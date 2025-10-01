Honest erweitert Eigenkapital-Finanzierung auf 100 Millionen Dollar

Da weniger als 3 % der Indonesier eine Kreditkarte besitzen, eröffnet Honest Millionen von Verbrauchern den Zugang zu Krediten. Das Unternehmen wird das neue Kapital nutzen, um seine Flaggschiff-Karte „Honest Card" auf Firmen- und Co-Branding-Karten auszuweiten, wobei es sich von Nubank, Ramp und Imprint in Amerika inspirieren lässt, die aber speziell für Asien konzipiert sind. Honest kann Co-Branding-Karten innerhalb weniger Wochen auf den Markt bringen und genehmigt mehr als 90 % der Anträge, während traditionelle indonesische Banken oft Jahre für die Einführung benötigen und weniger als 5 % der Anträge genehmigen.

JAKARTA, Indonesien, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Honest, Indonesiens am schnellsten wachsender Kreditkartenaussteller, hat eine von Orico angeführte, überzeichnete Wachstumsrunde abgeschlossen, wodurch sich das Gesamtkapital des Unternehmens auf 100 Millionen USD erhöht. Die Finanzierungsrunde wurde weiterhin von XYZ Venture Capital, SV Pacific Ventures und Village Global unterstützt, während sich weitere führende US-Investoren, darunter Gilgamesh Ventures, neu beteiligten. Honest sicherte sich außerdem eine Fremdfinanzierung in Höhe von 40 Millionen USD von der Mizuho Bank.

Makoto Umemiya, Präsident & Representative Director von Orico, sagte:

„Der indonesische Kreditkartenmarkt birgt ein enormes Potenzial, und Honest ist mit seinem innovativen Ansatz gut positioniert, um dieses Wachstum anzuführen. Wir freuen uns, das Unternehmen als langfristiger strategischer Partner zu unterstützen und es auf seinem Weg zum Marktführer zu begleiten, der die Finanzdienstleistungen für Millionen von Indonesiern revolutionieren wird."

Orico ist einer der führenden Kreditkartenaussteller Japans und der Verbraucherkreditarm der Mizuho Financial Group, einer der weltweit größten Banken mit einem Vermögen in Billionenhöhe.

Ross Fubini, Managing Partner bei XYZ Venture Capital, fügte hinzu:

„Wir haben noch nie etwas wie Honest gesehen – es ist die erste wirklich digitale Kreditkarte in der Region, von der die Kunden wirklich begeistert sind. Honest hat Probleme gelöst, an die traditionelle Banken nicht herankommen konnten, und man merkt den Unterschied daran, wie die Leute über das Produkt sprechen – sie lieben es, es zu nutzen."

XYZ Venture Capital ist ein milliardenschwerer Fonds aus dem Silicon Valley, der von Fubini gegründet wurde, der auf der Forbes Midas List aufgeführt ist. Fubini wird auch dem Vorstand von Honest beitreten, wobei XYZ nach Orico zum zweitgrößten Investor des Unternehmens wird.

Informationen zu Honest

Honest wurde 2023 gegründet und ist Indonesiens am schnellsten wachsender Kreditkartenaussteller mit dem Ziel, bis 2030 einen Börsengang in den USA zu erreichen. Das Unternehmen wurde von Peter Panas, ehemaliger Vizepräsident für Apple Card bei Goldman Sachs, und Will Ongkowidjaja, Mitbegründer von Alpha JWC, Indonesiens führender Risikokapitalgesellschaft, gegründet

Honest ist das einzige Fintech-Unternehmen in Indonesien mit einer Kreditkartenlizenz, nachdem es 2022 GE Finance Indonesia übernommen hat. Zu seinen Investoren zählen führende Unternehmen aus dem Silicon Valley wie XYZ, Village Global und Goodwater sowie die japanischen Zahlungsdienstleister Orico, Rakuten und GMO. Zu den namhaften Angel-Investoren gehören David Vélez, Gründer von Nubank.

