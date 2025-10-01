Merck Aktie mit starker Tagesperformance - 01.10.2025

Die Merck Aktie notiert aktuell bei 116,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,98 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Merck ist ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig ist. Es bietet innovative Medikamente und biotechnologische Produkte an. Mit einer starken Marktstellung und globaler Präsenz konkurriert es mit Bayer, Roche und Novartis. Mercks Alleinstellungsmerkmale sind seine Innovationskraft und das breite Produktportfolio.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Merck Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,57 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck Aktie damit um -1,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Merck -21,10 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Merck Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,57 % 1 Monat +1,27 % 3 Monate -0,57 % 1 Jahr -30,69 %

Informationen zur Merck Aktie

Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,07 Mrd.EUR wert.

Merck Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.