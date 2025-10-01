    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    AKTIEN IM FOKUS

    Stahlwerte erneut gefragt - Hoffnung auf geringere Einfuhren

    • Stahlwerte profitieren von Import-Schutz-Hoffnungen.
    • ArcelorMittal steigt über 5% auf Höchststand 2022.
    • EU plant Einfuhrquote und Zölle auf Stahlimporte.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Stahlwerte haben am Mittwoch einmal mehr von der Hoffnung auf einen gewissen Schutz der Branche vor Importen profitiert. Die Papiere vom Branchenprimus ArcelorMittal kletterten um mehr als 5 Prozent auf ein Hoch seit 2022. Salzgitter zogen mit fast 8 Prozent Plus wieder Richtung Jahreshoch. Thyssenkrupp kratzten mit etwa 2 Prozent Plus bereits daran.

    Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete über protektionistische Pläne der EU. Die Politiker hätten vor, die Einfuhrquote für ausländischen Stahl auf die Hälfte zu reduzieren. Für darüber hinausgehende Importe habe EU-Industriekommissar Stephan Sejourne hinter verschlossenen Türen Zölle angekündigt, die jenen anderer Staaten gegen Stahl-Importe aus der EU entsprächen. Die USA verlangen aktuell 50 Prozent. Zuletzt hatte bereits das "Handelsblatt" über einen verstärkten Schutz der Branche berichtet./ag/jha/

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,94 % und einem Kurs von 27,72 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,54 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,47 %/-25,93 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
