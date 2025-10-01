JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight"belassen. Kurzfristig dürfte der Gegenwind für den Nutzfahrzeughersteller zunehmen, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 7. November. Seine Prognose für das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebit) liege 8 Prozent unter der Konsensschätzung. Die Aktie bleibt aber sein Branchenfavorit./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 12:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 34,97EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akshat Kacker

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +43,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer