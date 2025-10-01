    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Die aktuelle Cyberbedrohungslage für kleine und mittlere Unternehmen

    Berlin (ots) - Der Report der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand
    wirft einen Blick auf die aktuelle Bedrohungslage für kleine und mittlere
    Unternehmen

    Passend zum Start des Cybersicherheitsmonats 2025 veröffentlicht die
    Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand, ein gefördertes Projekt des
    Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das CYBERsicher Lagebild. Neben
    einer Auswertung von Angriffen auf Unternehmen wirft der Report auch einen
    detaillierten Blick auf die Entwicklungen im Bereich Ransomware- und
    Phishing-Attacken. Zusätzlich wird aufgezeigt, welche Schutzmaßnahmen von
    Unternehmer:innen bereits konsequent umgesetzt werden und in welchen Bereichen
    nachgebessert werden muss.

    Deutsche Unternehmen im Visier der Cyberkriminellen

    Die Bedrohungslage für Unternehmen in Europa und in Deutschland spitzt sich zu.
    Die Anzahl an Angriffen durch Hacker steigt kontinuierlich. Besonders
    besorgniserregend: Hackerattacken auf deutsche Unternehmen, die auf Leakseiten
    veröffentlicht wurden, haben sich Schätzungen zufolge zwischen den Jahren 2021
    bis 2024 mehr als vervierfacht. Damit ist Deutschland trauriger Spitzenreiter,
    gefolgt von Italien, Frankreich und Spanien.

    Auch Zahlen des BKA belegen diese Entwicklung. Laut der polizeilichen
    Kriminalstatistik 2024 richten sich 80 Prozent der 950 ausgewerteten
    Ransomware-Angriffe gegen kleine und mittlere Unternehmen. In 251 Fällen konnte
    zusätzlich über eine Auswertung der Plattform ransomware.live ein Datenabfluss
    nachgewiesen werden.

    "Spätestens jetzt sollten mittelständische Unternehmen die Lage ernst nehmen und
    entsprechende Maßnahmen zur Absicherung ihrer Betriebe konsequent umsetzen",
    ordnet Dirk Achenbach, Projektleiter der Transferstelle Cybersicherheit im
    Mittelstand , die Erkenntnisse ein. Bei einem Blick auf die Angriffsverteilung
    auf kleine und mittlere Unternehmen je Bundesland zeigt sich, dass die
    Unternehmen in Berlin und Bremen überdurchschnittlich oft von Cyberangriffen
    betroffen sind. Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und im Saarland
    stehen bei Cyberkriminellen weniger im Fokus.

    Eine Cybergefahr mit vielen Gesichtern

    Mit Daten aus dem Selbstcheck der CYBERsicher Notfallhilfe[1] wird aufgezeigt,
    von welchen Angriffsformen kleine und mittlere Unternehmen besonders betroffen
    sind und welche Bereiche besonders fokussiert werden sollten. Die Ergebnisse der
    Auswertung zeigen, dass sich die meisten Nutzer:innen aufgrund von verdächtigen
    E-Mails an die Plattform wenden. Auch menschliches Fehlverhalten und
    verdächtiges Systemverhalten führen dazu, dass Nutzer:innen einen IT-Notfall
    befürchten. Fast jede zehnte Person (9 Prozent) gab im Selbstcheck an, Opfer von
