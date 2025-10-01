CYBERsicher Lagebild 2025
Die aktuelle Cyberbedrohungslage für kleine und mittlere Unternehmen
Berlin (ots) - Der Report der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand
wirft einen Blick auf die aktuelle Bedrohungslage für kleine und mittlere
Unternehmen
Passend zum Start des Cybersicherheitsmonats 2025 veröffentlicht die
Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand, ein gefördertes Projekt des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das CYBERsicher Lagebild. Neben
einer Auswertung von Angriffen auf Unternehmen wirft der Report auch einen
detaillierten Blick auf die Entwicklungen im Bereich Ransomware- und
Phishing-Attacken. Zusätzlich wird aufgezeigt, welche Schutzmaßnahmen von
Unternehmer:innen bereits konsequent umgesetzt werden und in welchen Bereichen
nachgebessert werden muss.
Deutsche Unternehmen im Visier der Cyberkriminellen
Die Bedrohungslage für Unternehmen in Europa und in Deutschland spitzt sich zu.
Die Anzahl an Angriffen durch Hacker steigt kontinuierlich. Besonders
besorgniserregend: Hackerattacken auf deutsche Unternehmen, die auf Leakseiten
veröffentlicht wurden, haben sich Schätzungen zufolge zwischen den Jahren 2021
bis 2024 mehr als vervierfacht. Damit ist Deutschland trauriger Spitzenreiter,
gefolgt von Italien, Frankreich und Spanien.
Auch Zahlen des BKA belegen diese Entwicklung. Laut der polizeilichen
Kriminalstatistik 2024 richten sich 80 Prozent der 950 ausgewerteten
Ransomware-Angriffe gegen kleine und mittlere Unternehmen. In 251 Fällen konnte
zusätzlich über eine Auswertung der Plattform ransomware.live ein Datenabfluss
nachgewiesen werden.
"Spätestens jetzt sollten mittelständische Unternehmen die Lage ernst nehmen und
entsprechende Maßnahmen zur Absicherung ihrer Betriebe konsequent umsetzen",
ordnet Dirk Achenbach, Projektleiter der Transferstelle Cybersicherheit im
Mittelstand , die Erkenntnisse ein. Bei einem Blick auf die Angriffsverteilung
auf kleine und mittlere Unternehmen je Bundesland zeigt sich, dass die
Unternehmen in Berlin und Bremen überdurchschnittlich oft von Cyberangriffen
betroffen sind. Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und im Saarland
stehen bei Cyberkriminellen weniger im Fokus.
Eine Cybergefahr mit vielen Gesichtern
Mit Daten aus dem Selbstcheck der CYBERsicher Notfallhilfe[1] wird aufgezeigt,
von welchen Angriffsformen kleine und mittlere Unternehmen besonders betroffen
sind und welche Bereiche besonders fokussiert werden sollten. Die Ergebnisse der
Auswertung zeigen, dass sich die meisten Nutzer:innen aufgrund von verdächtigen
E-Mails an die Plattform wenden. Auch menschliches Fehlverhalten und
verdächtiges Systemverhalten führen dazu, dass Nutzer:innen einen IT-Notfall
befürchten. Fast jede zehnte Person (9 Prozent) gab im Selbstcheck an, Opfer von
