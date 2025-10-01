    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    EBS und NYU starten Forschungszentrum - Blockchain stärkt 50.000 Bauern in Afrika (FOTO)

    Oestrich-Winkel (ots) - Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht (EBS) die
    New York University (NYU) haben das Center for Technology and Economic
    Development (CTED) gegründet. Das neue Forschungszentrum verfolgt ein klares
    Ziel: mithilfe modernster Technologien die wirtschaftliche Entwicklung in
    Subsahara-Afrika nachhaltig zu fördern. Die Partnerschaft wurde 2025 offiziell
    besiegelt und vernetzt die Standorte New York, Abu Dhabi, Accra, Kumawu in Ghana
    und Oestrich-Winkel.

    CTED steht unter der gemeinsamen Leitung von Prof. Dr. Yaw Nyarko, Professor für
    Volkswirtschaftslehre an der NYU, und Prof. Dr. Rasa Karapandza, Dekan der EBS
    Business School und Professor für Finance an EBS und NYU. Über 30 internationale
    Forschende aus Wirtschaft, Technologie und Entwicklungsforschung arbeiten hier
    zusammen, um praxisnahe Lösungen für einige der drängendsten ökonomischen
    Herausforderungen des afrikanischen Kontinents zu entwickeln.

    Forschungsschwerpunkte und Methoden

    Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Verbindung von Forschung und Innovation.
    CTED nutzt Blockchain-Technologien, mobile Finanzanwendungen, GIS-Kartierung,
    KI-gestützte Beratungs-Tools und digitale Handelsplattformen, um konkrete
    Veränderungen vor Ort zu bewirken. So erhalten Kleinbauern Zugang zu neuen
    Märkten und Krediten, Landverwaltung wird transparent und sicher,
    Finanzdienstleistungen werden für bisher Unbanked verfügbar und kulturelles Erbe
    wird als Motor für Tourismus und lokale Wertschöpfung erschlossen.

    Zentrale Erfolge

    Bereits heute zeigen die Projekte messbare Wirkung: In Ghana unterstützt CTED
    10.000 Kleinbauern, in den kommenden Jahren sollen es 50.000 werden. Das Team
    hat 25.000 Grundbuchdokumente digitalisiert und zwei Prozent der ghanaischen
    Landfläche kartiert - ein Meilenstein für transparente Eigentumsrechte. Acht
    Kultur- und Museumsstandorte, darunter ein UNESCO-Weltkulturerbe, sind
    entstanden und über 200 neue Kunstwerke wurden gefördert. Mit
    blockchainbasierten Finanzdiensten schafft CTED zudem den Zugang zum formellen
    Finanzsystem für potenziell Millionen Menschen.

    Auszeichnungen und Förderung

    Für diese Pionierarbeit wurde das Center mehrfach ausgezeichnet. Zu den Ehrungen
    zählen der Falling Walls 2024 Social Sciences and Humanities Prize, der "Aim for
    Scale"-Grant der Gates Foundation sowie der University Blockchain Research
    Initiative (UBRI) / Silicon Valley Community Fund Grant.

    "Mit CTED bündelt die EBS ihre Kräfte mit der NYU, um Zukunftstechnologien in
    reale wirtschaftliche Chancen für Regionen mit großem Entwicklungsbedarf zu
    übersetzen", betont Prof. Dr. Rasa Karapandza.

    Prof. Dr. Yaw Nyarko ergänzt: "Unser Ziel ist es, selbsttragende Systeme zu
    schaffen, die Lebensgrundlagen verbessern und langfristiges Wachstum ohne
    externe Hilfe ermöglichen."

    Mit diesem internationalen Zusammenschluss entsteht ein Forschungszentrum, das
    Wissenschaft, Technologie und lokale Expertise verbindet - und damit neue
    Maßstäbe für entwicklungspolitische Innovationskraft setzt.

