Global Uranium Corp. gibt Pläne für Feldarbeiten in Wyoming, USA, bekannt

1. Oktober 2025 – Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) gibt seine Absicht bekannt, in seinem Projekt Airline im Copper Mountain District in Wyoming mit den Feldarbeiten zu beginnen. Mit dem Programm will das Unternehmen bessere Einblicke in radiometrische Oberflächensignaturen gewinnen und die Grundlage für weitere Explorationsarbeiten schaffen.

Das Projekt Airline wurde aufgrund seiner strategischen Lage in der Nähe von ehemals produzierenden Roll-Front-Uranlagerstätten erworben. Die bevorstehenden Feldarbeiten werden sich auf die Auswertung radiometrischer Trends in vorrangigen Konzessionsgebieten und auf die Erstellung von Rahmenvorgaben für die Identifizierung potenzieller Ausläufer der bekannten Mineralisierungen konzentrieren. In dieser ersten Phase wird das Unternehmen das Design der Messarbeiten verfeinern und sich auf nachfolgende Programme zur Ermittlung von Bohrzielen vorbereiten.

Ungad Chadda, CEO von Global Uranium, erklärt: „Wir können es kaum erwarten, die zweite Runde von Feldarbeiten im Projekt Airline in Angriff zu nehmen. Das erste Programm hat unser Vertrauen in das Potenzial des Projekts gestärkt. Mit diesem nächsten Schritt wollen wir nun auf dieser Grundlage aufbauen und die Explorationsarbeiten in den Urangebieten von Wyoming weiter vorantreiben.“

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°24’00” N, Longitude 109°54’00“ W“, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen hält derzeit folgende wichtige Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.