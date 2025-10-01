'Deutschland hat sich ein bisschen verknotet'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat sich nach der Kabinettsklausur mit Blick auf das dort beschlossene Maßnahmenpaket zur Modernisierung von Staat und Verwaltung zufrieden gezeigt und von einem guten Tag gesprochen. Deutschland sei in den vergangenen Jahrzehnten immer komplizierter geworden, sagte der Ex-Manager vor Journalisten in Berlin. "Gefühlt hat sich das Land ein bisschen verknotet und das gilt es jetzt Stück für Stück aufzulösen."

Die auf der Klausur beschlossene sogenannte Modernisierungsagenda sieht 80 Maßnahmen für mehr Effizienz, Bürgernähe und Digitalisierung sowie eine Senkung von Bürokratiekosten vor.

Bürokratiemeldeportal "weit fortgeschritten"



Eines der Vorhaben ist die Einrichtung eines Bürokratiemeldeportals für Bürger. Wann dieses online gehen soll, konnte Wildberger noch nicht sagen. Es sei aber sehr weit fortgeschritten. Er rechnet nach eigenen Angaben mit einer Vielzahl von Rückmeldungen zu verschiedenen Themen über das Portal. "Wir werden das als wichtigen Input nehmen, um Dinge zu priorisieren", sagte der CDU-Politiker./jr/DP/stk



