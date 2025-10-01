    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight"belassen. Kurzfristig dürfte der Gegenwind für den Nutzfahrzeughersteller zunehmen, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 7. November. Seine Prognose für das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebit) liege 8 Prozent unter der Konsensschätzung. Die Aktie bleibt aber sein Branchenfavorit./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 12:05 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 34,97EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akshat Kacker
    Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00, was eine Steigerung von +43,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight"belassen. Kurzfristig dürfte der Gegenwind für den Nutzfahrzeughersteller zunehmen, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am …