    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Daimler Truck baut eigene Ladesäulen für E-Busse

    Für Sie zusammengefasst
    • Daimler Truck errichtet Ladesäulen für E-Busse.
    • Fokus auf touristische Standorte in Europa.
    • Pilotprojekt in Köln mit vier Ladepunkten geplant.
    Daimler Truck baut eigene Ladesäulen für E-Busse
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Die Bussparte des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck will künftig eigene Ladesäulen für E-Busse errichten. Im Fokus stehen stark frequentierte touristische Standorte in Europa, wie zum Beispiel Busparkplätze bei Freizeitparks, Burgen oder in Städten, wie das Unternehmen in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Der Einsatz von elektrisch angetriebenen Bussen soll so auch auf touristischen Routen und bei Fahrten zu entlegenen Zielen erleichtert werden.

    Den Auftakt macht ein Pilotprojekt in Köln: Dort sollen im kommenden Jahr auf einem Parkplatz westlich des Rheins vier öffentliche Ladepunkte entstehen. Der Parkplatz diene als Abstellort für alle Überland- und Reisebusse, die Touristen in die Domstadt bringen. Die Schnellladesäulen seien unabhängig von der Busmarke nutzbar. Planung, Bau und Betrieb übernimmt eine Konzerntochter.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Daimler Truck Holding!
    Long
    32,53€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 12,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,65€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 12,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Daimler Truck bietet E-Busse an

    Das Unternehmen bietet bereits seit 2018 einen Stadtbus als E-Variante an. Von 2026 an folgt ein weiteres Modell für Überlandlinien und den Ausflugsverkehr. Bis zum Ende des Jahrzehnts plant der Hersteller, auch elektrisch angetriebene Reisebusse im Programm zu haben. Damit Busunternehmer die Produkte des Unternehmens nutzen können, braucht es also eine entspreche Infrastruktur. Daimler Buses ist nach eigenen Angaben der einzige Hersteller in Europa, der eine eigene öffentliche Ladeinfrastruktur aufbaut.

    Im Unterschied zu Stadtbussen, die meist abends im Depot aufgeladen werden, hätten Busse für den Ausflugs- und Reiseverkehr diese Möglichkeit nicht, sagte Daimler-Buses-Chef Till Oberwörder. Der Aufbau der notwendigen öffentlichen Ladeinfrastruktur dauere aber zu lange. Deshalb wolle man Lösungen anbieten und einen Impuls setzen. Man sei bereits in Gesprächen mit anderen Städten und Regionen, um den Bedarf zu klären. Daraus werde sich zügig ein Plan für das weitere Vorgehen ergeben./jwe/DP/stk

    Daimler Truck Holding

    -1,61 %
    -7,70 %
    -12,84 %
    -12,23 %
    +4,12 %
    +52,32 %
    +13,69 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 34,91 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -7,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 28,66 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -8,02 %/+43,72 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Daimler Truck Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Daimler Truck baut eigene Ladesäulen für E-Busse Die Bussparte des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck will künftig eigene Ladesäulen für E-Busse errichten. Im Fokus stehen stark frequentierte touristische Standorte in Europa, wie zum Beispiel Busparkplätze bei Freizeitparks, Burgen oder in …