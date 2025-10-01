Bisher keine Verbindung zwischen Drohnen und Staat

OSLO (dpa-AFX) - Die norwegischen Behörden haben bislang noch keine Verbindung zwischen den jüngsten Drohnensichtungen im Land und staatlichen Akteuren herstellen können. Das sagte ein hochrangiger Vertreter des norwegischen Inlandsnachrichtendienstes PST der Nachrichtenagentur NTB. Bislang gebe es auch keine Bestätigung dafür, dass ein Zusammenhang zu ähnlichen Beobachtungen in anderen Ländern bestehe.

Seit Anfang vergangener Woche gibt es in Dänemark - einem weiteren skandinavischen Nato-Staat - immer wieder Drohnenalarm. Die Sichtung mehrerer größerer Drohnen hatte unter anderem zur stundenlangen Sperrung des Flughafens Kopenhagen für Starts und Landungen geführt. Seither wurden auch in Norwegen über Flughäfen und kritischer Infrastruktur wie einer Ölplattform immer wieder mutmaßliche Drohnen beobachtet. Wer hinter den Vorfällen steckt, ist ebenso wie in Dänemark weiterhin unklar./trs/DP/stk



