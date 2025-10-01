Bitcoin, Ether und XRP treiben "Uptober"-Rallye an

Bitcoin (BTC) legt Mittwochnachmittag um mehr als 3 Prozent zu und notiert aktuell bei 116.509 US-Dollar. Ethereum (ETH) steigt um 3,25 Prozent auf 4.301 US-Dollar, während XRP (XRP) mit einem Plus von 3,45 Prozent auf 2,94 US-Dollar klettert. Auch Solana (SOL) und Dogecoin (DOGE) ziehen kräftig an und verzeichnen Gewinne von jeweils rund 5,45 Prozent. Insgesamt erhöhte sich die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes um 3,2 Prozent auf über 4 Billionen US-Dollar (Stand: 14:20 Uhr MESZ).

Der Oktober macht seinem in der Szene beliebten Spitznamen "Uptober" alle Ehre: Gleich zum Monatsauftakt sorgt eine breite Rallye am Kryptomarkt für steigende Kurse und eine Rückkehr der Marktkapitalisierung über die Marke von 4 Billionen US-Dollar.

ETF-Zuflüsse, Fed-Signale und Q4-Historie treiben die Rallye

Analysten führen die plötzliche Stärke auf mehrere Faktoren zurück. Zum einen fließen weiterhin erhebliche Mittel in Bitcoin-ETFs, die als wichtiger Treiber für die institutionelle Nachfrage gelten. Zudem sorgt eine eher zurückhaltende Haltung der US-Notenbank Fed für Zuversicht.

"Wir sehen strukturelle Nachfrage, anhaltende ETF-Zuflüsse und eine klare Positionierung institutioneller Investoren", erklärt Shawn Young, Chefanalyst bei MEXC. Diese Entwicklung werde durch historische Trends untermauert: In den vergangenen zwölf Jahren habe Bitcoin im vierten Quartal im Median über 50 Prozent Rendite erzielt, wie Daten von Coinglass zeigen.

Liquidationen verstärken den Kursanstieg

Der jüngste Preissprung führte zudem zu einer Welle von Short-Liquidationen. Laut Daten von Coinalyze wurden am Morgen rund 60 Millionen US-Dollar an Leerverkäufen aufgelöst, was die Aufwärtsbewegung zusätzlich beschleunigte.

Auch die Marktstruktur zeigt sich laut On-Chain-Analysten robuster: Der Bitcoin-Dominanzanteil stieg wieder auf 59 Prozent. Experten sehen darin ein Zeichen für eine nachhaltigere Rallye, die von Bitcoin und nicht ausschließlich von Altcoins getragen wird.

Blick nach vorn: Steht Bitcoin vor einem starken Quartal?

An den Prognosemärkten mehren sich die bullischen Stimmen: Nutzer der Plattform Myriad sehen die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin bis Jahresende die Marke von 125.000 US-Dollar überschreitet, bei über 65 Prozent.

Makroökonomisch könnte die Kryptowelt zusätzlich Rückenwind erhalten. Der US-Regierungsstillstand sowie Rekordstände beim Goldpreis könnten Kapitalrotationen in digitale Assets begünstigen. Gleichzeitig notieren klassische Indizes wie der S&P 500 leicht schwächer.

"Trader bereiten sich offenbar auf ein starkes viertes Quartal vor – und genau diese Erwartung kann sich als selbsterfüllende Prophezeiung erweisen", so Derek Lim, Forschungsleiter bei Caladan.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



