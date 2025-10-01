Die aktuelle Cyberbedrohungslage für kleine und mittlere Unternehmen

Berlin (ots) - Der Report der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand

wirft einen Blick auf die aktuelle Bedrohungslage für kleine und mittlere

Unternehmen



Passend zum Start des Cybersicherheitsmonats 2025 veröffentlicht die

Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand, ein gefördertes Projekt des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das CYBERsicher Lagebild. Neben

einer Auswertung von Angriffen auf Unternehmen wirft der Report auch einen

detaillierten Blick auf die Entwicklungen im Bereich Ransomware- und

Phishing-Attacken. Zusätzlich wird aufgezeigt, welche Schutzmaßnahmen von

Unternehmer:innen bereits konsequent umgesetzt werden und in welchen Bereichen

nachgebessert werden muss.





Deutsche Unternehmen im Visier der CyberkriminellenDie Bedrohungslage für Unternehmen in Europa und in Deutschland spitzt sich zu.Die Anzahl an Angriffen durch Hacker steigt kontinuierlich. Besondersbesorgniserregend: Hackerattacken auf deutsche Unternehmen, die auf Leakseitenveröffentlicht wurden, haben sich Schätzungen zufolge zwischen den Jahren 2021bis 2024 mehr als vervierfacht. Damit ist Deutschland trauriger Spitzenreiter,gefolgt von Italien, Frankreich und Spanien.Auch Zahlen des BKA belegen diese Entwicklung. Laut der polizeilichenKriminalstatistik 2024 richten sich 80 Prozent der 950 ausgewertetenRansomware-Angriffe gegen kleine und mittlere Unternehmen. In 251 Fällen konntezusätzlich über eine Auswertung der Plattform ransomware.live ein Datenabflussnachgewiesen werden."Spätestens jetzt sollten mittelständische Unternehmen die Lage ernst nehmen undentsprechende Maßnahmen zur Absicherung ihrer Betriebe konsequent umsetzen",ordnet Dirk Achenbach, Projektleiter der Transferstelle Cybersicherheit imMittelstand , die Erkenntnisse ein. Bei einem Blick auf die Angriffsverteilungauf kleine und mittlere Unternehmen je Bundesland zeigt sich, dass dieUnternehmen in Berlin und Bremen überdurchschnittlich oft von Cyberangriffenbetroffen sind. Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und im Saarlandstehen bei Cyberkriminellen weniger im Fokus.Eine Cybergefahr mit vielen GesichternMit Daten aus dem Selbstcheck der CYBERsicher Notfallhilfe[1] wird aufgezeigt,von welchen Angriffsformen kleine und mittlere Unternehmen besonders betroffensind und welche Bereiche besonders fokussiert werden sollten. Die Ergebnisse derAuswertung zeigen, dass sich die meisten Nutzer:innen aufgrund von verdächtigenE-Mails an die Plattform wenden. Auch menschliches Fehlverhalten undverdächtiges Systemverhalten führen dazu, dass Nutzer:innen einen IT-Notfallbefürchten. Fast jede zehnte Person (9 Prozent) gab im Selbstcheck an, Opfer von