    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Privatwirtschaft baut unerwartet Arbeitsplätze ab - ADP

    Für Sie zusammengefasst
    • Unerwarteter Rückgang von 32.000 Arbeitsplätzen.
    • Beschäftigtenzahl im August um 3.000 Stellen gefallen.
    • Arbeitgeber zurückhaltend trotz starkem Wirtschaftswachstum.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Privatwirtschaft der USA hat im September unerwartet Arbeitsplätze abgebaut. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten um 32.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 51.000 erwartet. Es ist der stärkste Rückgang seit März 2023.

    Zudem ist die Beschäftigtenzahl im August um revidierte 3.000 Stellen gefallen, nachdem zunächst ein Anstieg um 54.000 Stellen erwartet wurde.

    Trotz des starken Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal, seien die Arbeitgeber zurückhaltend bei Neueinstellungen, kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. Damit sei erneut bestätigt worden, was man zuletzt auf dem Arbeitsmarkt beobachte.

    Der monatliche Arbeitsmarktbericht steht eigentlich an diesem Freitag an. Allerdings ist noch unklar, ob er angesichts des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte (Shutdown) veröffentlicht wird./jsl/jha/






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    USA Privatwirtschaft baut unerwartet Arbeitsplätze ab - ADP Die Privatwirtschaft der USA hat im September unerwartet Arbeitsplätze abgebaut. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten um 32.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten …