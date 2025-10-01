Gesundheitliche Probleme bleiben Hauptgrund für Überschuldung in Deutschland

Nürnberg (ots) -- iff-Report 2025 beleuchtet Ursachen und Schuldensituation der Ratsuchenden vonSchuldnerberatungsstellen- Nur einer der sechs häufigsten Gründe für Überschuldung gilt als vermeidbar- Menschen ohne Schulabschluss und Alleinerziehende haben ein besonderes Risikovon Überschuldung betroffen zu sein.Gesundheitliche Probleme durch Krankheiten, Sucht oder Unfälle waren im Jahr2024 zum zweiten Mal in Folge der häufigste Grund für Überschuldung inDeutschland. Bei 17,6 Prozent der Personen, die eine Schuldnerberatungsstelleaufsuchten, wurde dies als Ursache für die finanzielle Lage genannt. Auf denPlätzen zwei und drei folgen Arbeitslosigkeit oder reduzierte Erwerbsarbeit mit15,3 Prozent sowie Scheidung oder Trennung mit 9,1 Prozent. Insgesamt machendiese ereignisbezogenen Faktoren rund 42 Prozent der Überschuldungsgründe aus.Diese Zahlen verdeutlichen, dass Überschuldung in vielen Fällen auf Lebenskrisenzurückzuführen ist, die außerhalb der individuellen Kontrolle liegen und miterheblichen sozialen und psychischen Belastungen einhergehen. Das sindErgebnisse des iff-Überschuldungsreports 2025, den das institut fürfinanzdienstleistungen e.V. (iff) jährlich herausgibt und von "Deutschland imPlus - die Stiftung für private Überschuldungsprävention" gefördert wird. Dieaktuelle Auswertung basiert auf den Daten von 213.102 Haushalten, bei denen dieSchuldnerberatung zwischen 2013 und 2024 begann.Neben Schicksalsschlägen wie Krankheit, Trennung oder Arbeitslosigkeit erhöhenauch herausfordernde Lebenssituationen - an denen die Betroffenen so schnellnichts ändern können - das Risiko einer Überschuldung. Dazu gehören vor allemEinkommensarmut (zehn Prozent) und eine gescheiterte Selbstständigkeit (neunProzent). Eine vermeidbare Ursache ist hingegen das Konsumverhalten mit 9,7Prozent. Zusammen verursachen diese sechs häufigsten Gründe in 71 Prozent derBeratungsfälle eine Überschuldung."Die Daten des Überschuldungsreports sprechen eine deutliche Sprache:Überschuldung entsteht nur selten durch individuelles Fehlverhalten", sagtPhilipp Blomeyer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutschland im Plus. "Vielhäufiger sind strukturelle Probleme und persönliche Krisen die Ursache. DieseErkenntnis erfordert ein Umdenken in der öffentlichen Wahrnehmung. Anstattüberschuldete Menschen zu stigmatisieren, brauchen wir soziale Sicherheit,tragfähige Rahmenbedingungen und einfache Zugänge zu präventiven Hilfen."Hohe Wohnkosten in den Städten verschärfen das ÜberschuldungsrisikoEin wichtiger Faktor für Überschuldung sind auch die hohen Wohnkosten in vielen