Börsen Update Europa - 01.10. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.995,78 PKT und gewinnt bisher +0,25 %.
Top-Werte: Merck +5,87 %, Siemens Energy +3,63 %, Brenntag +2,69 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,05 %, Fresenius -1,69 %, Scout24 -1,45 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:57) bei 30.378,02 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +7,12 %, PUMA +2,77 %, Delivery Hero +2,56 %
Flop-Werte: IONOS Group -4,38 %, RENK Group -3,40 %, HENSOLDT -2,80 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:58) bei 3.663,89 PKT und steigt um +0,32 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +7,12 %, SMA Solar Technology +3,40 %, Draegerwerk +2,56 %
Flop-Werte: IONOS Group -4,38 %, HENSOLDT -2,80 %, Nemetschek -2,42 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:55) bei 5.552,90 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,63 %, argenx +3,49 %, Sanofi +2,44 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,05 %, Wolters Kluwer -1,74 %, Iberdrola -1,34 %
Der ATX bewegt sich bei 4.700,42 PKT und steigt um +0,86 %.
Top-Werte: voestalpine +4,50 %, Lenzing +1,78 %, Raiffeisen Bank International +1,43 %
Flop-Werte: PORR -1,73 %, DO & CO -0,90 %, EVN -0,11 %
Der SMI steht bei 12.288,51 PKT und gewinnt bisher +0,82 %.
Top-Werte: Roche Holding +3,97 %, Novartis +0,85 %, Nestle +0,76 %
Flop-Werte: Amrize -2,12 %, ABB -1,06 %, Logitech International -1,00 %
Der CAC 40 steht bei 7.927,26 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +4,81 %, Renault +2,71 %, Sanofi +2,44 %
Flop-Werte: LEGRAND -2,02 %, Thales -1,64 %, ORANGE -1,46 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.672,72 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +9,71 %, AstraZeneca +4,89 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,22 %
Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -2,32 %, ABB -1,06 %, Tele2 (B) -1,01 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.070,00 PKT und gewinnt bisher +2,84 %.
Top-Werte: Public Power +2,35 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,50 %, Piraeus Port Authority +1,48 %
Flop-Werte: Viohalco -2,27 %, Coca-Cola HBC -1,52 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,02 %
