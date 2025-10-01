Wie Ärzte mit Solar-Investments ihr Risiko streuen und Steuern sparen (FOTO)

Rielasingen - Worblingen (ots) - Inflation, volatile Märkte, steuerliche

Belastungen - viele Ärzte suchen nach stabilen Alternativen zu klassischen

Geldanlagen. Eine Lösung gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung: Investitionen in

Photovoltaik. Denn die Kombination aus planbaren Einnahmen, steuerlichen

Vorteilen und nachhaltiger Wirkung überzeugt immer mehr Heilberufler.



"Viele Ärzte wissen nicht, dass sich Photovoltaik steuerlich ähnlich optimieren

lässt wie eine Praxisinvestition - aber mit deutlich weniger laufendem Aufwand

und Risiko", sagt Philipp Zeh, Vorstand der FW Faire Werte eG und

Geschäftsführer der Ärzteversorger GmbH. Gerade in medizinischen Berufen werden

sichere Zusatzeinnahmen und steuerliche Entlastungen immer wichtiger.

Photovoltaik bietet beides, wenn sie richtig aufgesetzt ist. Dieser Beitrag

verrät, wie Solar-Investments aufgebaut sein müssen, welche Risiken real sind

und wie sich mit der richtigen Struktur hohe steuerliche Effekte erzielen

lassen.









Das Fundament eines wirtschaftlich erfolgreichen Solar-Investments ist die

richtige steuerliche Strukturierung. Bereits vor Erwerb einer Anlage lässt sich

über den Investitionsabzugsbetrag (IAB) bis zu 50 Prozent der Investitionssumme

steuermindernd geltend machen.



Beispiel: Bei einem Investitionsvolumen von 400.000 Euro können 200.000 Euro

vorab angesetzt werden. Im Jahr der Anschaffung kommen eine Sonderabschreibung

von 20 Prozent und eine lineare Abschreibung von 5 Prozent jährlich hinzu.



Das Ergebnis: Steuereffekte von bis zu 132.000 Euro in den ersten beiden Jahren.

Somit ergibt sich in der Startphase eine Rendite von 33 Prozent.



Genutzt werden diese Effekte in der Regel über die Gründung eines eigenständigen

Gewerbebetriebs - meist als Einzelunternehmen oder Gesellschaft bürgerlichen

Rechts (GbR). Dieser läuft bilanziell getrennt von der ärztlichen Tätigkeit und

ermöglicht eine effektive Nutzung der steuerlichen Vorteile. Komplexere

Varianten wie eine GmbH sind möglich, führen jedoch oft zu Nachteilen bei der

Verlustverrechnung und erschweren die Verwaltung.



Risikomanagement: Technisch stabil, rechtlich absicherbar



Trotz aller Vorteile ist ein Solar-Investment kein Selbstläufer. Technische

Risiken - etwa durch Defekte an Wechselrichtern oder Modulen - können aber durch

Herstellergarantien, Wartungsverträge und Versicherungsschutz gegen

Ertragsausfälle und Sachschäden weitgehend abgesichert werden. Auch bei der

Umsetzung können Herausforderungen auftreten, etwa durch Lieferengpässe,

Verzögerungen beim Netzanschluss oder unklare Genehmigungslagen. Deshalb ist Seite 1 von 3 Seite 2 ►





