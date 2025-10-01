Entdecke Future Fuels' vielversprechende Hornby Basin Kampagne
Future Fuels Inc. startet ein bedeutendes Explorationsprojekt im Hornby Basin, das historische Uranvorkommen birgt und auf Nachhaltigkeit setzt.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Future Fuels Inc. hat mit der Mobilisierung von Personal und Ausrüstung für die erste Phase des Explorationsprogramms im Hornby Basin begonnen, das 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) liegt.
- Das Hornby-Projekt umfasst 3.407 km² und beinhaltet über 40 unerschlossene Uranvorkommen, einschließlich des historischen Mountain Lake-Systems.
- Eine bodengestützte Gravitationsuntersuchung mit 680 Stationen im Uransystem Mountain Lake hat begonnen, um die Mineralisierung und Stratigraphie zu kartieren.
- Die Ergebnisse der Gravitationsmessungen werden in die Planung der ersten Bohrkampagne von Future Fuels im Hornby-Becken im Jahr 2026 einfließen.
- Future Fuels plant ein Diamantbohrprogramm für 2026 mit einem Bohrvolumen von bis zu 10.000 Metern auf priorisierten Uran- und Kupferzielen.
- Das Unternehmen verpflichtet sich, die Exploration unter höchsten Umweltstandards durchzuführen und arbeitet eng mit der lokalen Gemeinschaft zusammen.
Der Kurs von Future Fuels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,22 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,4760EUR das entspricht einem Plus von +3,25 % seit der Veröffentlichung.
+9,73 %
+19,17 %
+35,29 %
+24,32 %
-22,50 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
