Gerresheimer AG / Gerresheimer erweitert Standort Wertheim für die ...
- Gerresheimer erweitert Wertheim für RTF-Injektionsfläschchen
- 30 Mio. Euro Investition, 50 neue Arbeitsplätze geplant
- EZ-fill Smart sorgt für besten Schutz empfindlicher Medikamente
Gerresheimer erweitert Standort Wertheim für die Produktion von "ready-to-fill" Injektionsfläschchen (FOTO)
Düsseldorf/Wertheim (ots) - Gerresheimer erweitert Standort Wertheim für die Produktion von "ready-to-fill" Injektionsfläschchen
- Neue Produktionshalle für RTF-Fläschchen und innovative Verpackungsplattform EZ-fill Smart
- Bestmöglichen Schutz für empfindliche Biopharmazeutika - Gesamtinvestitionsvolumen von rund 30 Mio. Euro
- Rund 50 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region
Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat mit dem offiziellen Spatenstich die Bauarbeiten für die Erweiterung der
Produktion am Standort Wertheim begonnen. Bereits Mitte 2027 sollen hier in einer neuen 4.000 m² Produktionshalle hochwertige "ready-to-fill" (RTF/RTU) Injektionsfläschchen in der innovativen
Verpackung EZ-fill Smart vom Band laufen. Am Standort Wertheim produziert Gerresheimer mit rund 160 Mitarbeitenden Injektionsfläschchen und Ampullen. Mit der geplanten Erweiterung werden
voraussichtlich weitere 50 Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region entstehen. Wertheim wird neben Querétaro, Mexiko, der zweite Gerresheimer Produktionsstandort sein, der
RTF-Injektionsfläschchen auch in der innovativen Verpackungsplattform EZ-fill Smart anbieten kann. Gerresheimer investiert insgesamt rund 30 Mio. Euro in den Bau und die technische Ausstattung des
neuen Produktionsgebäudes. Mit der Erweiterung unterstreicht Gerresheimer seine Position als führender System- und Lösungsanbieter für die Pharma- und Biotechbranche, insbesondere auch für
injizierbare Biopharmazeutika.
"Die Erweiterung in Wertheim ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere Wachstumsstrategie mit der Erweiterung unseres Portfolios um spezielle Systeme und Lösungen für Biopharmazeutika umsetzen",
erläutert Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG.
"EZ-fill Smart ist die Verpackungsplattform der nächsten Generation für ready-to-fill Injektionsfläschchen. Zusammen mit unseren Gx Elite RTF Vials bietet diese High-Value-Lösung durch höchste Produktqualität bestmöglichen Schutz für empfindliche Biopharmazeutika", ergänzt Volker Rekowski, Senior Vice President Europe & Asia Tubular Glass bei Gerresheimer.
Kompetenzzentrum für Injektionsfläschchen und Ampullen
Der Standort Wertheim, der bereits seit 1957 pharmazeutische Ampullen produziert, gehört seit 1989 zur Gerresheimer Gruppe. Es ist das europäische Kompetenzzentrum von Gerresheimer für High-Value
Gx Elite Injektionsfläschchen und Ampullen, zukünftig auch im Bereich der vorsterilisierten "ready-to-fill" (RTF) Injektionsfläschchen. Zuletzt hatte Gerresheimer hier im Jahr 2022 in neue Anlagen
für die Produktion von Gx Elite Vials investiert. Die Injektionsfläschchen der Performance-Klasse "Elite" zeichnen sich durch sehr hohe Bruchsicherheit, präzise eingehaltene Toleranzen und eine
maximale Oberflächenqualität aus. Jetzt entsteht in Wertheim nach knapp zwei Jahren Planung eine hochmoderne Produktionsinfrastruktur für
RTF/RTU-Injektionsfläschchen. Der Markt für RTF/RTU-Fläschchen wächst bis 2030 jährlich durchschnittlich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich (CAGR ~13 %)[1].
EZ-fill Smart für besten Schutz und sichere, effiziente Abfüllung
Mit der neuen Produktionshalle werden die am Standort Wertheim hergestellten Gx Elite Vials künftig auch als vorsterilisierte "ready-to-fill" (RTF/RTU) Version in der EZ-fill
Smart-Verpackungsplattform lieferbar sein. EZ-fill Smart ist die Verpackungsplattform der nächsten Generation für RTF-Fläschchen. Vorteile sind unter anderem eine noch geringere Partikelbelastung
und perspektivisch die Möglichkeit, Wasserstoffperoxid (VHP = Vapourized Hydrogen Peroxide) als alternative, umwelt- und ressourcenschonende Sterilisationsmethode zu nutzen. EZ-fill Smart ist mit
allen gängigen Fill & Finish-Linien kompatibel und ermöglicht einen flexiblen, sicheren und kosteneffizienten Abfüllprozess. Gx Elite Vials in Kombination mit EZ-fill Smart bieten damit besten
Schutz für besonders empfindliche und teure Medikamente, wie z. B. neuartige Biopharmazeutika.
