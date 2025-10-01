Makrele in Seenot / Neue wissenschaftliche Empfehlung fordert Fangmengenkürzung um 77 % (FOTO)

Berlin (ots) - Jahrelange politische Blockaden und die Missachtung

wissenschaftlicher Empfehlungen haben den nordostatlantischen Makrelenbestand an

den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Der Marine Stewardship Council (MSC)

fordert die Regierungen der nordostatlantischen Anrainerstaaten auf, sich

dringend auf eine langfristige Fangmengenregulierung und nachhaltige Fangquoten

zu einigen. Gleichzeitig verweist die Nonprofit-Organisation auf die

Verantwortung des Marktes.



Wie die neuen Empfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES)

zeigen, haben überhöhte Fangquoten in den vergangenen 15 Jahren dazu geführt,

dass jährlich 39% mehr Makrele gefischt wurde, als aus wissenschaftlicher Sicht

nachhaltig gewesen wäre. Infolgedessen hat der Bestand nun eine kritische

Bestandsgröße erreicht. Die Wissenschaftler des ICES empfehlen für 2026 eine

Reduktion der Fangmengen um 77% und warnen, dass die Nichteinhaltung dieser

Empfehlung die Chancen auf eine Bestandsregeneration erheblich verringern könnte

(1).





Bei den anstehenden Fangquotenverhandlungen im Oktober sind die Regierungen der

Anrainerstaaten - Deutschland und die EU, Großbritannien, Norwegen, Island und

die Färöer-Inseln - aufgefordert, ihre politische Blockade zu überwinden um

wichtige Notfallmaßnahmen für die Makrele zu beschließen und einen Plan zu ihrer

Bestandserholung aufzustellen. Auch für den atlanto-skandischen Hering und den

blauen Wittling ist eine gemeinsame, wissenschaftsbasierte Fangmengenregulierung

dringend erforderlich.



Eine MSC-Analyse der neuen Daten zeigt, dass allein in den letzten acht Jahren

5,8 Millionen Tonnen mehr Makrele, Hering und blauer Wittling gefischt wurden,

als wissenschaftlich empfohlen. Das entspricht 5,8 Millionen Tonnen Fisch, die

eigentlich im Meer hätten bleiben müssen.



Makrele, atlanto-skandischer Hering und auch blauer Wittling zählen zu den

größten Fischpopulationen Europas und sind von zentraler Bedeutung für die

Gesundheit der Meeresökosysteme, die lokale Wirtschaft und globale Lieferketten.

Um den langfristen Erhalt gesunder Bestände zu sichern, bedarf es

wissenschaftsbasierte Fangquoten - ein Kernelement guter Fischereipolitik. Weil

die dies im Nordostatlantik nicht gegeben ist, verloren die Fischereien auf

atlantische Makrele, atlanto-skandischen Hering und blauen Wittling bereits vor

über fünf Jahren ihr MSC-Zertifikat, ein weltweit anerkanntes Siegel für

nachhaltige Fischerei.



Die bis heute fehlende Fangmengenregulierung gefährdet nicht nur die

Fischbestände und das marine Ökosystem, sondern stellt auch die betroffenen

Fischer und ihre Lieferketten vor große Herausforderungen. Erste Hersteller und

Einzelhändler in Europa haben begonnen, auf nachhaltige Alternativen

umzusteigen, etwa die MSC-zertifizierte chilenische Jack Makrele.



Erin Priddle , Nordeuropa-Direktorin beim MSC, sagt:



"Die neuen wissenschaftlichen Daten und Empfehlungen sind eine deutliche

Warnung: Ohne entschiedenes Handeln ist der nordostatlantische Makrelenbestand

ernsthaft vom Zusammenbruch bedroht.



Die Wissenschaft ist eindeutig - nach Jahren der Untätigkeit ist es nun an den

Regierungen, politische Blockaden und Streitigkeiten zu überwinden und gemeinsam

Fangquoten festzusetzen, die den wissenschaftlichen Erkenntnissen gerecht

werden. Der MSC mahnt dies seit Jahren an.



Nachhaltige Alternativen zu den nordostatlantischen Beständen stehen zur

Verfügung - einige Hersteller und Einzelhändler haben ihr Sortiment bereits

umgestellt, um einen Beitrag gegen Überfischung zu leisten. Doch auf Dauer ist

der Schutz der nordostatlantischen Bestände, und auch der Fischer, die von ihnen

abhängen, nur zu leisten, wenn auch die Politik ihrer Verantwortung gerecht wird

und endlich handelt."



(1) Mackerel (Scomber scombrus) in subareas 1-8 and 14 and in divisions 9.a,

12.a, and 12.b (Northeast Atlantic and adjacent waters) (https://ices-library.fi

gshare.com/articles/report/Mackerel_i_Scomber_scombrus_i_in_subareas_1-8_and_14_

and_in_divisions_9_a_12_a_and_12_b_Northeast_Atlantic_and_adjacent_waters_/27202

689?file=58390168) .



