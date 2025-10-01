PV statt ETF
Wie Ärzte mit Solar-Investments ihr Risiko streuen und Steuern sparen (FOTO)
Rielasingen - Worblingen (ots) - Inflation, volatile Märkte, steuerliche
Belastungen - viele Ärzte suchen nach stabilen Alternativen zu klassischen
Geldanlagen. Eine Lösung gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung: Investitionen in
Photovoltaik. Denn die Kombination aus planbaren Einnahmen, steuerlichen
Vorteilen und nachhaltiger Wirkung überzeugt immer mehr Heilberufler.
"Viele Ärzte wissen nicht, dass sich Photovoltaik steuerlich ähnlich optimieren
lässt wie eine Praxisinvestition - aber mit deutlich weniger laufendem Aufwand
und Risiko", sagt Philipp Zeh, Vorstand der FW Faire Werte eG und
Geschäftsführer der Ärzteversorger GmbH. Gerade in medizinischen Berufen werden
sichere Zusatzeinnahmen und steuerliche Entlastungen immer wichtiger.
Photovoltaik bietet beides, wenn sie richtig aufgesetzt ist. Dieser Beitrag
verrät, wie Solar-Investments aufgebaut sein müssen, welche Risiken real sind
und wie sich mit der richtigen Struktur hohe steuerliche Effekte erzielen
lassen.
So funktioniert ein erfolgreiches Solar-Investment
Das Fundament eines wirtschaftlich erfolgreichen Solar-Investments ist die
richtige steuerliche Strukturierung. Bereits vor Erwerb einer Anlage lässt sich
über den Investitionsabzugsbetrag (IAB) bis zu 50 Prozent der Investitionssumme
steuermindernd geltend machen.
Beispiel: Bei einem Investitionsvolumen von 400.000 Euro können 200.000 Euro
vorab angesetzt werden. Im Jahr der Anschaffung kommen eine Sonderabschreibung
von 20 Prozent und eine lineare Abschreibung von 5 Prozent jährlich hinzu.
Das Ergebnis: Steuereffekte von bis zu 132.000 Euro in den ersten beiden Jahren.
Somit ergibt sich in der Startphase eine Rendite von 33 Prozent.
Genutzt werden diese Effekte in der Regel über die Gründung eines eigenständigen
Gewerbebetriebs - meist als Einzelunternehmen oder Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR). Dieser läuft bilanziell getrennt von der ärztlichen Tätigkeit und
ermöglicht eine effektive Nutzung der steuerlichen Vorteile. Komplexere
Varianten wie eine GmbH sind möglich, führen jedoch oft zu Nachteilen bei der
Verlustverrechnung und erschweren die Verwaltung.
Risikomanagement: Technisch stabil, rechtlich absicherbar
Trotz aller Vorteile ist ein Solar-Investment kein Selbstläufer. Technische
Risiken - etwa durch Defekte an Wechselrichtern oder Modulen - können aber durch
Herstellergarantien, Wartungsverträge und Versicherungsschutz gegen
Ertragsausfälle und Sachschäden weitgehend abgesichert werden. Auch bei der
Umsetzung können Herausforderungen auftreten, etwa durch Lieferengpässe,
Verzögerungen beim Netzanschluss oder unklare Genehmigungslagen. Deshalb ist
