 % 1 Jahr -34,81 %

Informationen zur STRATEC Aktie

Es gibt 12 Mio. STRATEC Aktien. Damit ist das Unternehmen 367,77 Mio.EUR wert.

STRATEC Aktie jetzt kaufen?

Ob die STRATEC Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STRATEC Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.