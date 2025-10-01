    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wie Ärzte mit Solar-Investments ihr Risiko streuen und Steuern sparen (FOTO)

    Rielasingen - Worblingen (ots) - Inflation, volatile Märkte, steuerliche
    Belastungen - viele Ärzte suchen nach stabilen Alternativen zu klassischen
    Geldanlagen. Eine Lösung gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung: Investitionen in
    Photovoltaik. Denn die Kombination aus planbaren Einnahmen, steuerlichen
    Vorteilen und nachhaltiger Wirkung überzeugt immer mehr Heilberufler.

    "Viele Ärzte wissen nicht, dass sich Photovoltaik steuerlich ähnlich optimieren
    lässt wie eine Praxisinvestition - aber mit deutlich weniger laufendem Aufwand
    und Risiko", sagt Philipp Zeh, Vorstand der FW Faire Werte eG und
    Geschäftsführer der Ärzteversorger GmbH. Gerade in medizinischen Berufen werden
    sichere Zusatzeinnahmen und steuerliche Entlastungen immer wichtiger.
    Photovoltaik bietet beides, wenn sie richtig aufgesetzt ist. Dieser Beitrag
    verrät, wie Solar-Investments aufgebaut sein müssen, welche Risiken real sind
    und wie sich mit der richtigen Struktur hohe steuerliche Effekte erzielen
    lassen.

    So funktioniert ein erfolgreiches Solar-Investment

    Das Fundament eines wirtschaftlich erfolgreichen Solar-Investments ist die
    richtige steuerliche Strukturierung. Bereits vor Erwerb einer Anlage lässt sich
    über den Investitionsabzugsbetrag (IAB) bis zu 50 Prozent der Investitionssumme
    steuermindernd geltend machen.

    Beispiel: Bei einem Investitionsvolumen von 400.000 Euro können 200.000 Euro
    vorab angesetzt werden. Im Jahr der Anschaffung kommen eine Sonderabschreibung
    von 20 Prozent und eine lineare Abschreibung von 5 Prozent jährlich hinzu.

    Das Ergebnis: Steuereffekte von bis zu 132.000 Euro in den ersten beiden Jahren.
    Somit ergibt sich in der Startphase eine Rendite von 33 Prozent.

    Genutzt werden diese Effekte in der Regel über die Gründung eines eigenständigen
    Gewerbebetriebs - meist als Einzelunternehmen oder Gesellschaft bürgerlichen
    Rechts (GbR). Dieser läuft bilanziell getrennt von der ärztlichen Tätigkeit und
    ermöglicht eine effektive Nutzung der steuerlichen Vorteile. Komplexere
    Varianten wie eine GmbH sind möglich, führen jedoch oft zu Nachteilen bei der
    Verlustverrechnung und erschweren die Verwaltung.

    Risikomanagement: Technisch stabil, rechtlich absicherbar

    Trotz aller Vorteile ist ein Solar-Investment kein Selbstläufer. Technische
    Risiken - etwa durch Defekte an Wechselrichtern oder Modulen - können aber durch
    Herstellergarantien, Wartungsverträge und Versicherungsschutz gegen
    Ertragsausfälle und Sachschäden weitgehend abgesichert werden. Auch bei der
    Umsetzung können Herausforderungen auftreten, etwa durch Lieferengpässe,
    Verzögerungen beim Netzanschluss oder unklare Genehmigungslagen. Deshalb ist
