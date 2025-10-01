Hessen will Vorreiter bei Laserfusion werden

WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) begrüßt den vom Bundeskabinett beschlossenen Aktionsplan zur Unterstützung der Fusionsforschung. "Es ist ein sehr gutes Signal", teilte er der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Hessen stehe bereit, um Deutschlands ersten Laserfusionsreaktor zu bauen. "Unser Land verfügt über ein einzigartiges Ökosystem aus Wirtschaft und Wissenschaft, um diese Aufgabe zu meistern", erklärte Rhein.

Die laserbasierte Kernfusion könne für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland ein echter Gamechanger für die Energieversorgung der Zukunft werden - sauber, bezahlbar und klimafreundlich. Hessen möchte im südhessischen Biblis langfristig einen Kernfusionsreaktor bauen.