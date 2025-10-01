JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight"belassen. Kurzfristig dürfte der Gegenwind für den Nutzfahrzeughersteller zunehmen, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 7. November. Seine Prognose für das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebit) liege 8 Prozent unter der Konsensschätzung. Die Aktie bleibt aber sein Branchenfavorit./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 12:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 34,97EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akshat Kacker
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
