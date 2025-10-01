2025 Cross-Strait (Kunshan) Mid-Autumn Lantern Festival wird eröffnet

Unter dem Motto "Twin Blossoms, Shared Lights" (Zwillingsblüten, gemeinsame Lichter) stellt das diesjährige Festival fortschrittliche Licht- und visuelle Technologien vor, um die Ergebnisse der industriellen Zusammenarbeit und finanziellen Innovation zwischen Kunshan und Taiwan zu präsentieren. Die Veranstaltung zielt auch darauf ab, den kulturellen, touristischen und wirtschaftlichen Austausch über die Meerenge hinweg zu stärken.

KUNSHAN, China, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das Herbstlaternenfest 2025 in Kunshan, Provinz Jiangsu, wurde am 29. September offiziell mit einer Beleuchtungszeremonie in Anwesenheit lokaler Beamter und Gemeindevertreter eröffnet. Eine Reihe von öffentlichen Programmen und kulturellen Aktivitäten wird bis Ende Oktober fortgesetzt.

Das Festival findet an zwei Hauptstandorten statt: Huiju Square und Zhouzhuang Ancient Town. Auf dem Huiju-Platz wird das Thema "Hirsche" und "Blumen" durch Drohnenshows und interaktive Robotervorführungen zum Leben erweckt, die von der Kunqu-Oper inspiriert sind und florale Haarnadeln und Wasserhülsen zeigen, die traditionelle Kunstfertigkeit mit moderner Innovation verbinden. In der antiken Stadt Zhouzhuang bieten thematische Laterneninstallationen im gesamten Park eine malerische Kulisse, in der die Besucher den historischen Charme und das kulturelle Erbe der Stadt erleben können.

Der Kunshan Huiju Square dient als zentraler Treffpunkt für öffentliche Interaktionen zwischen den Gemeinden jenseits der Meerenge. Er wurde gemeinsam vom CPC Kunshan Municipal Committee und der Stadtverwaltung in Partnerschaft mit gleichgesinnten taiwanesischen Unternehmen entwickelt. Am 29. September kündigten die Verantwortlichen der Stadt einen Verbesserungsplan für das Gebiet an, der die weitere Verbesserung der Umwelt, der Unterhaltungsmöglichkeiten und der Einrichtungen zur Förderung kultureller und industrieller Innovationen vorsieht.

Zu den jüngsten Initiativen zum Kulturaustausch in Kunshan gehören die "Cross-Strait Pastel Artists Invitational Exhibition - 10th Anniversary Special Exhibition" und "A Unique Art, Shared Roots Across the Strait - Kunqu Opera Art Collection Exhibition". Während des Festivals werden die preisgekrönten Beiträge des 6. Laternen-Design-Wettbewerbs zu sehen sein. Das Programm umfasst auch das Mittherbst-Stipendium der taiwanesischen Geschäftsgemeinschaft von Kunshan 2025, Kultur- und Kunstaufführungen über die Taiwanesische Straße und den Tag der Volkskultur über die Taiwanesische Straße, um gemeinsame Traditionen zu feiern und die Beziehungen zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Taiwanesischen Straße zu vertiefen.

Kunshan ist nach wie vor eines der führenden Zentren für taiwanesische Investitionen auf dem Festland und beherbergt die größte Konzentration taiwanesischer Unternehmen sowie ein solides Netzwerk für den Wirtschafts-, Handels- und Kulturaustausch. Etwa 100.000 taiwanesische Einwohner und Geschäftsleute leben und arbeiten in der Stadt. Die Kunshan-Pilotzone zur Vertiefung der industriellen Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße hat in den letzten Jahren stetige Fortschritte erzielt. Bis August 2025 hatte Kunshan 6.188 von Taiwan finanzierte Projekte mit Gesamtinvestitionen von über 70,8 Milliarden US-Dollar genehmigt.

