Gesundheitliche Probleme bleiben Hauptgrund für Überschuldung in Deutschland
- iff-Report 2025 beleuchtet Ursachen und Schuldensituation der Ratsuchenden von
Schuldnerberatungsstellen
- Nur einer der sechs häufigsten Gründe für Überschuldung gilt als vermeidbar
- Menschen ohne Schulabschluss und Alleinerziehende haben ein besonderes Risiko
von Überschuldung betroffen zu sein.
Gesundheitliche Probleme durch Krankheiten, Sucht oder Unfälle waren im Jahr
2024 zum zweiten Mal in Folge der häufigste Grund für Überschuldung in
Deutschland. Bei 17,6 Prozent der Personen, die eine Schuldnerberatungsstelle
aufsuchten, wurde dies als Ursache für die finanzielle Lage genannt. Auf den
Plätzen zwei und drei folgen Arbeitslosigkeit oder reduzierte Erwerbsarbeit mit
15,3 Prozent sowie Scheidung oder Trennung mit 9,1 Prozent. Insgesamt machen
diese ereignisbezogenen Faktoren rund 42 Prozent der Überschuldungsgründe aus.
Diese Zahlen verdeutlichen, dass Überschuldung in vielen Fällen auf Lebenskrisen
zurückzuführen ist, die außerhalb der individuellen Kontrolle liegen und mit
erheblichen sozialen und psychischen Belastungen einhergehen. Das sind
Ergebnisse des iff-Überschuldungsreports 2025, den das institut für
finanzdienstleistungen e.V. (iff) jährlich herausgibt und von "Deutschland im
Plus - die Stiftung für private Überschuldungsprävention" gefördert wird. Die
aktuelle Auswertung basiert auf den Daten von 213.102 Haushalten, bei denen die
Schuldnerberatung zwischen 2013 und 2024 begann.
Neben Schicksalsschlägen wie Krankheit, Trennung oder Arbeitslosigkeit erhöhen
auch herausfordernde Lebenssituationen - an denen die Betroffenen so schnell
nichts ändern können - das Risiko einer Überschuldung. Dazu gehören vor allem
Einkommensarmut (zehn Prozent) und eine gescheiterte Selbstständigkeit (neun
Prozent). Eine vermeidbare Ursache ist hingegen das Konsumverhalten mit 9,7
Prozent. Zusammen verursachen diese sechs häufigsten Gründe in 71 Prozent der
Beratungsfälle eine Überschuldung.
"Die Daten des Überschuldungsreports sprechen eine deutliche Sprache:
Überschuldung entsteht nur selten durch individuelles Fehlverhalten", sagt
Philipp Blomeyer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutschland im Plus. "Viel
häufiger sind strukturelle Probleme und persönliche Krisen die Ursache. Diese
Erkenntnis erfordert ein Umdenken in der öffentlichen Wahrnehmung. Anstatt
überschuldete Menschen zu stigmatisieren, brauchen wir soziale Sicherheit,
tragfähige Rahmenbedingungen und einfache Zugänge zu präventiven Hilfen."
Hohe Wohnkosten in den Städten verschärfen das Überschuldungsrisiko
Ein wichtiger Faktor für Überschuldung sind auch die hohen Wohnkosten in vielen
