Palantir-Aktie 1700 Prozent im Plus seit dem Börsengang vor fünf Jahren

Fünf Jahre nach dem Gang an die Wall Street gehört Palantir Technologies zu den großen Gewinnern der Tech-Börsenwelt. Seit dem Direct Listing im September 2020 hat die Aktie des Datenanalyse-Spezialisten mehr als 1.700 Prozent zugelegt. Mit einer Marktkapitalisierung von über 432 Milliarden US-Dollar zählt Palantir inzwischen zu den 20 wertvollsten US-Unternehmen – noch vor Branchengrößen wie IBM und Cisco.

Als Palantir mitten in der Pandemie an die Börse ging, waren die Vorzeichen alles andere als günstig. Lockdowns lähmten die Wirtschaft, die Märkte waren hochvolatil und das Unternehmen schrieb rote Zahlen. Zudem stand Palantir unter Druck wegen seiner Aufträge für US-Behörden, insbesondere die Einwanderungsbehörde ICE.

Trotzdem entschied sich CEO Alex Karp für den ungewöhnlichen Weg einer direkten Notierung. Zum Startpreis von 10 US-Dollar pro Aktie war das Unternehmen mit 16,5 Milliarden US-Dollar bewertet – ein deutlicher Rückschritt gegenüber der privaten Höchstbewertung von 20,4 Milliarden im Jahr 2015.

"Niemand wusste, was passieren würde. Und wir entschieden uns trotzdem, so schnell wie möglich an die Börse zu gehen", sagte Finanzchef David Glazer.

Rasanter Aufstieg dank KI-Boom

Heute ist Palantir kaum wiederzuerkennen. Die Umsätze sind explodiert: Im vergangenen Quartal überstieg der Erlös erstmals die Marke von 1 Milliarde US-Dollar. Analysten erwarten für 2025 einen Jahresumsatz von 4,2 Milliarden US-Dollar – fast das Sechsfache von 2019.

Besonders der Einstieg ins Geschäft mit Künstlicher Intelligenz hat Palantir Rückenwind verschafft. Seit dem Launch der Plattform AIP (Artificial Intelligence Platform) im Frühjahr 2023 ist das Unternehmen verstärkt im kommerziellen Markt aktiv. Kunden wie Wendy’s, American Airlines und Lear nutzen die Technologie, um Prozesse zu automatisieren und Risiken besser zu steuern.

Auch im Regierungssektor setzt Palantir zunehmend auf KI. Das Pentagon hat im Mai 2025 das Budget für das Programm Maven Smart Systems auf 1,3 Milliarden US-Dollar angehoben. Zudem sicherte sich Palantir einen Auftrag über mobile KI-gestützte Bodenstationen für die US-Armee.

Bewertung jenseits klassischer Maßstäbe

An der Börse sorgt Palantir für Staunen – und Skepsis. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 226 auf die nächsten zwölf Monate und einem Umsatzmultiple von über 80 notiert die Aktie weit über Branchenschnitt. Zum Vergleich: Tesla wird aktuell mit dem 194-Fachen des erwarteten Gewinns und dem 14-Fachen des Umsatzes gehandelt.

Der bekannte Short-Seller Andrew Left von Citron Research bezeichnete Palantir jüngst als "losgelöst von Fundamentaldaten". Würde man den gleichen Bewertungsmaßstab wie bei OpenAI anlegen, sei die Aktie höchstens 40 US-Dollar wert – ein Bruchteil des aktuellen Kurses.

Kursvolatilität: Von Absturz zu Rekordjagd

Der Weg nach oben war nicht geradlinig. Nach dem Börsengang verdoppelte sich der Kurs rasch, nur um dann in der Zinswende von 2022 dramatisch einzubrechen – zeitweise verlor die Aktie zwei Drittel ihres Werts. Doch der KI-Boom nach Einführung von ChatGPT brachte die Wende. 2024 legte der Kurs um 341 Prozent zu, 2025 bisher weitere 141 Prozent.

"Wir werden das wichtigste Softwareunternehmen der Welt sein", so Karp schon am ersten Handelstag vor fünf Jahren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





