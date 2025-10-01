EBS und NYU starten Forschungszentrum - Blockchain stärkt 50.000 Bauern in Afrika (FOTO)
Oestrich-Winkel (ots) - Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht (EBS) die
New York University (NYU) haben das Center for Technology and Economic
Development (CTED) gegründet. Das neue Forschungszentrum verfolgt ein klares
Ziel: mithilfe modernster Technologien die wirtschaftliche Entwicklung in
Subsahara-Afrika nachhaltig zu fördern. Die Partnerschaft wurde 2025 offiziell
besiegelt und vernetzt die Standorte New York, Abu Dhabi, Accra, Kumawu in Ghana
und Oestrich-Winkel.
CTED steht unter der gemeinsamen Leitung von Prof. Dr. Yaw Nyarko, Professor für
Volkswirtschaftslehre an der NYU, und Prof. Dr. Rasa Karapandza, Dekan der EBS
Business School und Professor für Finance an EBS und NYU. Über 30 internationale
Forschende aus Wirtschaft, Technologie und Entwicklungsforschung arbeiten hier
zusammen, um praxisnahe Lösungen für einige der drängendsten ökonomischen
Herausforderungen des afrikanischen Kontinents zu entwickeln.
New York University (NYU) haben das Center for Technology and Economic
Development (CTED) gegründet. Das neue Forschungszentrum verfolgt ein klares
Ziel: mithilfe modernster Technologien die wirtschaftliche Entwicklung in
Subsahara-Afrika nachhaltig zu fördern. Die Partnerschaft wurde 2025 offiziell
besiegelt und vernetzt die Standorte New York, Abu Dhabi, Accra, Kumawu in Ghana
und Oestrich-Winkel.
CTED steht unter der gemeinsamen Leitung von Prof. Dr. Yaw Nyarko, Professor für
Volkswirtschaftslehre an der NYU, und Prof. Dr. Rasa Karapandza, Dekan der EBS
Business School und Professor für Finance an EBS und NYU. Über 30 internationale
Forschende aus Wirtschaft, Technologie und Entwicklungsforschung arbeiten hier
zusammen, um praxisnahe Lösungen für einige der drängendsten ökonomischen
Herausforderungen des afrikanischen Kontinents zu entwickeln.
Forschungsschwerpunkte und Methoden
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Verbindung von Forschung und Innovation.
CTED nutzt Blockchain-Technologien, mobile Finanzanwendungen, GIS-Kartierung,
KI-gestützte Beratungs-Tools und digitale Handelsplattformen, um konkrete
Veränderungen vor Ort zu bewirken. So erhalten Kleinbauern Zugang zu neuen
Märkten und Krediten, Landverwaltung wird transparent und sicher,
Finanzdienstleistungen werden für bisher Unbanked verfügbar und kulturelles Erbe
wird als Motor für Tourismus und lokale Wertschöpfung erschlossen.
Zentrale Erfolge
Bereits heute zeigen die Projekte messbare Wirkung: In Ghana unterstützt CTED
10.000 Kleinbauern, in den kommenden Jahren sollen es 50.000 werden. Das Team
hat 25.000 Grundbuchdokumente digitalisiert und zwei Prozent der ghanaischen
Landfläche kartiert - ein Meilenstein für transparente Eigentumsrechte. Acht
Kultur- und Museumsstandorte, darunter ein UNESCO-Weltkulturerbe, sind
entstanden und über 200 neue Kunstwerke wurden gefördert. Mit
blockchainbasierten Finanzdiensten schafft CTED zudem den Zugang zum formellen
Finanzsystem für potenziell Millionen Menschen.
Auszeichnungen und Förderung
Für diese Pionierarbeit wurde das Center mehrfach ausgezeichnet. Zu den Ehrungen
zählen der Falling Walls 2024 Social Sciences and Humanities Prize, der "Aim for
Scale"-Grant der Gates Foundation sowie der University Blockchain Research
Initiative (UBRI) / Silicon Valley Community Fund Grant.
"Mit CTED bündelt die EBS ihre Kräfte mit der NYU, um Zukunftstechnologien in
reale wirtschaftliche Chancen für Regionen mit großem Entwicklungsbedarf zu
übersetzen", betont Prof. Dr. Rasa Karapandza.
Prof. Dr. Yaw Nyarko ergänzt: "Unser Ziel ist es, selbsttragende Systeme zu
schaffen, die Lebensgrundlagen verbessern und langfristiges Wachstum ohne
externe Hilfe ermöglichen."
Mit diesem internationalen Zusammenschluss entsteht ein Forschungszentrum, das
Wissenschaft, Technologie und lokale Expertise verbindet - und damit neue
Maßstäbe für entwicklungspolitische Innovationskraft setzt.
Pressekontakt:
EBS Universität für Wirtschaft und Recht
Sabine Schnarkowski
Referentin Corporate Communication
mailto:presse@ebs.edu
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137822/6129370
OTS: EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Verbindung von Forschung und Innovation.
CTED nutzt Blockchain-Technologien, mobile Finanzanwendungen, GIS-Kartierung,
KI-gestützte Beratungs-Tools und digitale Handelsplattformen, um konkrete
Veränderungen vor Ort zu bewirken. So erhalten Kleinbauern Zugang zu neuen
Märkten und Krediten, Landverwaltung wird transparent und sicher,
Finanzdienstleistungen werden für bisher Unbanked verfügbar und kulturelles Erbe
wird als Motor für Tourismus und lokale Wertschöpfung erschlossen.
Zentrale Erfolge
Bereits heute zeigen die Projekte messbare Wirkung: In Ghana unterstützt CTED
10.000 Kleinbauern, in den kommenden Jahren sollen es 50.000 werden. Das Team
hat 25.000 Grundbuchdokumente digitalisiert und zwei Prozent der ghanaischen
Landfläche kartiert - ein Meilenstein für transparente Eigentumsrechte. Acht
Kultur- und Museumsstandorte, darunter ein UNESCO-Weltkulturerbe, sind
entstanden und über 200 neue Kunstwerke wurden gefördert. Mit
blockchainbasierten Finanzdiensten schafft CTED zudem den Zugang zum formellen
Finanzsystem für potenziell Millionen Menschen.
Auszeichnungen und Förderung
Für diese Pionierarbeit wurde das Center mehrfach ausgezeichnet. Zu den Ehrungen
zählen der Falling Walls 2024 Social Sciences and Humanities Prize, der "Aim for
Scale"-Grant der Gates Foundation sowie der University Blockchain Research
Initiative (UBRI) / Silicon Valley Community Fund Grant.
"Mit CTED bündelt die EBS ihre Kräfte mit der NYU, um Zukunftstechnologien in
reale wirtschaftliche Chancen für Regionen mit großem Entwicklungsbedarf zu
übersetzen", betont Prof. Dr. Rasa Karapandza.
Prof. Dr. Yaw Nyarko ergänzt: "Unser Ziel ist es, selbsttragende Systeme zu
schaffen, die Lebensgrundlagen verbessern und langfristiges Wachstum ohne
externe Hilfe ermöglichen."
Mit diesem internationalen Zusammenschluss entsteht ein Forschungszentrum, das
Wissenschaft, Technologie und lokale Expertise verbindet - und damit neue
Maßstäbe für entwicklungspolitische Innovationskraft setzt.
Pressekontakt:
EBS Universität für Wirtschaft und Recht
Sabine Schnarkowski
Referentin Corporate Communication
mailto:presse@ebs.edu
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137822/6129370
OTS: EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH
Autor folgen