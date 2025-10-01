    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Merck Aktie mit starker Tagesperformance - 01.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Merck Aktie bisher um +6,35 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Merck Aktie.

    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Merck ist ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig ist. Es bietet innovative Medikamente und biotechnologische Produkte an. Mit einer starken Marktstellung und globaler Präsenz konkurriert es mit Bayer, Roche und Novartis. Mercks Alleinstellungsmerkmale sind seine Innovationskraft und das breite Produktportfolio.

    Merck Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

    Die Merck Aktie notiert aktuell bei 116,85 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,98  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Merck Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,57 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck Aktie damit um -1,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Merck -21,10 % verloren.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

    Merck Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,57 %
    1 Monat +1,27 %
    3 Monate -0,57 %
    1 Jahr -30,69 %

    Informationen zur Merck Aktie

    Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,07 Mrd.EUR wert.

    Dax legt zu - 'Shutdown' in den USA bremst nur kurz


    Der "Shutdown" in den USA hat am Mittwoch die Anleger am deutschen Aktienmarkt nur kurz irritiert. Der Leitindex Dax machte anfängliche Verluste schnell wett und stieg erstmals seit Anfang September wieder über 24.000 Punkte. Am späten Nachmittag …

    Börsen Update Europa - 01.10. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Dax am Mittag im Plus - Pfizer-Deal lässt Pharmawerte steigen


    Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem schwächeren Start in den Handelstag bis zum Mittag ins Plus gearbeitet. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.980 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem …

    Merck Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Merck

    +6,92 %
    -0,90 %
    +1,06 %
    -0,54 %
    -30,63 %
    -33,86 %
    -11,90 %
    +38,25 %
    +681,94 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990



