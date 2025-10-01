EBS und NYU starten Forschungszentrum - Blockchain stärkt 50.000 Bauern in Afrika (FOTO)

Oestrich-Winkel (ots) - Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht (EBS) die

New York University (NYU) haben das Center for Technology and Economic

Development (CTED) gegründet. Das neue Forschungszentrum verfolgt ein klares

Ziel: mithilfe modernster Technologien die wirtschaftliche Entwicklung in

Subsahara-Afrika nachhaltig zu fördern. Die Partnerschaft wurde 2025 offiziell

besiegelt und vernetzt die Standorte New York, Abu Dhabi, Accra, Kumawu in Ghana

und Oestrich-Winkel.



CTED steht unter der gemeinsamen Leitung von Prof. Dr. Yaw Nyarko, Professor für

Volkswirtschaftslehre an der NYU, und Prof. Dr. Rasa Karapandza, Dekan der EBS

Business School und Professor für Finance an EBS und NYU. Über 30 internationale

Forschende aus Wirtschaft, Technologie und Entwicklungsforschung arbeiten hier

zusammen, um praxisnahe Lösungen für einige der drängendsten ökonomischen

Herausforderungen des afrikanischen Kontinents zu entwickeln.





Forschungsschwerpunkte und Methoden



Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Verbindung von Forschung und Innovation.

CTED nutzt Blockchain-Technologien, mobile Finanzanwendungen, GIS-Kartierung,

KI-gestützte Beratungs-Tools und digitale Handelsplattformen, um konkrete

Veränderungen vor Ort zu bewirken. So erhalten Kleinbauern Zugang zu neuen

Märkten und Krediten, Landverwaltung wird transparent und sicher,

Finanzdienstleistungen werden für bisher Unbanked verfügbar und kulturelles Erbe

wird als Motor für Tourismus und lokale Wertschöpfung erschlossen.



Zentrale Erfolge



Bereits heute zeigen die Projekte messbare Wirkung: In Ghana unterstützt CTED

10.000 Kleinbauern, in den kommenden Jahren sollen es 50.000 werden. Das Team

hat 25.000 Grundbuchdokumente digitalisiert und zwei Prozent der ghanaischen

Landfläche kartiert - ein Meilenstein für transparente Eigentumsrechte. Acht

Kultur- und Museumsstandorte, darunter ein UNESCO-Weltkulturerbe, sind

entstanden und über 200 neue Kunstwerke wurden gefördert. Mit

blockchainbasierten Finanzdiensten schafft CTED zudem den Zugang zum formellen

Finanzsystem für potenziell Millionen Menschen.



Auszeichnungen und Förderung



Für diese Pionierarbeit wurde das Center mehrfach ausgezeichnet. Zu den Ehrungen

zählen der Falling Walls 2024 Social Sciences and Humanities Prize, der "Aim for

Scale"-Grant der Gates Foundation sowie der University Blockchain Research

Initiative (UBRI) / Silicon Valley Community Fund Grant.



"Mit CTED bündelt die EBS ihre Kräfte mit der NYU, um Zukunftstechnologien in

reale wirtschaftliche Chancen für Regionen mit großem Entwicklungsbedarf zu

übersetzen", betont Prof. Dr. Rasa Karapandza.



Prof. Dr. Yaw Nyarko ergänzt: "Unser Ziel ist es, selbsttragende Systeme zu

schaffen, die Lebensgrundlagen verbessern und langfristiges Wachstum ohne

externe Hilfe ermöglichen."



Mit diesem internationalen Zusammenschluss entsteht ein Forschungszentrum, das

Wissenschaft, Technologie und lokale Expertise verbindet - und damit neue

Maßstäbe für entwicklungspolitische Innovationskraft setzt.



Pressekontakt:



EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Sabine Schnarkowski

Referentin Corporate Communication

mailto:presse@ebs.edu



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137822/6129370

OTS: EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH







