Daimler Truck baut eigene Ladesäulen für E-Busse
- Daimler Truck errichtet Ladesäulen für E-Busse.
- Fokus auf touristische Standorte in Europa.
- Pilotprojekt in Köln mit vier Ladepunkten geplant.
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Die Bussparte des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck will künftig eigene Ladesäulen für E-Busse errichten. Im Fokus stehen stark frequentierte touristische Standorte in Europa, wie zum Beispiel Busparkplätze bei Freizeitparks, Burgen oder in Städten, wie das Unternehmen in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Der Einsatz von elektrisch angetriebenen Bussen soll so auch auf touristischen Routen und bei Fahrten zu entlegenen Zielen erleichtert werden.
Den Auftakt macht ein Pilotprojekt in Köln: Dort sollen im kommenden Jahr auf einem Parkplatz westlich des Rheins vier öffentliche Ladepunkte entstehen. Der Parkplatz diene als Abstellort für alle Überland- und Reisebusse, die Touristen in die Domstadt bringen. Die Schnellladesäulen seien unabhängig von der Busmarke nutzbar. Planung, Bau und Betrieb übernimmt eine Konzerntochter.
Daimler Truck bietet E-Busse an
Das Unternehmen bietet bereits seit 2018 einen Stadtbus als E-Variante an. Von 2026 an folgt ein weiteres Modell für Überlandlinien und den Ausflugsverkehr. Bis zum Ende des Jahrzehnts plant der Hersteller, auch elektrisch angetriebene Reisebusse im Programm zu haben. Damit Busunternehmer die Produkte des Unternehmens nutzen können, braucht es also eine entspreche Infrastruktur. Daimler Buses ist nach eigenen Angaben der einzige Hersteller in Europa, der eine eigene öffentliche Ladeinfrastruktur aufbaut.
Im Unterschied zu Stadtbussen, die meist abends im Depot aufgeladen werden, hätten Busse für den Ausflugs- und Reiseverkehr diese Möglichkeit nicht, sagte Daimler-Buses-Chef Till Oberwörder. Der Aufbau der notwendigen öffentlichen Ladeinfrastruktur dauere aber zu lange. Deshalb wolle man Lösungen anbieten und einen Impuls setzen. Man sei bereits in Gesprächen mit anderen Städten und Regionen, um den Bedarf zu klären. Daraus werde sich zügig ein Plan für das weitere Vorgehen ergeben./jwe/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 34,91 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -7,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 28,66 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -8,02 %/+43,72 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Daimler Truck Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Daimler Truck-Aktie: Starke Dividende – aber reicht das?
Liebe Leserinnen und Leser,
der Kurs der Daimler Truck-Aktie hat in den vergangenen Wochen eingebüßt und notiert aktuell bei knapp 38 Euro (Stand: 23. September 2025, ca. 13 Uhr). Seit dem Zwischenhoch von Ende Juli (44 Euro, knapp unter dem Rekordhoch) hat das Papier satte 15 Prozent verloren, seit Jahresbeginn steht hingegen ein kleines Plus auf der Kurstafel.
Für Anleger bleibt die Situation bei der Daimler Truck-Aktie in 2025 kompliziert. Auf der einen Seite belasten die weiterhin eher schwache Nachfrage und auch die US-Zollthematik den DAX-Konzern. Auf der anderen Seite ist der Nutzfahrzeughersteller international sehr gut positioniert und punktet mit einer attraktiven Dividende.
Daimler Truck mit neuer Prognose
Im Rahmen der Q2-Zahlen hat Daimler Truck vor knapp zwei Monaten die Prognose für das Gesamtjahr gekappt. Aufgrund von anhaltenden Unsicherheiten (etwa in den USA) rechnet das Unternehmen für 2025 mit einem EBIT zwischen 3,6 und 4,1 Milliarden Euro – und damit recht deutlich unter dem des Vorjahres.
Auf die Dividende ist aber weiterhin Verlass. Mit 1,90 Euro je Aktie lag die Dividende für 2024 auf demselben Niveau wie für 2023. Ein gewichtiges Argument für Anleger: Beim aktuellen Kurs beträgt die Dividendenrendite für die Daimler Truck-Aktie gut 5 Prozent.
Daimler Truck-Aktie: Nachfrage-Erholung voraus?
Bei der Performance und den kurzfristigen Aussichten für die Daimler Truck-Aktie gibt es zwei Lesarten: Der Nutzfahrzeughersteller hat in 2025 mit einer anhalten Nachfrage-Schwäche zu kämpfen und auch die Unsicherheit durch US-Zölle machen es dem DAX-Unternehmen nicht leichter. Es zeigt sich auch hier, dass eine starke Dividendenrendite nicht alles ist.
Allerdings bleiben die aktuell 5 Prozent Rendite ein Lichtblick für Anleger – erst recht, wenn die Nachfrage wieder zulegt. Und es ist durchaus vorstellbar, dass diese Schwäche spätestens in 2026 überwunden werden kann, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Analysten sind ebenfalls meist positiv gestimmt. Zuletzt hat beispielsweise die RBC Bank das Kursziel von 44 Euro bestätigt.
2 Stunden später gabs kräftige Bauchschmerzen für die Verkäufer.
Der unter Druck geratene Stuttgarter Nutzfahrzeughersteller plant einen Stellenabbau in Deutschland. Betroffen sind 5000 Jobs.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/lastwagen-daimler-truck-will-5000-stellen-in-deutschland-streichen/100138764.html
Aber die Rückkäufe haben keinen Einfluss auf die operative Marge, die Randström bis 2030 auf 12% bringen will.