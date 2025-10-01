Tabakkonzern Imperial Brands
Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
- Imperial Brands plant Schließung des Reemtsma-Werks.
- 640 Mitarbeiter sind von der Entscheidung betroffen.
- Hohe Kosten und rückläufige Produktion als Gründe.
HAMBURG/LANGENHAGEN (dpa-AFX) - Der Tabakkonzern Imperial Brands will sich von seinem Reemtsma-Werk in Langenhagen bei Hannover trennen. Der Konzern beabsichtige, die Produktion an dem Standort einzustellen, kündigte das Unternehmen an. Der Standort solle entweder verkauft oder geschlossen werden. Die Optionen sollten nun sorgfältig geprüft werden. Betroffen sind den Angaben zufolge 640 Mitarbeiter.
Das Unternehmen begründete die Entscheidung mit hohen Produktionskosten und unzureichender Auslastung. Langenhagen sei davon besonders stark betroffen. Das Werk wurde 1971 eröffnet. Neben klassischen Fabrikzigaretten und Feinschnitttabak werden dort aktuell auch sogenannte Tabaksticks für Tabakerhitzer produziert.
"Rückläufige Volumina, hohe Produktionskosten und herausfordernde regulative Hürden machen ein Produktionsende in Langenhagen leider alternativlos", sagte Reemtsma-Vorstand Rémi Guillon. Hintergrund seien rückläufige Produktionsmengen im klassischen Tabaksegment. Die Entscheidung sei Ergebnis einer Überprüfung des weltweiten Fertigungsnetzwerks von Imperial Brands mit Blick auf die erneuerte Unternehmensstrategie bis 2030./fjo/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Imperial Brands Aktie
Die Imperial Brands Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 35,54 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 14:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Imperial Brands Aktie um +2,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Imperial Brands bezifferte sich zuletzt auf 28,70 Mrd..
Imperial Brands zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9400 %.
