Stahlwerte erneut gefragt - Hoffnung auf geringere Einfuhren

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,94 % und einem Kurs von 27,72 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,87 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,54 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,47 %/-25,93 % bedeutet.