    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Makrele in Seenot / Neue wissenschaftliche Empfehlung fordert Fangmengenkürzung um 77 % (FOTO)

    Berlin (ots) - Jahrelange politische Blockaden und die Missachtung
    wissenschaftlicher Empfehlungen haben den nordostatlantischen Makrelenbestand an
    den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Der Marine Stewardship Council (MSC)
    fordert die Regierungen der nordostatlantischen Anrainerstaaten auf, sich
    dringend auf eine langfristige Fangmengenregulierung und nachhaltige Fangquoten
    zu einigen. Gleichzeitig verweist die Nonprofit-Organisation auf die
    Verantwortung des Marktes.

    Wie die neuen Empfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES)
    zeigen, haben überhöhte Fangquoten in den vergangenen 15 Jahren dazu geführt,
    dass jährlich 39% mehr Makrele gefischt wurde, als aus wissenschaftlicher Sicht
    nachhaltig gewesen wäre. Infolgedessen hat der Bestand nun eine kritische
    Bestandsgröße erreicht. Die Wissenschaftler des ICES empfehlen für 2026 eine
    Reduktion der Fangmengen um 77% und warnen, dass die Nichteinhaltung dieser
    Empfehlung die Chancen auf eine Bestandsregeneration erheblich verringern könnte
    (1).

    Bei den anstehenden Fangquotenverhandlungen im Oktober sind die Regierungen der
    Anrainerstaaten - Deutschland und die EU, Großbritannien, Norwegen, Island und
    die Färöer-Inseln - aufgefordert, ihre politische Blockade zu überwinden um
    wichtige Notfallmaßnahmen für die Makrele zu beschließen und einen Plan zu ihrer
    Bestandserholung aufzustellen. Auch für den atlanto-skandischen Hering und den
    blauen Wittling ist eine gemeinsame, wissenschaftsbasierte Fangmengenregulierung
    dringend erforderlich.

    Eine MSC-Analyse der neuen Daten zeigt, dass allein in den letzten acht Jahren
    5,8 Millionen Tonnen mehr Makrele, Hering und blauer Wittling gefischt wurden,
    als wissenschaftlich empfohlen. Das entspricht 5,8 Millionen Tonnen Fisch, die
    eigentlich im Meer hätten bleiben müssen.

    Makrele, atlanto-skandischer Hering und auch blauer Wittling zählen zu den
    größten Fischpopulationen Europas und sind von zentraler Bedeutung für die
    Gesundheit der Meeresökosysteme, die lokale Wirtschaft und globale Lieferketten.
    Um den langfristen Erhalt gesunder Bestände zu sichern, bedarf es
    wissenschaftsbasierte Fangquoten - ein Kernelement guter Fischereipolitik. Weil
    die dies im Nordostatlantik nicht gegeben ist, verloren die Fischereien auf
    atlantische Makrele, atlanto-skandischen Hering und blauen Wittling bereits vor
    über fünf Jahren ihr MSC-Zertifikat, ein weltweit anerkanntes Siegel für
    nachhaltige Fischerei.

    Die bis heute fehlende Fangmengenregulierung gefährdet nicht nur die
    Fischbestände und das marine Ökosystem, sondern stellt auch die betroffenen
    Fischer und ihre Lieferketten vor große Herausforderungen. Erste Hersteller und
    Einzelhändler in Europa haben begonnen, auf nachhaltige Alternativen
    umzusteigen, etwa die MSC-zertifizierte chilenische Jack Makrele.

    Erin Priddle , Nordeuropa-Direktorin beim MSC, sagt:

    "Die neuen wissenschaftlichen Daten und Empfehlungen sind eine deutliche
    Warnung: Ohne entschiedenes Handeln ist der nordostatlantische Makrelenbestand
    ernsthaft vom Zusammenbruch bedroht.

    Die Wissenschaft ist eindeutig - nach Jahren der Untätigkeit ist es nun an den
    Regierungen, politische Blockaden und Streitigkeiten zu überwinden und gemeinsam
    Fangquoten festzusetzen, die den wissenschaftlichen Erkenntnissen gerecht
    werden. Der MSC mahnt dies seit Jahren an.

    Nachhaltige Alternativen zu den nordostatlantischen Beständen stehen zur
    Verfügung - einige Hersteller und Einzelhändler haben ihr Sortiment bereits
    umgestellt, um einen Beitrag gegen Überfischung zu leisten. Doch auf Dauer ist
    der Schutz der nordostatlantischen Bestände, und auch der Fischer, die von ihnen
    abhängen, nur zu leisten, wenn auch die Politik ihrer Verantwortung gerecht wird
    und endlich handelt."

    (1) Mackerel (Scomber scombrus) in subareas 1-8 and 14 and in divisions 9.a,
    12.a, and 12.b (Northeast Atlantic and adjacent waters) (https://ices-library.fi
    gshare.com/articles/report/Mackerel_i_Scomber_scombrus_i_in_subareas_1-8_and_14_
    and_in_divisions_9_a_12_a_and_12_b_Northeast_Atlantic_and_adjacent_waters_/27202
    689?file=58390168) .

    Pressekontakt:

    Marine Stewardship Council (MSC)
    Andrea Harmsen
    +49 30 609 8552 10
    mailto:andrea.harmsen@msc.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102624/6129380
    OTS: Marine Stewardship Council (MSC)




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Makrele in Seenot / Neue wissenschaftliche Empfehlung fordert Fangmengenkürzung um 77 % (FOTO) Jahrelange politische Blockaden und die Missachtung wissenschaftlicher Empfehlungen haben den nordostatlantischen Makrelenbestand an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Der Marine Stewardship Council (MSC) fordert die Regierungen der …