Reinraum der GMP-Klasse C
Die RTF-Verarbeitung und Verpackung der Fläschchen im EZ-fill-Smart-Format ist in der neuen Produktionshalle in einem rund 800 m² großen Reinraum der GMP-Klasse C vorgesehen (GMP= Good Manufacturing Practice). Die Produktionsinfrastruktur wird somit höchsten pharmazeutischen Anforderungen entsprechen, wie sie beispielsweise im Anhang 1 des EU-GMP-Leitfadens für die Herstellung steriler Arzneimittel in der EU festgelegt sind.
Energie-Effizienz und Nachhaltigkeit
Der geplante Neubau vereint Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowohl in der Bauausführung als auch bei der Ausstattung mit den notwendigen technischen Systemen. Auf dem Dach des neuen Gebäudes
wird zudem eine 175 kWp-Photovoltaikanlage installiert, die restliche Dachfläche wird begrünt werden. Die gesamte Stromversorgung wird zu 100 % aus erneuerbaren Quellen erfolgen.
Rund 50 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region
In der ersten Ausbaustufe werden bis 2028 rund 50 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region entstehen. Die Produktionskapazität von RTF-/RTU-Fläschchen in der neuen Produktionshalle kann
perspektivisch in den nächsten Jahren weiter erhöht werden.
[1] Prescient & Strategic Intelligence: Global RTF/RTU Vials Market (CAGR 14.5 % 2021 bis 2030) und Einschätzung Gerresheimer
ISIN: DE000A0LD6E6
ISIN: DE000A0LD6E6
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 36,16 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -17,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +35,14 %/+173,03 % bedeutet.
Dronach, ernsthaft jetzt - oder hast Du das Forum bei Deinem Posting verwechselt?
Du wirst kaum ein Forum finden, in dem so viel Inhaltliches besprochen und beleuchtet wird wie im hiesigen Gerresheimer Forum. Über Carve outs, aktivistische Investoren, LVs, Bilanzierungsregeln, Bewertungen, Leverage & Coventants, PE Ansätze, etc. Alles immer gut begründet, mit Zahlen aus dem Geschäftsberichten belegt und das in einem freundschaftlichen Ton trotz gegenläufiger Meinungen. Und all das, all die Stunden Arbeit für die Einbringung dieser Infos und all diese User beleidigst Du mit einem pauschalen „das ist Spam“, „wenig Zielführendes“ und „es kommt keine Diskussion zustande“?
Sorry, aber das ist völlig an der Realität vorbei und wäre schön, wenn Du solche langen Rants von Dir mal für eigene Gedanken nutzen würdest, die von Vorteil für das Forum wären. Ich bin ja sogar bei Dir, dass viele Foren von völlig sinnlosen LV-Diskussionen überrannt werden. Aber bei einer offiziellen zweistelligen Quote mit weiterhin viel Aktivität muss man auch hier leider zugeben, dass die kfr einen großen Anteil an der Kursfindung haben. Und dennoch sind sie hier nicht besonders prominent im Forum.
Also, denk gerne noch mal darüber nach, ob Dein u.a. Posting wirklich passend war oder hier die harte Arbeit einiger diskreditiert hat.
What a day!! War die meiste Zeit unterwegs und habe im Forum nicht alles lesen können. Daher sorry vorab, falls meine folgenden Gedanken schon (einige Male) so formuliert wurden.
- In der Spitze bis zu 40% Wertverlust für ggfs 1% des Umsatzes, der statt in 2024 nun in 2025 gebucht werden muss? Ernsthaft jetzt? Geht ja noch nicht mal um das Erfinden von Umsätzen oder das Wegzaubern von Kosten. So etwas geht wohl nur bei Aktien, die (reputativ) sowieso schon angeschlagen sind und da hat das Management in den letzten Monaten super Vorarbeit geleistet.
- Habe das zum Nachkauf bei 28 Euro nutzen können, was aber nur ein kleiner Trost ist, da die restliche Position deutlich mehr verloren hat.
- Sehe das so wie der Professor: die Vorgehensweise der BaFin kann nicht richtig sein und ist für den Finanzplatz Deutschland alles andere als förderlich. Und sollte es nicht das Ziel der BaFin sein, die Integrität des Finanzplatzes zu schützen? Warum nicht eine abgestimmte gleichzeitige Meldung, so dass man den Sachverhalt gleichzeitig einschätzen kann? Oder sogar noch besser: Gerresheimer Adhoc der Untersuchung um 7.30 oder 22 Uhr mit nachfolgender offzieller BaFin Bestätigung? Das gleiche neulich bei Mutares (über 30% Kursrückgang, der nach fünf Tagen wieder aufgeholt wurde) bzw. Suess Micro. Sorry, diese Ausschläge können nicht das Ziel der BaFin sein und da würde ich mal die Prozesse überdanken, insbesondere ob so etwas „out of the blue“ während des Tages auf der BaFin Seite erscheinen muss.
- Mein Verständnis zudem: es geht hier nicht um eine „Schummelei“ oder Betrug wie es einer ausdrückte, sondern um eine ggfs nicht leicht zu interpretierende IFRS Vorschrift, bei der sogar die KPMG der Interpretation von GH gefolgt ist, oder? Die Rolle der KPMG wurde ja bisher überhaupt nicht beleuchtet und die sollten deutlich mehr Interna/Infos haben als die BaFin.
- Neben dem zusätzlichen Vertrauensverlust bzw. schlechte Medien-Coverage könnte das ggfs für den Verkauf von MG und/oder Bankenverhandlungen (Stichwort: Covenants) negativ sein; beides nicht zu unterschätzen.
- Zu der „55 Euro durch PE in den nächsten Monaten“ vs. „warum nicht börsennotiert bleiben und 100 Euro in 2028 nehmen“ (meine persönliche kreative Zusammenfassung der beiden Sichtweisen) folgende Gedanken: zum einen spielt der Faktor Zeit eine Rolle und zum anderen, dass bei GH alles auf Kante genäht ist: wenn Verkauf von MG scheitert, die Märkte sich nicht erholen, der Covenant gerissen wird und die Jahresguidance erneut einkassiert wird, dann könnte es knappisch werden. Zumal man bei diesen Kursleveln auch nicht mehr vernünftig Kapital einsammeln kann. Verstehe Hutas Ansatz, aber der Vorschlag vom Prof mit PE hat in der Tat den Vorteil, dass man nicht mehr Spielball der Börsen ist, dass das Finanzierungsthema keine akute Gefahr mehr darstellt und dass der PE seine Expertise in Sachen ReStru einbringen kann bzw. das Management austauschen wird - was ja auch Hutas Forderung ist. Dafür geben die jetzigen Gesellschafter Upside auf, das ist klar.
- Zu der hier kolportieren „hohen Bewertung“: selbst die skeptischen Analysten haben schon bei Kursen um die 45-50 Euro geschrieben, dass die Aktie historisch günstig bewertet ist. Ein Titel aus dem Pharmabereich mit 6-9%igen Umsatz CAGR die nächsten Jahre (lt. Mgmt Guidance und das ist die Krux) mit einem fast einstelligen KGV für das nächste Jahr ist auf dem Papier alles - aber nicht „hoch bewertet“. Das Problem ist doch eher, dass das Management sämtliche Glaubwürdigkeit verspielt und eigentlich fast alles vergeigt hat in den letzten Monaten. Der „Track Record“ LTM: 5 Gewinnwarnungen, Dividendenausfall, Einleitung einer BaFin Untersuchung, PE Interessenten aktiv abgesagt, Investor Day verschoben. Dazwischen noch Bloomberg Meldungen, dass PE „XYZ“ sich verabschiedet hat und diverse Analysten-Downgrades. Und wenn wir Pech haben, dann kommt noch das Einkassieren von i) der 2025er Jahres-Guidance und ii) der Mittelfrist-Guidance hinzu. Damit gewinnt man die goldene Himbeere aka „Schwarzbuch Börse“ vom SDK, aber keine Sympathien der Investoren.
- Glaube nicht, dass die LVs zwangsläufig vorab Wind von der BaFin Untersuchung bekommen haben - die haben genug Szenarien, auf die die auch ohne die heutige News gesetzt haben können (siehe oben). Gehe mal davon aus, dass heute die Trendfolge LVs Positionen erhöht/eröffnet haben, während die aktiveren LVs das als Ausstiegschance gesehen haben. Spielt für mich aber keine Rolle, die LVs sind hier nicht Ursache des Problems, sondern Symptom.
- Für AOC natürlich extrem bitter: die erhöhen auf über 10% und sehen drei Handelstage später einen Kurs bei fast -40%. Da war die Sau sicherlich am Kreisen und das Croissant ist im Hals stecken geblieben. Bin gespannt, was die aus der Situation machen.
Ich verstehe das Gebettele um eine Übernahme nicht. Gerresheimer hat sich erstens mit der Bormioli-Übernahme offensichtlich verspekuliert. Und zweitens hat das Management in der Folge immer mehr Vertrauen verspielt.