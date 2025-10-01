Integral Metals Corp. legt umfassende Analyse der geochemischen Bodenuntersuchung auf dem Projekt KAP vor

Calgary, Alberta, 1. Oktober 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, den Abschluss und die Zusammenstellung seiner geochemischen Bodenuntersuchung 2025 auf dem Projekt KAP in den Mackenzie Mountains, Northwest Territories, bekannt zu geben. Das Programm wurde konzipiert, um die geochemischen Reaktionen in Oberflächennähe im Bereich des Vorkommens Main systematisch zu bewerten und einen Datensatz zu erstellen, der als Leitfaden für zukünftige Explorationen fungieren soll.

Im Rahmen des Programms 2025 wurden insgesamt 2.164 Bodenproben entnommen, davon 2.040 vom B-Horizont – jenem Material, das sich am besten für die Erkennung subtiler geochemischer Abweichungen eignet. Die Probenaufbereitung wurde von ALS Canada Ltd. in Yellowknife, Northwest Territories, durchgeführt, wo das Erdreich auf –180 µm gesiebt und pulverisiert wurde. Die Analysearbeiten wurden von ALS Canada Ltd. in North Vancouver, British Columbia, durchgeführt, wobei ein Aufschluss aus vier Säuren angewendet wurde, gefolgt von ICP-MS- (ME-MS61L) und ICP-AES-Methoden für Erzgehalte (ME-OG62, Zn-OG62), um eine breite Palette von Elementen zu erfassen, einschließlich Zink, Blei, Cadmium, Thallium, Barium und Strontium. Es wurden umfassende Qualitätssicherungs- und -kontrollprotokolle implementiert, wobei 174 Feldduplikate und 117 zertifizierte Referenzmaterialien eingefügt wurden, die eine Reproduzierbarkeit zeigten und innerhalb akzeptabler Grenzwerte für Zink, Blei, Cadmium sowie andere Schlüsselelemente lagen.

Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Anomaliewerte über das Bodenuntersuchungsraster. Zur Bewertung der Anomalien wandte das Unternehmen ein zusammengesetztes Anomaliebewertungssystem an, das auf zwölf unabhängigen geochemischen Kriterien basiert, einschließlich Schwellenwerte für einzelne Elemente und Verhältnisse von Elementen. Die Werte wurden für alle 2.040 Proben vom B-Horizont berechnet, von denen 1.222 keine oder nur eine einzige Anomalie aufwiesen und als Hintergrundwerte erachtet wurden. Die übrigen 818 Proben wiesen zwei oder mehr Anomalien auf, mit zusammengesetzten Werten zwischen 2 und 11. Zwei Proben – weniger als 0,1 % des Datensatzes – erreichten einen Höchstwert von 11, während 128 Proben (6,3 %) Werte von 7 oder höher aufwiesen. Ein Großteil der Proben mit hohen Werten war auf die unmittelbare Umgebung des Vorkommens Main konzentriert, wobei weitere Anhäufungen den Verläufen an anderen Stellen des Rasters folgten.