Salzgitter - Aktie legt am 01.10.2025 stark zu

Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 27,74€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,19 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,10 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Salzgitter einen Gewinn von +24,68 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +5,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter +61,48 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,91 % 1 Monat +14,69 % 3 Monate +24,68 % 1 Jahr +55,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die stark von den aktuellen Entwicklungen im Stahlmarkt und den bevorstehenden Entscheidungen der EU-Kommission abhängt. Die Teilnehmer äußern Hoffnungen auf positive Maßnahmen beim Stahlgipfel, die den Kurs stabilisieren könnten. Zudem wird die Abhängigkeit des Kurses von Aurubis und die Möglichkeit neuer Aufträge im Bereich Panzerstahl thematisiert. Unklarheiten über die Neubesetzung des Aufsichtsrats werden ebenfalls als potenzielles Risiko wahrgenommen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd.EUR wert.

Stahlwerte haben am Mittwoch einmal mehr von der Hoffnung auf einen gewissen Schutz der Branche vor Importen profitiert. Die Papiere vom Branchenprimus ArcelorMittal kletterten um mehr als 5 Prozent auf ein Hoch seit 2022. Salzgitter zogen mit …

Die Gewerkschaft IG Metall fordert die Bundesregierung angesichts der Stahlkrise dazu auf, "schnell und entschlossen" zu handeln. Die Stahlbranche als Grundstoffindustrie müsse stabilisiert und damit der Industriestandort Deutschland insgesamt …

In den Tarifverhandlungen für die nordwestdeutsche Stahlindustrie haben sich Arbeitgeber und IG Metall geeinigt und ein Ergebnis erzielt. Demnach erhalten die Beschäftigten zum 1. Januar 2026 eine Entgelterhöhung von 1,75 Prozent, wie die …

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.