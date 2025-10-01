    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Digitalminister

    'Deutschland hat sich ein bisschen verknotet'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesdigitalminister Wildberger zufrieden mit Agenda.
    • 80 Maßnahmen für Effizienz und Digitalisierung beschlossen.
    • Bürokratiemeldeportal ist weit fortgeschritten.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat sich nach der Kabinettsklausur mit Blick auf das dort beschlossene Maßnahmenpaket zur Modernisierung von Staat und Verwaltung zufrieden gezeigt und von einem guten Tag gesprochen. Deutschland sei in den vergangenen Jahrzehnten immer komplizierter geworden, sagte der Ex-Manager vor Journalisten in Berlin. "Gefühlt hat sich das Land ein bisschen verknotet und das gilt es jetzt Stück für Stück aufzulösen."

    Die auf der Klausur beschlossene sogenannte Modernisierungsagenda sieht 80 Maßnahmen für mehr Effizienz, Bürgernähe und Digitalisierung sowie eine Senkung von Bürokratiekosten vor.

    Bürokratiemeldeportal "weit fortgeschritten"

    Eines der Vorhaben ist die Einrichtung eines Bürokratiemeldeportals für Bürger. Wann dieses online gehen soll, konnte Wildberger noch nicht sagen. Es sei aber sehr weit fortgeschritten. Er rechnet nach eigenen Angaben mit einer Vielzahl von Rückmeldungen zu verschiedenen Themen über das Portal. "Wir werden das als wichtigen Input nehmen, um Dinge zu priorisieren", sagte der CDU-Politiker./jr/DP/stk





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
