Makrele in Seenot / Neue wissenschaftliche Empfehlung fordert Fangmengenkürzung um 77 % (FOTO)
Berlin (ots) - Jahrelange politische Blockaden und die Missachtung
wissenschaftlicher Empfehlungen haben den nordostatlantischen Makrelenbestand an
den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Der Marine Stewardship Council (MSC)
fordert die Regierungen der nordostatlantischen Anrainerstaaten auf, sich
dringend auf eine langfristige Fangmengenregulierung und nachhaltige Fangquoten
zu einigen. Gleichzeitig verweist die Nonprofit-Organisation auf die
Verantwortung des Marktes.
Wie die neuen Empfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES)
zeigen, haben überhöhte Fangquoten in den vergangenen 15 Jahren dazu geführt,
dass jährlich 39% mehr Makrele gefischt wurde, als aus wissenschaftlicher Sicht
nachhaltig gewesen wäre. Infolgedessen hat der Bestand nun eine kritische
Bestandsgröße erreicht. Die Wissenschaftler des ICES empfehlen für 2026 eine
Reduktion der Fangmengen um 77% und warnen, dass die Nichteinhaltung dieser
Empfehlung die Chancen auf eine Bestandsregeneration erheblich verringern könnte
(1).
Bei den anstehenden Fangquotenverhandlungen im Oktober sind die Regierungen der
Anrainerstaaten - Deutschland und die EU, Großbritannien, Norwegen, Island und
die Färöer-Inseln - aufgefordert, ihre politische Blockade zu überwinden um
wichtige Notfallmaßnahmen für die Makrele zu beschließen und einen Plan zu ihrer
Bestandserholung aufzustellen. Auch für den atlanto-skandischen Hering und den
blauen Wittling ist eine gemeinsame, wissenschaftsbasierte Fangmengenregulierung
dringend erforderlich.
Eine MSC-Analyse der neuen Daten zeigt, dass allein in den letzten acht Jahren
5,8 Millionen Tonnen mehr Makrele, Hering und blauer Wittling gefischt wurden,
als wissenschaftlich empfohlen. Das entspricht 5,8 Millionen Tonnen Fisch, die
eigentlich im Meer hätten bleiben müssen.
Makrele, atlanto-skandischer Hering und auch blauer Wittling zählen zu den
größten Fischpopulationen Europas und sind von zentraler Bedeutung für die
Gesundheit der Meeresökosysteme, die lokale Wirtschaft und globale Lieferketten.
Um den langfristen Erhalt gesunder Bestände zu sichern, bedarf es
wissenschaftsbasierte Fangquoten - ein Kernelement guter Fischereipolitik. Weil
die dies im Nordostatlantik nicht gegeben ist, verloren die Fischereien auf
atlantische Makrele, atlanto-skandischen Hering und blauen Wittling bereits vor
über fünf Jahren ihr MSC-Zertifikat, ein weltweit anerkanntes Siegel für
nachhaltige Fischerei.
Die bis heute fehlende Fangmengenregulierung gefährdet nicht nur die
Fischbestände und das marine Ökosystem, sondern stellt auch die betroffenen
Fischer und ihre Lieferketten vor große Herausforderungen. Erste Hersteller und
Einzelhändler in Europa haben begonnen, auf nachhaltige Alternativen
umzusteigen, etwa die MSC-zertifizierte chilenische Jack Makrele.
Erin Priddle , Nordeuropa-Direktorin beim MSC, sagt:
"Die neuen wissenschaftlichen Daten und Empfehlungen sind eine deutliche
Warnung: Ohne entschiedenes Handeln ist der nordostatlantische Makrelenbestand
ernsthaft vom Zusammenbruch bedroht.
Die Wissenschaft ist eindeutig - nach Jahren der Untätigkeit ist es nun an den
Regierungen, politische Blockaden und Streitigkeiten zu überwinden und gemeinsam
Fangquoten festzusetzen, die den wissenschaftlichen Erkenntnissen gerecht
werden. Der MSC mahnt dies seit Jahren an.
Nachhaltige Alternativen zu den nordostatlantischen Beständen stehen zur
Verfügung - einige Hersteller und Einzelhändler haben ihr Sortiment bereits
umgestellt, um einen Beitrag gegen Überfischung zu leisten. Doch auf Dauer ist
der Schutz der nordostatlantischen Bestände, und auch der Fischer, die von ihnen
abhängen, nur zu leisten, wenn auch die Politik ihrer Verantwortung gerecht wird
und endlich handelt."
(1) Mackerel (Scomber scombrus) in subareas 1-8 and 14 and in divisions 9.a,
12.a, and 12.b (Northeast Atlantic and adjacent waters) (https://ices-library.fi
gshare.com/articles/report/Mackerel_i_Scomber_scombrus_i_in_subareas_1-8_and_14_
and_in_divisions_9_a_12_a_and_12_b_Northeast_Atlantic_and_adjacent_waters_/27202
689?file=58390168) .
Pressekontakt:
Marine Stewardship Council (MSC)
Andrea Harmsen
+49 30 609 8552 10
mailto:andrea.harmsen@msc.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102624/6129380
OTS: Marine Stewardship Council (MSC)
