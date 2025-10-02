Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 33-2025

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Aurania Resources + Arizona Sonoran Copper + Gold X2 Mining + GoldMining + Hannan Metals + IsoEnergy + Meridian Mining + Millennial Potash + OR Royalties + Osisko Development + Purepoint Uranium + Sibanye-Stillwater + Sierra Madre Gold and Silver + Southern Cross Gold . Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält (Purepoint Uranium ohne IR-Beratungsvertrag und ohne Bezahlung). Ersteller/Verbreiter SRC swiss resource capital AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 02.10.2025, 07:00 Uhr, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

es geht rund! Silber auf dem höchsten Stand seit 2011. Gold auf All-time-High und das ist erst der Anfang. Angeblich hat Blackrock vor 5 Jahren die Leerverkäufer im Silber gewarnt, dass irgendwann nicht mehr genug Metall vorhanden sein wird, um dieses zu decken... ab 55$ fliegt im Silber der Deckelweg, denn dann sind alle Derivate blank auf der Welt. Es wird lustig! Italien und Deutschland wollen Ihr Gold aus den USA zurückhaben. Na denn viel Glück, denn da gibt es nicht mehr viel zu holen. Schon letztes Mal bekam man nicht die Barren zurück, die man damals eingeliefert hatte sondern umgeschmolzen und teilweise nicht mit dem gleichen Feingehalt. Wir haben es seit Jahren gesagt und nun trifft alles so ein und wir stehen erst am Anfang des Weges. Edelmetalle dürfen in keinem Portfolio fehlen neben guten Dividendenaktien und Minenunternehmen!

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Rohstoffmesse München am 3. + 4. Oktober 2025

Am 3. und 4. Oktober 2025 trifft sich in München die Elite der Edelmetall- und Rohstoffwelt!

Über 100 Unternehmen, Top-Speaker und brandheiße Markt-Insights erwarten dich.

Physisches Edelmetall direkt vom Händler kaufen

Wer jetzt nicht kommt, verpasst die Trends von morgen – und die Chancen von heute.

Sichere dir deinen Platz, bevor andere das Gold wegschnappen!

Rohstoffmesse München – Eintritt frei, Wissen unbezahlbar.

Kostenlose Anmeldung und Infos unter https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie der Woche

IsoEnergy vermeldet spektakuläre Uran-Resultate

IsoEnergy und der Partner Purepoint Uranium Group Inc. gaben jüngst bekannt, dass sie Untersuchungsergebnisse aus dem Sommerbohrprogramm im Rahmen ihres 50/50-Joint-Venture-Projekts Dorado erhalten haben. Das Highlight stammt aus Bohrloch PG25-07A, das 2,1 Meter mit einem Gehalt von 1,6 % U₃O₈ ergab, darunter 0,4 Meter mit 8,1 % U₃O₈ und weitere 4,9 Meter mit 0,52 % U₃O₈, was die bislang bedeutendsten Untersuchungsintervalle aus der Entdeckungszone Nova darstellt.

News: IsoEnergy und Purepoint stossen auf bis zu 8,1 % U₃O₈ auf Dorado

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Unternehmensnews

Arizona Sonoran Copper schraubt Ressourcen auf 11 Milliarden Pfund

Durch Infill-Bohrungen wurden 51 % des abgeleiteten Materials in gemessenes und angezeigtes Material umgewandelt, womit das Unternehmen nun 11,0 Milliarden Pfund in diesen Kategorien besitzt.

News: Arizona Sonoran meldet 11 Mrd. Pfund enthaltenes Kupfer in aktualisierter Cactus-Ressourcenschätzung (gemessen und angezeigt) – 75 % davon laugungsfähig

Discovery Silver sichert sich 250-Millionen-Dollar-Kredit

Discovery Silver gab bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Finanzinstituten über eine revolvierende Kreditfazilität hat, die es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 250 Millionen US-Dollar aufzunehmen, mit einer Option für weitere 100 Millionen US-Dollar.

News: Discovery sichert sich revolvierende Kreditlinie über 250 Millionen US-Dollar

IsoEnergy startet richtungsweisendes Bohrprogramm

IsoEnergys Bohrprogramm stellt die erste Testphase von IsoEnergy in Flatiron dar. Zusätzlich zu den Bohrungen auf Flatiron wird IsoEnergy die Feldarbeiten auf seinen Projekten Daneros und Sage Plain fortsetzen.

News: IsoEnergy beginnt 2025er Explorationsprogramm in den USA

Miata Metals stößt auf zwei weitere Ziele

Miata Metals konnte kürzlich bedeutende Bohrergebnisse aus zwei verschiedenen Zielen seines Goldprojekts Sela Creek bekanntgeben, darunter 5,3 Meter mit 6,57 g/t Gold und 14 Meter mit 1,72 g/t Gold.

News: Miata Metals trifft Gold in zwei weiteren Zielen: 5,3 m mit 6,57 g/t Gold in Puma und 14 m mit 1,72 g/t Gold in Golden Hand

Millennial Potash stößt auf weitläufige Kalimineralisierung

Millennial Potash durchteufte innerhalb der insgesamt 220 Meter langen Kalimineralisierung bei einem Cutoff-Gehalt von 13 % insgesamt etwa 112,5 Meter Carnallitit-Adern mit einem Durchschnittsgehalt von 15,9 % KCl.

News: Millennial Potash durchteufet 220 m Kalimineralisierung in Bohrloch BA-001-EXT auf seinem Banio-Kaliprojekt in Gabun

Premier American Uranium schließt Übernahme von Nuclear Fuels ab

Das Unternehmen gab jüngst den Abschluss der zuvor angekündigten Vereinbarung bekannt, wonach Premier American Uranium alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Nuclear Fuels erworben hat.

News: Premier American Uranium schließt Übernahme von Nuclear Fuels ab

Dieser Newsletter wurde am 24.09.2025 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger & Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

