Gold und Silber zünden Kupfer an. Kupferpreis vor massiven Turbulenzen 

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Leitet der Oktober das Ende der Herrlichkeit an den Aktienmärkten ein? Der in den USA ausgerufene Shutdown der Bundesbehörden trägt nicht unbedingt dazu bei, die Gemüter an den Aktienmärkten zu beruhigen. Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 scheinen auf den ersten Blick noch stabil zu sein. Der Shutdown hat bislang keinen Stimmungsumschwung herbeigeführt. Das mag auf den ersten Blick so wirken, doch die Indizes sind fragiler, als es scheint. Der rasante Anstieg des Goldpreises in den letzten Tagen spricht eine andere Sprache. Ängste und Sorgen brechen sich Bahn. Anleger flüchten sich in physisch besicherte Gold-ETFs. Gold ist außer Kontrolle geraten und eskaliert. Silber steht dem in nichts nach. Der Silberpreis erfährt in diesen Tagen eine beeindruckende Neubewertung. Und sollte der US-Haushaltsstreit nicht schleunigst beigelegt und der Shutdown aufgehoben werden, könnte sich die Preisrallye bei den beiden Edelmetallen weiter beschleunigen. Die Zeit läuft für Gold und Silber. Und Kupfer? Kupfer könnte nun nachziehen.

Kupfer bereit für Comeback-Rallye?

Wie empfindlich und nervös der Markt auf eine Angebotsverknappung reagiert, zeigt sich aktuell anhand der Probleme, die Freeport-McMoRan gegenwärtig auf der Grasberg-Mine hat. Die indonesische Grasbergmine gehört zu den weltweit größten Kupferminen. Eine Schlammlawine legte den Minenbetrieb still. Das Unternehmen rechnet infolgedessen mit weniger Umsatz im 3. Quartal 2025 und reduzierte die Quartalsprognose um 4 Prozent für Kupfer und 6 Prozent für Gold.

Ein weiterer Aspekt weist auf eine mögliche Comeback-Rallye des Kupferpreises hin – die Relation zum Goldpreis. Dabei ist es nun unerheblich, ob man die Kupfer-Gold-Ratio oder aber die Gold-Kupfer-Ratio heranzieht. Gold notiert aktuell bei etwa 3.890 US-Dollar und Kupfer bei 4,87 US-Dollar. Die Gold-Kupfer-Ratio beträgt entsprechend knapp 800. Man muss schon etwas länger in der Historie zurückgehen, um ähnliche Ratio-Werte zu finden. Im Jahr 2020 befand sich die Ratio auf einem ähnlich hohen Niveau. Damals setzte der Kupferpreis zu einer spektakulären Rallye an. Drohte der Kupferpreis im Frühjahr 2020 noch unter die 2 US-Dollar einzubrechen, notierte er im Frühjahr 2021 im Bereich von 4,8 US-Dollar.

Sichern Sie sich den exkluiven Report "Epische Goldpreisrallye - 3 Outperformer mit massivem Potenzial" kostenlos!

Zusammengefasst – Kupferpreis vor massiven Verwerfungen

Die Schwäche des US-Dollars stützt auch Kupfer. Gemessen an der Gold-Kupfer-Ratio hat Kupfer im Vergleich zu Gold immenses Nachholpotenzial. Hinzu kommen die aktuellen Störungen auf der Angebotsseite. Bereits in der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle wurden die aussichtsreichen charttechnischen Perspektiven für Kupfer thematisiert. Kupfer ist drauf und dran, eine gewaltige Kurslücke zu schließen. Sollte dieser Fall eintreten, könnte der Kupferpreis auf 5,6 US-Dollar durchlaufen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage stellen Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment (unter anderem Barrick Mining oder Newmont Corp.) oder Kupferproduzenten mit einer starken Goldproduktion (unter anderem Hudbay Minerals) unverändert aussichtsreiche Alternativen dar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.