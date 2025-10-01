RUA GOLD verstärkt sein Führungsteam mit der Ernennung eines VP, Exploration

1. Oktober 2025 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) („RUA GOLD“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Führungsteam mit der Ernennung von Herrn Emmett D’Urso zum Vice President, Exploration verstärkt und erweitert wurde. Herr D’Urso wird direkt mit Herrn Simon Henderson, dem COO des Unternehmens, zusammenarbeiten und die Fachkompetenzen von RUA GOLD maßgeblich ergänzen.

Mit mehr als 13 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration verfügt Herr D’Urso über umfassende Fachkenntnisse auf dem Gebiet der orogenen Goldexploration, insbesondere in den Victorian Goldfields, wo er sich auf Lagerstätten vom Fosterville-Typ mit schmalen, aber hochgradig mineralisierten Erzgängen spezialisiert hat. Diese Erfahrung ist vor allem insofern relevant, da das Projekt Reefton von RUA GOLD ähnliche geologische Eigenschaften aufweist. Zuletzt war der Experte bei der Firma Global Ore Discovery an Explorationsprogrammen beteiligt, wo er eine Schlüsselrolle bei der Planung und Budgetierung von Bohrprogrammen für Antimonprojekte in New South Wales spielte.

Davor war Herr D'Urso bei der Firma De Grey Mining als Senior Site Official während der entscheidenden Studienphase in der Mine Hemi tätig. In dieser Funktion beaufsichtigte er den täglichen Betrieb vor Ort, leitete multidisziplinäre Explorationsteams und wirkte sowohl an Greenfield-Initiativen als auch an Ressourcendefinitionskampagnen mit. Seine Führungsqualitäten und seine operative Aufsicht während dieser transformativen Phase bei De Grey zeugen von seiner Fähigkeit, Projekte von der frühen Entdeckungsphase bis zum Stadium der Erschließung zu begleiten. Sein Hauptaugenmerk gilt dabei der Sicherheit, Effizienz und Einbindung von Interessengruppen.

Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, erklärt: „Im Namen aller Mitglieder des Board of Directors und der Firmenführung heiße ich Emmett D'Urso als unseren neuen Vice President of Exploration herzlich willkommen. Dank seiner umfangreichen Erfahrung mit den analogen Lagerstätten in der Region Bendigo-Ballarat verfügt Emmett über wertvolle Fachkenntnisse, die direkt auf unsere Projekte anwendbar sind. Als Neuzugang unterstützt er unser Expertenteam beim weiteren Ausbau unseres Portfolios, insbesondere in Reefton.